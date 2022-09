Suora lähetys: Presidentti Niinistö puhuu YK:n yleis­kokouksessa New Yorkissa klo 19.15 – IS seuraa

Sauli Niinistön vierailu Yhdysvalloissa kestää sunnuntaihin saakka.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää tänään tiistaina Suomen kansallisen puheenvuoron Yhdistyneiden kansakuntien YK:n 77. yleiskokouksessa New Yorkissa.

Puheen on määrä alkaa kello 19.15 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana lähetyksenä ja seuraa puhetta tässä artikkelissa.

Niinistön Yhdysvaltain-vierailu kestää 25. syyskuuta saakka.

Huomenna keskiviikkona Niinistö osallistuu ydinkoekieltosopimuksen ystäväryhmän kokoukseen New Yorkissa. Presidentin ohjelmassa on New Yorkissa myös kahdenvälisiä tapaamisia.

Torstaina Niinistö matkustaa New Yorkista Washingtoniin, jossa hänellä on useita kahdenvälisiä tapaamisia.

Matka Yhdysvaltoihin jatkaa presidentti Niinistön tiivistä viikkoa, sillä hän ja rouva Jenni Haukio osallistuivat maanantaina kuningatar Elisabetin hautajaisiin Lontoossa.