Suomesta tuli tänään maanantaina ainoa maa, jonka kautta venäläiset turistit edelleen pääsevät maateitse viisumilla EU-alueelle. Puola ja Baltian maat sulkivat rajansa venäläisiltä turisteilta viikonloppuna.

Oppositiosta on jo jonkin aikaa kritisoitu hallitusta siitä, ettei se ole lähtenyt kieltämään hanakamminvenäläisturistien matkustamista Suomen kautta EU-alueelle.

Nyt vastaavia vaatimuksia on alkanut kaikumaan yhä enemmän myös hallituspuolue keskustasta.

Kansanedustaja Mikkö Kärnä (kesk) kertoi tänään maanantaina lähettäneensä kansanedustajille allekirjoitettavaksi lakialoitteen, jolla voitaisiin estää hyökkäyssotaa käyvien kolmannen maiden kansalaisten saapuminen Suomeen.

– Aloitteessa muutettaisiin ulkomaalaislakia siten, että valtioneuvosto voisi tehdä tällaisen päätöksen ulkoministeriön valmistelusta, tasavallan presidenttiä ja EU komissiota kuultuaan. Päätös koskisi kollektiivisesti kaikkia tällaisen maan kansalaisia, Kärnä sanoo.

Aloite ei Kärnän mukaan rajoittaisi oikeutta hakea turvapaikkaa.

Ainakin kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) kertoo allekirjoittaneensa lakialoitteen.

Myös keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kommentoi Twiterissä käsittämättömäksi sitä, ettei viisumiasiassa saada aikaiseksi samaa linjaa kuin Puolalla ja Baltian mailla.

– EU:n taakse ei voi piiloutua. Nyt on tekojen aika, Könttä kirjoittaa Twitterissä.

– Suomi on ajanut EU:lta tiukkaa linjaa venäläisviisumien myöntämiseen. Oma mielipiteeni on, että viisumien myöntämisessä venäläisille on oltava myös kansallisesti tiukka linja. Suomen viralliset puheenvuorot ja käytännön teot ovat olleet tässä asiassa valitettavan epäjohdonmukaiset, Könttä kirjoitti viikonloppuna blogitekstissään.

Myös kansalaisaloite viisumikiellosta kerää tällä hetkellä kovaa vauhtia nimiä.

Aloitteessa vaaditaan, että hyökkäyssotaa käyvien maiden kansalaisten pääsy Suomeen estettävä epäämällä uusien viisumien myöntäminen ja perumalla jo myönnetyt.

Aloite oli maanantaina ilta yhdeksään mennessä kerännyt lähes 26 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloitteen tulee kerätä yhteensä 50 000 allekirjoitusta, jotta se etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallitus on perustellut Suomen linjaa sillä, että Suomella ei ole sellaista arviota, että kaikki venäläiset muodostaisivat turvallisuusuhan.

– Meillä ei ole viranomaisia, jotka esimerkiksi suostuisivat sanomaan, että jokainen venäläinen, joka Suomen rajan yli tulisi, olisi potentiaalinen turvallisuusuhka. Hallitus ei pysty näiden ihmisten tuloa estämään, siksi haemme EU-tason ratkaisua, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi viime viikon torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) totesi 13. syyskuuta Ilta-Sanomissa, että viisumikielto edellyttäisi Suomen tulkinnan mukaan EU:n yhteistä päätöstä.

– Suomi on nostanut EU:ssa esiin sen, että Schengen-viisumit, turistiviisumit voidaan meidän puolesta kokonaan kieltää. Mutta se pitää tehdä laillisessa järjestyksessä, Haavisto sanoi.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi kuitenkin tänään STT:lle, että Suomessa tulisi selvittää ja pohtia kansallista pakotelainsäädäntöä, jonka pohjalta myös maahantuloa voisi rajoittaa.

Oikeuskanslerin mukaan EU-komissio tuskin puuttuu kovin herkästi jäsenmaiden viisumi- ja maahantulokäytäntöihin Venäjän osalta.