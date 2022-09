Lähetekeskusteluun on varattu enintään 45 minuuttia. Keskustelu alkaa, kun valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko on saatu ensin käsiteltyä.

Hallitus päätti potilasturvallisuuslain antamisesta tiistai-iltana.

Lain tarkoituksena on estää potilaiden hengen ja terveyden vaarantuminen hoitajien työtaistelun aikana.

Eduskunta käy keskiviikkona laista lähetekeskustelun, johon on varattu enintään 45 minuuttia. Keskustelu alkaa, kun valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko on saatu ensin käsiteltyä.

Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittelyä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi.

Lähetekeskustelua voi seurata suorana lähetyksenä IS:n verkkosivuilta.

Laki on määrä käsitellä eduskunnassa pikavauhtia. Äänestystä ennakoidaan jo perjantaiksi tai ensi maanantaiksi.

Hallituspuolue vasemmistoliitto on kipuillut lain kanssa. Helsingin käräjäoikeus on tänään kieltänyt väliaikaisella turvaamistoimella teho-osastojen lakkojen aloittamisen kolmen sairaanhoitopiirin alueella. Päätöksen jälkeen vihreistä on katsottu, että potilasturvallisuuslain tarve on tarkasteltava uudelleen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) oli iltapäivällä ihmeissään siitä, missä välissä hallituspuolueissa on ehditty uusia kantoja muodostaa.

– Hallituksessa noudatetaan hallituksessa yhdessä sovittuja pelisääntöjä, Marin painotti.

Perustuslakivaliokunnassa istuva Anna Kontula (vas) kommentoi tiistaina IS:lle, että jos lakiin ei tehdä loppumetreillä muutoksia, vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä on lukuisia kansanedustajia, jotka ovat valmiita äänestämään lakia vastaan, vaikka se johtaisi puolueen erottamiseen hallituksesta.

Tilannetta voi pitää erikoisena, sillä vasemmistoliiton ministerit Li Andersson ja Hanna Sarkkinen ovat hyväksyneet lakiesityksen antamisen eduskunnalle.

Marin sanoi eilen tiistaina, että ”hallitus on tässä yhtenäinen ja kaikki äänestävät tämän lain puolesta.”