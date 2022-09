Helsingin käräjäoikeus on kieltänyt väliaikaisella turvaamistoimella teho-osastojen lakkojen aloittamisen kolmen sairaanhoitopiirin alueella.

Vihreiden kansanedustaja Noora Koponen vaatii, että potilasturvallisuuslain tarve on tarkasteltava uudelleen.

Koponen ymmärtää tarpeen turvata ihmisten henki ja terveys, mutta kyseenalaistaa hallituksen esityksen Helsingin käräjäoikeuden antaman tuoreen päätöksen valossa.

– Hoitajilla on perustuslaillinen oikeus lakkoon. Meidän on löydettävä täsmäratkaisut, jolla hoitajien palkkausta ja työoloja parannetaan, jotta pääsemme ulos kriisistä. Kenenkään henki tai terveys ei saa vaarantua, Koponen sanoo tiedotteessa.

– Kenenkään etu ei ole, että meidän on käytävä tätä kamppailua oikeuden kautta ihmishenkien turvaamiseksi. On selvää, että tämä on hoitajien viimeinen hätähuuto ja myös hallituksen on uskallettava arvioida esitystään uudestaan.

Vaatimuksen toistaa myös toinen vihreiden kansanedustaja Sofia Virta. Hänen mukaansa eduskunnassa on arvioitava nyt tarkkaan oikeuden päätösten pohjalta lain sisältöä.

– Nyt oikeuden päätösten tultua on tarkasteltava potilasturvallisuuslaki kokonaisuutta uudelleen. Vihreät ovat ajaneet viimesijaisuutta ja tarkkarajaisuutta koko prosessin ajan, Virta kirjoittaa.

Hallitus antoi eilen tiistaina eduskunnalle lain, jolla hoitajat velvoitetaan lakon aikana suojelutyöhön.

Ainakin osa vasemmistoliiton kansanedustajista on kertonut äänestävänsä lakia vastaan.