Marinin mukaan hallitus vie eteenpäin potilasturvallisuuslakia, vaikka käräjäoikeus kielsi lakot teho-osastoilla ja vasemmistoliiton lisäksi myös vihreät alkoi kysellä lain välttämättömyydestä.

Li Anderssonin vasemmistoliitto on kertonut aiemmin äänestävänsä hallituksen potilasturvallisuuslakia vastaan. Vihreiden Maria Ohisalo sanoi tänään, että vihreät on valmis tarkistelemaan lain tarpeellisuutta uudelleen. Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus on viemässä lain maaliin.

Potilasturvallisuuslakisoppa sakeni entisestään, kun nyt myös vihreät alkoi empiä lain tarpeellisuudesta.

Hallituspuolue vasemmistoliitto kertoi maanantaina, että se tulee äänestämään nykymuotoista hallituksen potilasturvallisuuslakia vastaan eduskunnassa.

Hallituspuolue vihreät haluaa keskustella, onko laki välttämätön käräjäoikeuden tämänpäiväisen päätöksen jälkeen. Helsingin käräjäoikeus kielsi teho-osastojen lakkojen aloittamisen kolmen sairaanhoitopiirin alueella.

Puheenjohtaja, ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi eduskuntaan tullessaan, että vihreillä on valmius katsoa lain välttämättömyyttä uudelleen.

– Tänään tulleet oikeuden päätökset muuttavat mielestäni tilannetta, ja hallituksen tulee käydä keskusteluja. Myös täällä eduskunnan päässä täytyy käydä keskusteluja, mikä on tämä kokonaisuus.

– Kun lakia on valmisteltu, vihreät ovat jatkuvasti pyrkineet siihen, että tarkkarajaistetaan tätä, ja meillä on valmius katsoa tätä uutta syntynyttä tilannetta. Lain pitää olla aivan viimesijainen keino. Ymmärrän täysin sen huolen, mitä tämä (laki) on aiheuttanut, Ohisalo totesi.

Myös kansanedustaja Noora Koponen (vihr) vaati, että potilasturvallisuuslain tarve on tarkasteltava uudelleen.

Hoitajaliitot Tehy ja Super olivat kertoneet aloittavansa pistelakot teho-osastoilla Turussa, Hämeenlinnassa ja Oulussa, mutta suojelutyöstä ei ole sovittu.

Käräjäoikeus nyt siis nämä lakot kielsi, mutta hoitajaliittojen tulevia lakkoja kotihoidossa Helsingissä ja Oulussa ei kielletty, kuten ei muitakaan lakkoja.

Potilasturvallisuuslain tarkoituksena on estää potilaiden hengen ja terveyden vaarantuminen hoitajien työtaistelun aikana

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus jatkaa potilasturvalain valmistelua ja valmiiksi saamista.

– On perusteltua tämänkaltaisen lainsäädännön vieminen sen vuoksi, että se on ollut välttämätöntä näiden työtaistelu-uhkien takia. Tietenkin toivomme, ja olen lähettänyt hoitajajärjestöille sen viestin, että työtaistelutoimenpiteistä, jotka vaarantavat ihmisten hengen ja terveyden vakavalla tavalla, niistä pidättäydyttäisiin, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

Marin ei innostunut potilasturvalain poisvetämisestä.

– Hallitus on antanut eduskunnalle lainsäädännön. Tämä esitys on eilen eduskunnalle annettu. Tämä ei ole hallituksen päässä, tämä on eduskunnan päässä. Tietenkin eduskunnan päässä hallituspuolueet voivat arvioida tämän lainsäädännön kokonaisuutta.

– Meillä on olemassa riskejä muunkinlaisista lakoista ja tätä arviota pitää hyvin vakavasti tehdä. Itse pidättäydyn tekemästä pikaisia ja hätäisiä johtopäätöksiä. Tämä asia tullaan käymään huolellisesti ministeriön kanssa läpi, Marin totesi.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus ei ole pakittamassa potilasturvallisuuslaissa.

Käräjäoikeuden päätös kieltää lakot teho-osastoilla helpotti eduskunnan suurinta kiirettä saada potilasturvallisuuslaki valmiiksi ensi maanantaina, jolloin Tehy ja Super olivat ilmoittaneet aloittavansa ensimmäiset lakkonsa teho-osastoilla.

Potilasturvalain valmistellut peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) sanoi, että laki tarvitaan.

– Aikataulupaine helpotti, että maanantaina ja tiistaina ei ole alkamassa työtaistelua. Laki tarvitaan, koska tässä lainsäädännössä on kyse ennemmin siitä, miten potilaiden henki ja terveys aiotaan turvata työtaisteluoloissa, Lindén totesi.

Hallitus antoi esityksensä potilasturvallisuuslaista eilen ja eduskunta pääsi tänään keskiviikkona keskustelemaan asiasta ensi kertaa.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on laatimassa laista mietinnön. Mietintö valmistuu näillä näkymin perjantaina.

Alkuperäisen aikataulun mukaan sotevaliokunta saa perjantaiaamuna perustuslakivaliokunnan lausunnon potilasturvalaista, ja tämän jälkeen sotevaliokunta kirjoittaa mietintönsä valmiiksi.

Perjantain istunto alkaa kello 13. Jos sotevaliokunta ei tähän mennessä saa mietintöään valmiiksi, potilasturvalaista voidaan järjestää ylimääräinen istunto myöhemmin perjantaina, ja lakiesityksestä voitaisiin äänestää maanantaina.