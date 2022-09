Pääministeri Sanna Marinin mukaan Sdp:n eduskuntaryhmä on potilasturvallisuuslain takana: ”Uskon, että Sdp:n kansanedustajat suhtautuvat tähän asiaan sillä vakavuudella, millä asiaan pitää suhtautua”.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan potilasturvallisuuslakia viedään eduskunnassa eteenpäin.

– Me olemme eilen saaneet arviota ministeriöstä siitä, onko lainsäädäntö tässä tilanteessa välttämätöntä käsitellä eduskunnassa. Meille annettu arvio on se, että lainsäädäntö on edelleen välttämätöntä säätää eduskunnassa. Tämä on se viimeinen virka-arvio, mikä meillä on, Marin sanoi tänään torstaina eduskunnassa.

– Meillä on ministerivastuun mukaisesti velvollisuus viedä tämänkaltaista lainsäädäntöä eteenpäin, jos on riski siitä, että ihmisten henki ja terveys voi vaarantua, kuten edelleen kotihoidon osalta ymmärtääkseni on.

STT:n mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kertoi tänään toimittajille eduskunnassa, että tavoitteena on saada valiokunnan mietintö valmiiksi huomenna perjantaina. Perustuslakivaliokunta on luvannut antaa oman lausuntonsa perjantaina aamusta.

Tuolloin hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista voisi Lohen mukaan olla ensimmäisessä käsittelyssä täysistunnossa jo huomenna perjantaina.

Hallitus päätti lain antamisesta eduskunnalle tiistaina, mutta jo seuraavana päivänä vasemmistoliitto ja vihreät vaativat laille aikalisää. Puolueiden mukaan lain tarvetta tulisi arvioida uudelleen käräjäoikeuden päätöksen seurauksena.

Käräjäoikeus kielsi eilen keskiviikkona hoitajajärjestöjä Tehyä ja Superia työtaistelutoimenpiteistä Turun yliopistollisen keskussairaalan, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoilla.

Vasemmistoliitto ja vihreät ovat painottaneet etenkin lain tarkkarajaisuuden tarvetta. Marin ei kuitenkaan ottanut kantaa muiden puolueiden vaatimuksiin.

Hän totesi, ettei yksikään hallituspuolue tai ministeri haluaa rajoittaa tarpeettomasti perusoikeuksia, kuten lakko-oikeutta.

– Meillä on ollut yhteinen näkemys hallituksella, että laki on välttämätöntä viedä eduskuntaan.

– Hallitus on ollut yhtenäinen tässä asiassa. Meidän arviomme on ollut se, että lainsäädäntö on ollut välttämätöntä.

Marin myös painotti, että Sdp:n eduskuntaryhmä on lain takana.

– Uskon, että Sdp:n kansanedustajat suhtautuvat tähän asiaan sillä vakavuudella, millä asiaan pitää suhtautua. On myös selvää, ettei tämänkaltaisen lainsäädännön vieminen eteenpäin ole Sdp:lle helppoa.