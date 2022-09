Presidentti Niinistö esitti puolueille ”vanhan miehen” vetoomuksen

Niinistö kaipaa ryhtiliikettä poliittisilta ryhmiltä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kaipaa puolueilta havahtumista Suomen taloustilanteeseen.

Eri hallitukset ovat tehneet alijäämäisiä budjetteja vuodesta 2009 lähtien, ja elintasoa on pidetty yllä lainarahalla. Ensi vuoden budjetti on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen ja talouden kasvunäkymä on vaisu.

– Tämä nyt on vanhan miehen puhetta, mutta jotakin sellaista me kaipaamme, jota 90-luvun puolivälissä oli, jolloin itse asiassa kaikki poliittiset ryhmät yhtäkkiä ymmärsivät, että hei, näin ei pärjätä, tässä on tehtävä jotakin. Ja tehtiin, Niinistö totesi tavatessaan politiikan toimittajia.

Niinistöltä kysyttiin, eivätkö puolueet ole hänen mielestään ymmärtäneet, että tilanteeseen olisi reagoitava.

– Minä en ole nähnyt sellaista kovinkaan paljoa, että olisi kaikilla todellinen tahto lähteä tekemään, ehkä emme ole vielä niin syvällä, Niinistö vastasi.

Niinistö aloitti Paavo Lipposen (sd) ykköshallituksessa oikeusministerinä 1995. Valtiovarainministerinä Niinistö toimi vuodet 1996–2003.

Niinistön aloittaessa ministerinä talous alkoi jo kasvaa, mutta Lipposen sateenkaarihallitus puski läpi isot leikkaukset.

Niinistö on muistutellut usein velkaantumisen vaaroista, vaikka onkin ottanut presidenttinä etäisyyttä talousteemoihin.

– Pari vuotta sitten taisi olla sellaisia kommentteja, että kaikki velasta varoittajat ovat sitä boomer-porukkaa, joka ei oikein ymmärrä uutta taloustiedettä. Pelkään pahoin, että nyt taitaa alkaa näkyä toisenlaista jälkeä. Ei se taloustiede muuttunutkaan, eikä velka ollutkaan vaaratonta, Niinistö sanoi IS:lle kesäkuussa.

Nyt energian ja sähkön hinnan nouseminen iskee kukkaroihin samaan aikaan, kun asuntolainojen korot nousevat nopeasti.

– On kyettävä selviytymään kovenevista kustannuksista. Se on jokaiselle aikamoinen itsemittaamisenkin paikka. Voi olla, että joudumme muuttamaan, jos ei elämänasennettamme niin tapojamme ainakin, Niinistö totesi.