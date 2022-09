Asiantuntija: ”En näe estettä sille, miksei Suomi voisi laittaa rajojaan kiinni”.

Baltian maat ja Puola sulkevat rajansa venäläisiltä turisteilta. Ensi viikon maanantaista lähtien venäläiset pääsevät lomalle Eurooppaan maateitse ainoastaan Suomen kautta. Viron Suomen-suurlähettiläs Sven Sakkov sanoo Ilta-Sanomille, että hän toivoo Suomen vielä tulevan samaan veneeseen Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa.

– Maanantaista lähtien venäläiset pääsevät matkustamaan Euroopan unioniin vain Suomen rajan kautta. Kyse ei ole vain Suomen myöntämistä, vaan myös Espanjan ja Ranskan ja muiden EU-maiden myöntämistä viisumeista, Sakkov huomauttaa.

Hän muistuttaa, että jo Ukrainan sodan alkuvaiheessa EU päätti sulkea lentoliikenteen Venäjältä EU:hun. Siitä lähtien venäläiset ovat käyttäneet porsaanreikänä maareittiä länsinaapureiden lentokentille ja jatkaneet sieltä matkaansa muualle Eurooppaan. Suurlähettilään mukaan noin kolmasosa venäläismatkailijoista on tullut Schengen-alueelle Suomen kautta, kolmasosa Viron kautta ja loput ovat käyttäneet muita reittejä.

– Ensi viikolla Suomen kautta tulevien venäläisten turistien määrä tulee yli kaksinkertaistumaan, Sakkov arvioi.

Suomessa ulkoministeriö on vedonnut lakiin ja perustellut linjaansa niin, että Suomi toimii EU:n viisumisäännösten mukaan.

– Tietenkin se on laillista (venäläisten matkailun rajoittaminen). Emme tee mitään laitonta. Josep Borrell (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) on sanonut, että maat voivat itse päättää asiasta, Sakkov huomauttaa.

Viron Suomen-suurlähettilään mielestä venäläisten turistien matkailun rajoittamista voidaan perusteella sekä moraalisilla että käytännön syillä.

– Kuinka voimme hyväksyä, että sotaa, kansanmurhaa ja kidutusta paennut ukrainalainen työskentelisi tarjoilijana ja varakas venäläinen turisti tulisi kiusaamaan häntä ja pitämään hauskaa, hän kysyy.

Sakkov vertaa tilannetta siihen, että toisen maailmansodan aikana saksalaiset olisivat matkustelleet eurooppalaisissa kaupungeissa ja häiriköineet siellä natsi-Saksasta paenneita juutalaisia.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik tylytti aiemmin viikolla ulkoministeriön konsulipäällikköä Jussi Tannerta Ylen A-studiossa huomauttamalla samaan tyyliin, ettei ”matkustaminen EU:hun ole mikään ihmisoikeus”.

Venäläiset pääsevät edelleen tapaamaan sukulaisiaan ja matkustamaan humanitäärisistä syistä pois Venäjältä.

Suurlähettilään mukaan Putinin hallinnolla ja venäläisellä eliitillä on eräänlainen yhteiskuntasopimus. Vain hyvin pieni osa venäläisistä, Pietarin ja Moskovan varakkaimmat ihmiset pystyvät matkustelemaan.

– Sopimus on sellainen, että me käymme sotaa Ukrainassa ja te jatkatte elämäänne niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, Sakkov kuvailee.

Sakkovin mukaan Euroopan on varmistettava, että venäläinen eliitti ymmärtää, että käynnissä on sota, ja että he joutuvat myös maksamaan siitä.

Eurooppaoikeuden yliopistonlehtori Markku Kiikeri Lapin yliopistosta sanoo, että EU:n lainsäädännöstä voidaan tehdä poikkeuksia esimerkiksi arvojen, yleisen järjestyksen ja turvallisuustekijöiden perusteella.

– Missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa voitaisiin kyllä tehdä poikkeus esimerkiksi yleiseen turvallisuuteen, järjestykseen tai moraaliin liittyvän tekijän perusteella. Yleisellä tasolla en siten näe estettä sille, miksei Suomi voisi laittaa rajojaan kiinni. Perus- ja ihmisoikeuksia on kuitenkin kunnioitettava, eivätkä toimet saa olla liian mielivaltaisia, Kiikeri sanoo.

Kiikerin mukaan Baltian maat ovat rajojensa sulkemisesta päättäessään lähteneet tekemään omaa lainsäädäntöään, joka mahdollistaa matkustamisen rajoittamisen. Myös Suomi voisi Kiikerin mukaan tehdä halutessaan samoin EU:n kannasta riippumatta.

– Ilmeisesti suomalaiset viranomaiset katsovat, että maahantulon estäminen olisi Schengen-sopimuksen vastaista. Yleisellä poikkeusperiaatteella valtiolla olisi kyllä mahdollisuus evätä maahantulo, Kiikeri sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi eduskunnassa, että venäläisten pääsyä Suomeen voidaan rajoittaa hidastamalla viisumien myöntämisprosessia ja näin ruuhkauttaa viisumien myöntämistä. Kiikerin mukaan toiminta kuulostaa kyseenalaiselta.

– Kuulostaa hieman epämääräiseltä, että lakiin ja asetuksiin perustuvaa toimintaa toteutetaan esimerkiksi ruuhkauttamalla. Jonkin tyyppinen yhdenvertaisuus täytyy säilyttää ja viisumien myöntämiselle täytyy olla lailliset kriteerit. Ruuhkauttamalla ei asiaa varmasti voida oikeusvaltiossa hoitaa, hän sanoo.

Kiikerin mukaan sellaisessa tapauksessa, jossa jokin valtio toimii selkeästi kansainvälisiä yhteisiä arvoja vastaan, on toimenpiteitä tehtävä.

– Sitä en osaa sanoa, onko yksittäisten venäläisten maahantulon rajoittaminen oikea keino. Täytyy aina miettiä, onko toimenpide tarkoituksenmukainen, hän sanoo.

Kiikeri korostaa, että maahantuloa rajoittaessa tulisi toimia kansainvälisen oikeuden mukaan ja viisumin epäämiselle tulisi aina olla laillinen peruste.

– Kysymys on myös siitä, onko Venäjän kansainvälisen oikeuden rikkomuksilla ja ihmisoikeusrikkomuksilla suora yhteys siihen, että Venäjän kansalaisia voidaan kohdella miten vain, hän päättää.