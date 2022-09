Kokoomus syyttää hallitusta saamattomuudesta venäläisten viisumi­asiassa: ”Suomi on EU:n heikoin lenkki”

Suomesta tuli tänään maanantaina ainoa maa, jonka kautta venäläiset turistit edelleen pääsevät maateitse viisumilla EU-alueelle. Myös hallituspuolueista kantautuu vaatimuksia turistiviisumien myöntämisen lopettamisesta venäläisille.

Kokoomuksen kansanedustajat vyöryttävät kritiikkiä hallituksen suuntaan ja vaativat venäläisten turistiviisumeille tiukempaa linjaa.

Kansanedustaja Elina Valtosen (kok) mukaan hallitus pakoilee vastuutaan viisumiasiassa.

– Viisumeissa piiloutuminen juridiikkaan on hallituksen vastuunpakoilua. Venäjä ei sodallaan noudata kansainvälisiä sopimuksia. Turistiviisumit on laitettava heti jäihin, Schengen-alueelle haettava yhteinen käytäntö ja asunnon omistamista ei tule enää tulkita viisuminsaantia tukevana seikkana, Valtonen kirjoittaa Twitterissä.

Turistimäärien onkin odotettu Baltian ja Puolan päätöksen myötä kasvavan Suomen Venäjän vastaisella rajalla lähiaikoina.

Kansanedustaja Heikki Vestmanin (kok) mukaan kokoomuksen hallintovaliokunnan jäsenet vaativatkin vastuuministereitä kuultavaksi asiasta valiokuntaan.

– Suomi on EU:n viimeinen maa, jonka kautta venäläiset pääsevät Eurooppaan huvittelemaan Venäjän teurastaessa ukrainalaisia. Hallituksen saamattomuus venäläisturismin pysäyttämiseksi on häpeällistä.

– Pääministerin selitykset, että Suomi ei muka voisi toimia kuten Baltian maat, eli estää venäläisiltä pääsyn maahan turistiviisumilla, eivät vakuuta. Nämä oikeusvaltiot ovat tulkinneet samoja Schengenin rajasääntöjä, jotka koskevat Suomea. Asia on selvitettävä hallintovaliokunnalle, Vestman kirjoittaa Twitterissä.

– Järkyttäviä kuvia Ukrainasta. He eivät enää venäläisten takia matkusta mihinkään - eivät enää koskaan. Ja samaan aikaan venäläiset tulevat Suomen kautta EU:hun lomailemaan ja juhlimaan. Olkaa hyvä arvon pääministeri Sanna Marin, tehdään tälle loppu, kirjoittaa kansanedustaja Timo Heinonen (kok).

– Suomi on EU:n heikoin lenkki ja näin myös pakotteiden porsaanreikä.

Myös hallituspuolueista kantautuu vaatimuksia turistiviisumien myöntämisen lopettamisesta.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kommentoi Twiterissä käsittämättömäksi sitä, ettei viisumiasiassa saada aikaiseksi samaa linjaa kuin Puolalla ja Baltian mailla.

– EU:n taakse ei voi piiloutua. Nyt on tekojen aika, Könttä kirjoittaa Twitterissä.

– Suomi on ajanut EU:lta tiukkaa linjaa venäläisviisumien myöntämiseen. Oma mielipiteeni on, että viisumien myöntämisessä venäläisille on oltava myös kansallisesti tiukka linja. Suomen viralliset puheenvuorot ja käytännön teot ovat olleet tässä asiassa valitettavan epäjohdonmukaiset, Könttä kirjoitti blogitekstissään.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö toivoo, että suomalaiset poliitikot tunnistaisivat sen, että Venäjää ei voi käsitellä tavanomaisilla valtioiden välisten suhteiden käytännöillä.

Hänen mukaansa on selvää, että toisinajattelijoiden ja pakottavien perhesyiden perusteella viisumeja tulisi jatkossakin myöntää ja humanitaarisen viisumin menettely pitäisi laittaa kuntoon.

– Nykytilan ja tämän välillä on silti useita rajoituksia, jotka voi ja pitää ottaa käyttöön Baltian ja Puolan tavoin. Turismi ei ole itsessään ihmisoikeus. Venäjän kykyä käydä sotaa rajoitettava, Niinistö kirjoittaa Twitterissä.

Hallitus on kiristänyt venäläisille myönnettävien turistiviisumien määrää syyskuun alusta. Turistiviisumien myöntöä vähennettiin kymmenesosaan ja etusijalle asetettiin muista, kuten opiskelu-, työ- tai perhesyistä Suomeen matkustavat.

Täysin turistiviisumien myöntämistä Suomeen ei kuitenkaan pysäytetty.

Hallitus on perustellut Suomen linjaa sillä, että Suomella ei ole sellaista arviota, että kaikki venäläiset muodostaisivat turvallisuusuhan.

– Meillä ei ole viranomaisia, jotka esimerkiksi suostuisivat sanomaan, että jokainen venäläinen, joka Suomen rajan yli tulisi, olisi potentiaalinen turvallisuusuhka. Hallitus ei pysty näiden ihmisten tuloa estämään, siksi haemme EU-tason ratkaisua, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi viime viikon torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) perusteli 13. syyskuuta Ilta-Sanomissa Suomen linjaa sillä, että viisumikielto edellyttäisi Suomen tulkinnan mukaan EU:n yhteistä päätöstä.

– Suomi on nostanut EU:ssa esiin sen, että Schengen-viisumit, turistiviisumit voidaan meidän puolesta kokonaan kieltää. Mutta se pitää tehdä laillisessa järjestyksessä, Haavisto sanoi.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui viime viikolla kantaa sen puolesta, ettei Suomen olisi pakko myöntää viisumeja venäläisille. Hän nosti esille myös sen, että Suomessa on tähän asti katsottu kiinteistön tai asunnon omistaminen Suomessa viisumin saantia tukevana seikkana.

– Minusta se ei ole tarpeen, vaan olisi ehkä nyt syytä ilmoittaa selvästi, että Suomessa ilmoituspäivän jälkeen hankittu kiinteistö ei muodosta mitään erityistä myönteistä perustetta viisumin saantiin, Niinistö sanoi.