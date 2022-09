Li Anderssonin mukaan vasemmistoliitto on valmis maksamaan hoitajien palkankorotuksista.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan hallitusryhmien väliset neuvottelut potilasturvallisuuslaista jatkuvat. Puolue ei hänen mukaansa ole kuitenkaan valmis hyväksymään lakia siinä muodossa kuin se on annettu eduskunnalle.

– Varmaan prosessi jatkuu tässä ja valmista tulee sitten, kun täytyy olla valmista, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoi.

Anderssonin mukaan se, voiko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hyväksyä lakiesitystä potilasturvallisuudesta on riippuvainen neuvotteluiden lopputuloksesta.

– Se riippuu siitä, mikä on neuvotteluiden lopputulos. Meille on ollut erittäin tärkeää tarkkarajaisuus. Olen painottanut myös useaan otteeseen, että seikat, jotka nousevat nyt kuulemisten yhteydessä esille, pitää huomioida, Andersson sanoi toimittajille tänään torstaina eduskunnassa eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Viimeksi tänään torstaina pääministeri Sanna Marin (sd) totesi, että potilasturvallisuuslakia viedään eduskunnassa eteenpäin.

– Meille annettu arvio on se, että lainsäädäntö on edelleen välttämätöntä säätää eduskunnassa. Tämä on se viimeinen virka-arvio, mikä meillä on, Marin sanoi eduskunnassa.

– Meillä on ministerivastuun mukaisesti velvollisuus viedä tämänkaltaista lainsäädäntöä eteenpäin, jos on riski siitä, että ihmisten henki ja terveys voi vaarantua, kuten edelleen kotihoidon osalta ymmärtääkseni on.

Andersson muistuttaa, että lain valmistelu on erittäin poikkeuksellista ja se tehtiin erittäin lyhyessä ajassa.

– Lainvalmistelun yhteydessä tehtiin meidän esityksistä useita muutoksia lakiesitykseen, mutta siinä muodossa, kun se tuli eduskuntaan, me emme voi sitä hyväksyä, hän sanoo.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto on kiinnittänyt huomiota etenkin aluehallintaviranomaisten toimivaltuuksiin lakkojen aikana.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vahva kanta on hänen mukaansa se, että potilasturvallisuuslaki ei ratkaise hoitajapulaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Tämä vaatii hallitukselta eri otetta kuin mitä meillä on ollut tähän asti.

– Me toivomme koko sydämestämme, että palkkaratkaisu saadaan mahdollisimman nopeasti. Me olemme valmiita maksamaan hoitajien palkankorotuksista vasemmistoliitossa. Mielestämme olisi nyt myös hallituksen vastuu katsoa kokonaisuutta ja miettiä, mitä hallitus voi vielä tehdä työolojen parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Myös vihreiden eduskuntaryhmästä kuului eilen keskiviikkona vaatimuksia, joiden mukaan lain tarvetta tulisi arvioida uudelleen käräjäoikeuden päätöksen seurauksena.

Käräjäoikeus kielsi eilen keskiviikkona hoitajajärjestöjä Tehyä ja Superia työtaistelutoimenpiteistä Turun yliopistollisen keskussairaalan, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoilla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) vierailikin tänään torstaina vihreiden eduskuntaryhmän kokouksessa.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajina Saara Hyrkkö (vihr) totesi kuitenkin kokouksen jälkeen, että vihreiden lähtökohta hallituspuolueena on se, että hallituksen esitysten takana ollaan.

– Ei ole sellaista käsitystä tällä hetkellä, että laki olisi tarpeeton. Eli käsittelyä jatketaan, Hyrkkö sanoi.

– Teemme valiokunnassa työtä sen eteen, että koko hallitus pystyisi olemaan tämän esityksen takana.

STT:n mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) arvioi, että tavoitteena on saada valiokunnan mietintö valmiiksi huomenna perjantaina. Perustuslakivaliokunta on luvannut antaa oman lausuntonsa perjantaina aamusta.

Tuolloin hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista voisi Lohen mukaan olla ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa jo huomenna perjantaina.

