Sauli Niinistön mukaan on vaikea nähdä, että Venäjä kykenisi Ukrainassa ”välittömiin, suuriin vastatoimiin”.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi torstaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimintaa pokeritermeillä.

– Minun arvioni on se, että jos pokeripöydän termejä käytetään, niin hän on pannut all in – ja myöskin Venäjän tulevaisuuden suhteen, Niinistö sanoi.

– Kyllähän tämä kohtelee kovasti sitäkin. Tietysti silloin herää kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisiin menetyksiin ja siihen, kuinka paljon turhautumista siitä tulee. Se on kova panostus panna kaikki peliin, Niinistö kommentoi Presidentinlinnassa, jossa hän tapasi politiikan toimittajia.

Viime päivinä on uutisoitu Ukrainan laajasta vastahyökkäyksestä Koillis-Ukrainassa Harkovan alueella ja alueiden takaisin valloittamisesta.

Niinistön mukaan on vaikea nähdä, että Venäjä kykenisi välittömiin suuriin vastatoimiin.

Niinistö kertoi kiinnittäneensä huomiota siihen, että Venäjällä on käyty vähän yllättävästikin aikaisempaa avoimempaa keskustelua.

– Siihen osallistuu ihmisiä, jotka eivät ole tähän asti kritiikkiä esittäneet, ja se on myöskin näkynyt julkisuudessa, mutta mistään repeämästä venäläisessä sisäisessä tunnelmassa ei silti voida puhua.

PIETARILAISEN Smolnan kaupunginosan kaupunginosavaltuusto on hyväksynyt vetoomuksen, jonka mukaan Putin pitäisi asettaa syytteeseen maanpetoksesta ja erottaa tehtävistään aloittamansa Ukraina-aggression vuoksi.

Valtuutettujen mukaan Putinin määräämä hyökkäys aiheuttaa vahinkoa Venäjän turvallisuudelle ja maan kansalaisten turvallisuudelle muun muassa siksi, että sodassa kuolee ja invalidisoituu venäläisiä työikäisiä nuoria miehiä.

Helsingin Sanomat kertoi, että Venäjän valtakunnallisella NTV-televisiokanavalla nähtiin sunnuntai-iltana keskusteluohjelma, jossa esitettiin avointa kritiikkiä Venäjän sotatoimia kohtaan.

– On ymmärrettävä se yksinkertainen asia, että nyt käytetyillä resursseilla Venäjän on mahdotonta voittaa Ukrainaa, liberaalipoliitikko Boris Nadezhdin sanoi HS:n mukaan ja vaati rauhanneuvotteluiden aloittamista.