Petteri Orpo ja Sanna Marin jälleen toistensa kimpussa Kunta­liiton paneelissa: ”Tämä on teidän vastuullanne nyt”

Pääministeri Sanna Marin myönsi, että hallituksessa joudutaan tarkastelemaan sitä, miten 0,7:n hoitajamitoitus tulee voimaan.

Kokoomuksen ja Sdp:n puheenjohtajista Petteri Orposta ja Sanna Marinista muodostui keskiviikkona Kuntaliiton puheenjohtajatentin päätaistelupari viimeistään siinä vaiheessa, kun keskustelu kääntyi 0,7:n hoitajamitoitukseen.

Orpon mukaan hallituksen 0,7:n hoitajamitoituksesta on eduskuntapuolueiden kesken yhteinen tahto, mutta hoitajista on nyt huutava pula. Tämän vuoksi uudistusta on hänen mukaansa siirrettävä. Samaa mieltä oli suurin osa muistakin puheenjohtajista.

Vuoden 2023 huhtikuun alusta alkaen jokaista vanhusta kohden tulisi olla tehostetussa palveluasumisessa sekä laitoshoidossa vähintään 0,7 työntekijää.

– Jos mennään 0,7 hoitajamitoitukseen ilman että on hoitajia, niin kriisi pahenee. Siksi siitä on pakko joustaa. Siirtäminen ei nyt riitä hallitukselta vastaukseksi, vaan hallituksen velvollisuus on kertoa meille, millä asia vuoden tai kahden päästä hoituu ja asia ratkaistaan, Orpo aloitti.

Marin totesi vastauksessaan yllättyneensä, että kokoomus on lähtenyt pakittamaan hoitajamitoituksen suhteen. Taustalla Orpo totesi, ettei hän ole sanonut kokoomuksen pakittavan asiassa.

Marin myönsi, että sitä, miten uudistus tulee voimaan, joudutaan hallituksessa tarkastelemaan.

– En ole valmis toteamaan, että 0,7 siirtyy johonkin hamaan tulevaisuuteen. Mutta voidaan katsoa, tulisiko siihen väliportaita. 0,65 ja myöhemmin 0,7.

– Mutta kokoomuksen vastaus on se, että ei tehdä mitään. Mitä te olette tehneet hallitusvastuussa viimeisten vuosikymmenten aikana? Ette yhtään mitään, Marin tivasi Orpolta.

Orpo pääsi vastaamaan Marinille omalla vuorollaan, että Sdp on itse ollut hallitusvastuussa viimeksi kuluneet vuodet.

– Vastaus on taas Sdp:ltä, joka on neljä vuotta vetänyt asiaa, että "mutta kun kokoomus". Tämä on teidän vastuullanne nyt. Meillä on oikeus kysyä teiltä, Orpo sanoi.

Vielä tämän jälkeen Marin jatkoi Orpolta sen tivaamista, mitä kokoomus sitten tekisi. Juontaja joutui lukuisia kertoja pyytämään, että paneelissa siirryttäisiin eteenpäin.

Paneelissa kävi myös ilmi, että vain perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mielestä ilmastotavoitteista on tingittävä energiakriisin seurauksena.

Purran mukaan kyse ei ole siitä, uskooko ilmastonmuutokseen vai ei, vaan siitä, onko Suomen tavoite realistinen. Hän muistuttaa, että Suomen hiilineutraaliustavoite on tiukempi kuin monen muun EU-maan.

– Onko tärkeämpää, että saamme sähköä, vai se, että pidämme kiilusilmäisesti kiinni jostain vuositavoitteesta? On pakko tehdä priorisointia, Purra sanoi.

Ilmasto aiheutti kipinöintiä myös keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon ja vihreiden puheenjohtajan, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon välillä, kun Saarikko totesi, että keskustalla on ilmastotavoitteissa eri näkökulma kuin vihreillä.

– Ohisalolla se on hyvin usein vain ilmastonmuutos. Minä ajattelen kokonaiskestävyyttä, meidän on pakko miettiä myös ihmisten mukana pysymistä ja talouden reunaehtoja. Mahtavaa jos olemme tästä nyt samaa mieltä. Joka neuvottelussa ei ole ihan siltä tuntunut, Saarikko viittasi hallituksen menneisiin vääntöihin.

Ohisalo vastasi Saarikolle, kun häneltä kysyttiin, miten tuulivoimaa saataisiin lisättyä Itä-Suomeen.

– Tämä on hyvä kysymys ja voisin esittää sen keskustalle. Heillä on kaikki ministerisalkut, joilla kysymystä voitaisiin ratkoa. Keskusta on kolme vuotta istunut asian päällä, ja mitään ei ole tapahtunut. Ehkä se kertoo siitä, että ilmastonmuutos ei ole keskustalle niin tärkeä asia, Ohisalo sanoi.

Puheenjohtajilta kysyttiin paneelissa myös, miten he näkevät kuntien tulevaisuuden.

Orpo suhtautui huolestuneemmin. Ohisalo, Marin, Saarikko ja vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sen sijaan luottavaisesti.

– Kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä, siihen liittyy paljon epävarmuuksia. Miten kunnat pystyvät huolehtimaan ihmisten hyvinvoinnista ja peruspalveluista, Orpo kysyy.

Kunnat ovat hänen mukaansa jääneet sivuosaan, kun rahoitus on keskittynyt sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueilla.

Purra muistutti, että kuntien tehtävät ovat yli kaksinkertaistuneet, eivätkä tulot hänen mukaansa riitä kattamaan kaikkia menoja.

Puheenjohtajista Marin ja Andersson olivat ainoina sitä mieltä, ettei kuntien nykyisiä tehtäviä pitäisi karsia tai sääntelyä keventää.

– Palveluntuottajille pitää olla säännöt, jotta kansalaiset saavat hyviä palveluita. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kunnissa voisi järjestää asioita järkevällä tavalla, Marin perusteli kantaansa.

Anderssonin mukaan kyse on siitä, halutaanko kaikille kansalaisille Suomessa taata myös tasavertaisia palveluja.

Puheenjohtajista Orpo, Saarikko rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sen sijaan olivat mahdollisesti valmiita leikkaamaan kuntien valtionosuuksista.