Oppositio laskee jo Fortumin tappioita Uniperin kansallistamisesta: ”Loppu­tulos on kerta­kaikkisen karmea”

Kokoomuksen Kai Mykkänen toteaa, että Uniperin osakkeet tulevat lahjoitetuksi Saksan valtiolle, jos Fortum ei saa niistä kunnon hintaa.

Kansainväliset uutistoimistot kertovat, että Saksa aikoo kansallistaa energiayhtiö Uniperin kokonaan. Reutersin mukaan yksityiskohdat julkistetaan keskiviikkona.

Fortum vahvistaa, että neuvottelut Uniperin osakkeiden myynnistä Saksan valtiolle ovat loppusuoralla.

Lue lisää: Fortum vahvistaa: Neuvottelut Uniperin osakkeiden myynnistä Saksan valtiolle loppusuoralla

– Huonojen vaihtoehtojen joukossa kansallistaminen tietyin ehdoin on varmasti se vähiten huono vaihtoehto, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo IS:lle.

Purran mielestä Uniper olisi pitänyt kuitenkin pilkkoa, eli pitää kannattavat osat vesi- ja ydinvoima, ja antaa Saksan kansallistaa kaasupuoli.

Haastatteluhetkellä tiedot kansallistamisen ehdoista eivät olleet vielä selvillä. Purra toteaa olevansa uutistoimistojen tietojen varassa.

– Minkä verran Fortum on saamassa takaisin? Tappiot Fortumille ilman palautettavaa lainaa olisivat arvioiden mukaan jopa 10–15 miljardia, puolet valtiolle tai veronmaksajille ja kuutisen prosenttia eläkeyhtiölle, Purra pohtii.

Hän lisää, että osingot jäävät saamatta vuosikausiksi ja Fortum saattaa tarvita pääomittamista.

– Kyllä tässä on aivan hirvittävästi kustannuksia vielä tulossa.

Aiemmin on esitetty arvioita, että Fortum voisi saada 350–500 miljoonaa euroa Uniperin kansallistamisesta, vaikka Fortum on sijoittanut Uniperiin 15 miljardia.

– Lopputulos on kertakaikkisen karmea.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio jättivät tiistaina välikysymyksen energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta.

Fortum on maksanut Uniperin osakkeista noin seitsemän miljardia euroa ja lisäksi Fortum antoi yhtiölle tammikuussa kahdeksan miljardia euroa osakaslainana ja lainantakauksina. Bloombergin mukaan kahdeksan miljardin laina maksettaisiin Fortumille takaisin Uniperin kansallistamisen yhteydessä.

Lue lisää: Fortumin Uniperin kohtalo selviämässä: tämä kansallistamisaikeista nyt tiedetään

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa, että vielä ei tiedetä hintaa, jonka Saksan valtio maksaa Uniperin osakkeista Fortumille.

– Silloinhan ne tulisivat lahjoitetuksi Saksan valtiolle, jos niistä ei kunnon hintaa saada, Mykkänen toteaa.

Fortum omistaa Uniperista 56 prosenttia.

Mykkänen huomauttaa, että heinäkuussa Suomi ei olisi suostunut siihen, että osakkeille ei anneta juurikaan arvoa.

– Silloinhan lähdettiin siitä, että sekä kahdeksan miljardin lainasaatavat että enemmistöomistus pitää säilyttää.

Mykkänen pohtii, olisiko suomalaisten rahaa pelastunut, jos Suomi olisi heinäkuussa haastanut Saksan päätöksen olla viemättä energiahätätilaa kolmanteen tasoon, minkä seurauksena Uniper on tehnyt tappiota jopa neljä miljardia euroa kuukaudessa ja se on syönyt yhtiön arvottomaksi luurangoksi.

– Se on se kysymys, joka jää, jos käy ilmi, että osakkeille ei kunnon hintaa saada, vaan sieltä ainoastaan Fortumin Uniperille lainaamat rahat saadaan pois, mikä on vähimmäisvaatimus. Osakepääoma hävitään tässä pelissä.

Viime torstaina Saksan hallituslähteiden julkisuuteen vuotaman tiedon mukaan Saksan hallitus ei aio pitää kiinni heinäkuussa solmitusta sopimuksesta, jonka mukaan Uniper voi siirtää 90 prosenttia kaasun hinnankorotuksesta asiakkailleen lokakuun alusta alkaen. Takarajaa ollaan siirtämässä lokakuun loppuun.

Mykkäsen mukaan vuoto pelasi sopivasti yhteen Saksan kansallistamistavoitteen kanssa.

– Kaikki näkivät, että Uniper valuu lokakuun aikana kuiviin ja on vaikea välttyä ajatukselta, että Saksan hallitukselle oikein hyvin kelpasi, että ajetaan Uniper polvilleen heidän hintasääntelyllään, jotta se voidaan haukata ilmaiseksi Saksalle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Purra toteaa, että julkisuuteen annettujen tietojen mukaan Suomi ei ole ollut neuvotteluissa varsinainen osapuoli, vaan osapuolia ovat olleet Fortum, Uniper ja Saksan hallitus jonkin verran taustalla.

– Se tekee tästä tilanteesta entistä pahemman eli totta kai silloin, kun kyse on tällaisista summista, joiden takaajana ovat lopulta veronmaksajat, niin Suomen valtiolla pitäisi olla sopimuksessa neuvottelurooli.

Purran mielestä omistajaohjauksessa on tehty virheitä aiempienkin hallitusten aikana, eikä asiassa voi pelkästään nykyhallitusta syyttää.

Hänen mukaansa tammikuussa myönnettyyn kahdeksan miljardin osakaslainaan ja takauksiin liittyy ongelmia ja epäselviä asioita, joita perussuomalaiset on pyrkinyt selvittämään kesällä ja tiistaina jättämässään välikysymyksessä.

– Lopullinen niitti oli heinäkuun niin sanottu pelastuspaketti, jolla oli tarkoitus juuri estää Uniperin kansallistaminen.

Purran mielestä suurimpia ongelmakohtia on se, että neuvotteludelegaatiota johtanut omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ”ei selvästikään ollut ihan kartalla kaikesta”. Purra viittaa siihen, että Tuppurainen saapui lehtitietojen mukaan Saksaan ilman neuvotteluihin esityslistaa ja Suomen delegaation jäsenten määrä oli pieni verrattuna Saksaan.

– Sitten tämä vielä esitettiin suomalaiselle yleisölle hyvänä kompromissina, mitä se ei missään nimessä ollut.

Purran mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) olisi pitänyt tulla jo kesällä kommentoimaan Uniper-asioita. Perussuomalaiset vaati myös eduskuntaa koolle kesällä.

– Korkeimmalla mahdollisella tasolla olisi pitänyt heinäkuussa neuvotteluita käydä, kuten nytkin.

Mykkänen puolestaan toteaa olleensa jo heinäkuusta asti sitä mieltä, että pääministeri Marinin olisi pitänyt keskeyttää lomansa ja haastaa Saksan liittokansleri Olaf Scholz siitä, että ”tätäkö on investointisuoja Saksassa”.

Saksan viranomainen ei suostunut toteamaan, että Saksassa on energiahätätilan äärimmäinen vaihe, vaikka putkikaasun tulo loppui kokonaan. Mykkäsen mukaan force majeure -pykälien nojalla olisi voitu muuttaa Uniperin sopimuksia.

Lue lisää: Kai Mykkänen hämmästyi ministerin Uniper-näkemyksestä: Ei kai Tuppurainen rinnasta Saksaa Putinin Venäjään?

Tuppurainen kommentoi Mykkäsen vaatimusta Helsingin Sanomille tiistaina sanomalla, ettei EU:lla ole vetoomustuomioistuinta, johon asiassa voitaisiin vedota.

Mykkänen sanoo olevansa eri mieltä.

– Energiaperuskirja on kansainvälinen sopimus, jossa Suomi ja Saksa ovat osapuolina, kuten kaikki EU-maat. Sillä on oma riitojenratkaisumenettely. Se lähtee siitä, että diplomaatit neuvottelevat ja jos on tarvetta, muodostetaan erityistuomioistuin.

Mykkäsen mielestä myös juristit olisivat voineet etsiä EU:n sisämarkkinasäädöksistä pykäliä, jotka olisivat olleet haastettavissa EU:n tuomioistuimessa.