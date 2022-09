”Tuli papin edessä luvattua, että myötä- ja vastoinkäymisessä.”

Helsingin kaupungin kotihoidon lakonuhka loi tummia pilviä Lauttasaaressa asuvien 91-vuotiaiden Kai ja Ulla Lehtosen taivaalle.

Heidän kotonaan käy kaksi kotihoitajaa kaksi kertaa päivässä.

Ulla kärsii vanhuuden heikkoudesta. Häneltä on mennyt liikuntakyky niin, että hän on nykyisin sänkypotilaana ja täysin ulkopuolisen avun varassa.

Kotihoitajat ovat auttaneet Ullan pesemisessä ja vaippojen vaihdossa.

Kai R. Lehtosen vastuulla on perheen ruokatalous. Hän tilaa kaupasta listan mukaan valmisruokia, lämmittelee niitä mikrossa ja syöttää vaimoaan.

– Vaimon sormivoimat ovat menneet niin heikoiksi, ettei hänellä pysy aterimet käsissä eikä hän pysty itse syömään.

Kotihoitajien lakonuhan vuoksi kaupunki järjesti Ulla Lehtoselle sijaispaikan Kontulan seniorikodista. Hänet oli tarkoitus siirtää Kontulaan maanantaina.

Kai Lehtonen ja hänen vaimonsa Ulla Lehtonen.

Kontulan seniorikoti on Kai Lehtosen mielestä hyvä paikka. Hänen vaimonsa oli siellä sen aikaa, kun mies joutui syöpäleikkaukseen.

Seniorikotiin hän ei kuitenkaan pysyvästi puolisoaan halua: siellä ei aviomiehen mukaan ole virikkeitä.

– Kotona sentään on televisio ja minä olen lähellä, jos hän herää esimerkiksi johonkin pahaan uneen. Olen tässä ja voin ojentaa käteni ja rauhoitella.

Kai Lehtonen mietti Kontulaan menoa yön aikana, kun tiedot lakosta alkoivat huolestuttaa. Hän päätti kuitenkin tulla toimeen omin avuin ja hoitaa vaimoaan kotona.

Kuljetus seniorikotiin olisi ollut vaimolle raskasta. Ambulanssimiesten pitäisi kuljettaa Ulla Lehtosta paareilla eivätkä paarit mahdu hissiin.

– Sitten tulikin ilmoitus, että Kontulassa on korona eikä sinne voi mennä kukaan.

Lehtosille on aina välillä ehdotettu, että he voisivat muuttaa palvelukotiin. He ovat päättäneet, että he yrittävät pysyä kotona niin pitkään kuin mahdollista.

– Vaimolla on muisti rapistunut niin, ettei hän pystyisi itse sanomaan, että hän tarvitsee jotain. Jos kysyy vointia, täytyy olla tietyt sanamuodot, jotka hän tunnistaa.

Minkäänlainen keskustelu vaimon kanssa ei tule enää kysymykseen, Kai Lehtonen kertoo.

Kai Lehtonen kehuu, että kodinhoitajista on ollut perheelle suuri apu ja hän soisi heille suuremman palkan.

– Mutta he ovat ruvenneet vaatimaan aika runsaasti yleisen tason yli meneviä korotuksia. Vitsi on siinä, että ay-pamput esittävät aina kovia korotuksia, koska he toivovat tulevansa valituiksi uudestaan. Sen takia heidän kanssaan neuvottelut ovat vaikeita.

Kai Lehtonen hoitaa perheen ruokatilaukset sekä vaimonsa Ullan syöttämisen.

Myönteisiä uutisia Lauttasaaren Lehtosille tuli maanantaina aamupäivällä Helsingin kaupungilta. Kaupunki ilmoitti, että se on onnistunut saamaan liittoihin kuulumattomia hoitajia.

Ilmoituksen perusteella Lehtosilla olisi lakon aikanakin käynyt hoitajia, vaikkakin hieman harvemmin.

Lisää Lehtosia huojentavia uutisia putosi maanantai-iltapäivänä, kun Helsingin käräjäoikeus kielsi tiistaina alkavaksi suunnitellun kotihoidon lakon miljoonan euron sakon uhalla. Noin tuntia myöhemmin eduskunta hyväksyi potilasturvalain, jolla pyritään takaamaan kotihoito, jota ilman asiakkaan henki tai terveys vaarantuu.

– Helpottaa ainakin suuresti meidän elämää täällä.

Kai R. Lehtoselle oli lakon uhatessa jäämässä päävastuu puolisonsa hoitamisesta. Se ei olisi ollut sikäli uutta, että hän hoiti vaimoaan joitakin vuosia sitten täysin itse.

– Se oli silloin helpompaa, koska vaimo oli vielä liikuntakykyinen. Hänet saattoi viedä kylpyhuoneeseen, suihkutella ja pestä. Nyt hän on kokonaan vuodenpotilas ja hänet pitää hoidella vuoteessa.

Vaimon kunto on mennyt pikku hiljaa heikommaksi ja on syntynyt eräänlainen noidankehä. Kun jättää liikkumisen, liikuntakyvyttömyys vain pahenee.

Vaikka lakko käräjäoikeuden päätöksen myötä kiellettiin ja potilasturvalaki meni läpi, ei Kai Lehtosella ole vielä tietoa saapuuko heille tiistaina hoitajat normaaliin tapaan, vai kaupungin aiemmin antamalla harvemmalla aikataululla.

– Kyllä ilmeisesti huomiseen mennessä täytyy tulla jokin tieto siitä.

Hän kertoo, että hänellä itselläänkin on sairauksia ja hänen on hankalaa liikkua. Häneltä on leikattu syöpä ja häntä vaivaavat selkävaivat. Hän joutuu liikkumaan rollaattorin avulla.

– En valittele sairautta enkä mitään, kaikki on niin suhteellista. Kaupungilla näkee sellaisia, jotka ovat todella sairaita tai joilta on mennyt muisti kokonaan. Minulla sentään muisti vielä toimii.

Entinen toimittaja ja kirjailija oli valmis ottamaan päävastuun vaimonsa hoidosta, kun kaavaillusta kotihoidon lakosta oli koitumassa pariskunnalle ongelmia.

Lehtonen on tyytyväinen, että hän saa asua vaimon kanssa omassa kodissaan ja että hänellä muisti toimii entiseen tapaan. Lehtonen on työelämässään ehtinyt moneen. Hän vaikutti muun muassa historian ja yhteiskuntaopin opettajana, oppikirjantekijänä, BBC:ssä toimittajana ja Yleisradion kouluradion toimituspäällikkönä.

Lehtonen on kirjoittanut lukuisia historian ja yhteiskuntaopin oppikirjoja, pakinakokoelmia, muistelmateoksia ja tietokirjoja eri aloilta. Todella monella suomalaisella on kouluaikoina kulunut käsissä esimerkiksi Lehtosen tekemä Historian peruskartasto. Moni radiokuuntelija puolestaan tunnistaa ohjelman Älliä vai ei, jonka Lehtonen käynnisti ja jossa ylioppilastutkintolautakunnan jäsenet vastasivat suorassa lähetyksessä ylioppilaskokelaiden kysymyksiin.

Lehtonen on myös ilmailun ja valokuvauksen harrastaja ja hän on ollut mukana Helsinki-Malmin lentoaseman säilyttämistä vaativassa kansanliikkeessä.

– Kun puuhaa kaikkea ja tekee tuollaista järkityötä, silloin pysyy alzheimer paremmin poissa.

Kai R. Lehtoselle on päivänselvää huolehtia kotona sairaasta vaimostaan.

– Tuli papin edessä joskus luvattua, että myötä- ja vastoinkäymisessä. Täytyyhän sitä puheeseensa vastata.

Lehtonen lisää, että kun pitää vaimostaan huolta, se pakottaa hänet liikkumaan ja olemaan puuhassa enemmän kuin muuten. Toisesta huolehtimien on terveellistä hänelle itselleenkin.