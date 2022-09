Satakuntalainen Eeva Kalli noussee torstaina keskustan eduskuntaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Samalla keskustan suurin eli Oulun mahtipiiri jää nuolemaan totaalisesti näppejään – vaalien alla lestadiolaisuuteen kallistuvalla ykkösalueella ei ole yhtään merkittävää paikkaa puolueessa, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Kun keskusta jakaa paikkoja uusiksi, puolueen Pohjois-Pohjanmaan mahtipiiri on jäämässä ilman edustusta.

Keskustan eduskuntaryhmä vaihtaa torstaina puheenjohtajaa, kun ylivieskalaiskansanedustaja Juha Pylväs jää sivuun henkilökohtaisista, lähipiiriin liittyvistä syistä.

Vahvin ehdokas paikalle on Eeva Kalli Satakunnasta.

Ryhmäjohtajuus kulkee suvussa, sillä Eeva Kallin isä Timo Kalli johti keskustaryhmää pitkään, vuodet 2003–2011.

Eeva Kalli on vahvin ehdokas keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Eeva Kalli on ollut mukana jo keskustan ministeripyörityksissä. Kalli olisi myös ensimmäinen nainen keskustan ryhmäjohtajan paikalla.

Samalla myös puolueen entinen puheenjohtaja-pääministeri Juha Sipilä luopuu eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajan paikalta.

Sipilän paikalle vahvin ehdokas on entinen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen Savonlinnasta.

Sen paremmin Sipilä kuin Pylväskään eivät ole ehdolla huhtikuun eduskuntavaaleissa.

” Pylvään ja Sipilän luopumisten jälkeen keskustan suurimmalla piirillä ei ole yhtään merkittävää asemaa sen paremmin eduskunnassa kuin puolueessakaan, ministeripaikoista puhumattakaan.

Juha Sipilältä jää Oulun vaalipiiriin 16 680 äänen aukko täytettäväksi.

Sekä Sipilä että Pylväs ovat Pohjois-Pohjanmaalta. Pylväs siis Ylivieskasta, Sipilä Kempeleestä.

Pohjois-Pohjanmaa eli Oulun vaalipiiri on myös keskustan suurin ja vahvin piiri – oikein mahtipiiri, sanan varsinaisessa merkityksessä.

Tai ainakin oli.

Pylvään ja Sipilän luopumisten jälkeen keskustan suurimmalla piirillä ei ole yhtään merkittävää asemaa sen paremmin eduskunnassa kuin puolueessakaan, ministeripaikoista puhumattakaan.

– Pohjois-Pohjanmaa nöyryytetään nyt täydellisesti, kuuluu arvio keskustan sisältä.

Oulun vaalipiiristä tulee kuitenkin eniten keskustan edustajia, tällä hetkellä kuusi kansanedustajaa.

Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikon aikana Pohjois-Pohjanmaalta tai edes koko Pohjois-Suomesta ei ole ollut yhtään ministeriä. Saarikon edeltäjä Katri Kulmuni oli Lapista, Torniosta.

Kun Saarikko rukkasi ministeriryhmäänsä toukokuussa 2021, hän nosti tiede- ja kulttuuriministeriksi ryhmäjohtajan paikalta kauhavalaisen Antti Kurvisen. Samassa yhteydessä Pylväs nostettiin ryhmäjohtajaksi, että myös Pohjois-Pohjanmaa sai jonkin läänityksen. Pylvästä esitti Juha Sipilä.

Nyt Vaasan vaalipiiristä on kaksi kepuministeriä: Kurvinen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä Toholammilta.

Keski-Suomesta nousi tiede- ja kulttuuriministeriksi viime kevään ministerikierrätyksen jälkeen Petri Honkonen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on Uudeltamaalta, valtiovarainministeri Saarikko itse Varsinais-Suomesta.

Ja Satakunnan ainoa kepukansanedustaja eli Eeva Kalli noussee siis ryhmän johtoon.

Hanna Kosonen saanee valiokuntapomon paikan. Lappilainen Markus Lohi johtaa toista kepulle läänitettyä valiokuntaa, sosiaali- ja terveysvaliokuntaa ja kolmatta eli maa- ja metsätalousvaliokuntaa johtaa Anne Kalmari Keski-Suomesta.

Lohi ja Honkonen ovat myös puolueen varapuheenjohtajia.

Pohjois-Pohjanmaa jää nuolemaan totaalisesti näppejään. Millään varapuheenjohtajan paikoilla tilannetta ei paikata. Pohjois-Pohjanmaalla ei ole enää edustajaa edes puoluehallituksen työvaliokunnassa.

Pohjois-Pohjanmaa on keskustan tulevaisuuden kannalta muutenkin mielenkiintoinen laboratorio – eikä vähiten Ruotsin äskeisten vaalien jälkeen.

Ruotsissa keskusta oli mukana vihervasemmiston blokissa, joka jäi vaaleissa lopulta alakynteen. Tällä vaalikaudella myös Suomen keskusta on kuulunut vastaavaan vihervasemmistolaiseen blokkiin.

Keskusta on vähintäänkin leimattu vihervasemmistolaisen hallituksen apupuolueeksi, vaikka vielä viime vaalikaudella se oli Sipilän johdolla johtava hallituspuolue.

Tyytymättömyyttä on: keskustan kannatus on yleisesti jämähtänyt 11 prosentin tasolle, kuten Helsingin Sanomien tuore gallupkin kertoo. Ruotsissa ruotsidemokraatit syövät keskustan kannatusta maaseudulla. Suomessa kepu on jo menettänyt ääniä perussuomalaisille.

Keskusta kulkee Pohjois-Pohjanmaalla muutenkin omia teitään, mitä liberaalivedolla johdetussa puolueessa kummastellaan. Kyse on huhtikuun eduskuntavaalien ehdokasasettelusta.

Viime viikonloppuna päättyi piirin nimittäin jäsenäänestys tulevista kansanedustajaehdokkaista.

Jopa keskustan sisällä kauhistellaan, millä voimalla lestadiolainen herätysliike rynnii vaaleihin keskustan listoilta Oulun vaalipiirissä.

Jäsenäänestyksen voitti lestadiolaiskansanedustaja Mikko Kinnunen, ja neljän kärkeen mahtuu kaksi muutakin: kansanedustaja Pekka Aittakumpu Oulusta ja maanviljelijä Timo Mehtälä Haapavedeltä.

– Sehän on kohta enemmän uskonnollinen kuin poliittinen liike, keskustan sisältä kuuluu yksi arvio.

Tulevilla ehdokkailla on kuitenkin työ ja tuska täyttää poisjäävien Juha Sipilän, Pylvään ja syksyllä 2019 edesmenneen Antti Rantakankaan ääniperinnöt.

Pelkästään Sipilä sai viime vaaleissa 16 680 ääntä.

Surkeinta Pohjois-Pohjanmaan kannalta lienee se, että kun alueelta puolueen ykköspaikoille ei kelpaa nyt kukaan, myös tulevaisuus näyttää heikolta.

– Kaukana ovat Ahti Pekkalan ja Matti Ruokolan ajat, poisjäävästä Sipilästä puhumattakaan, olisi edes Tytti Isohookana-Asunmaa, eräs pohjoisen veteraanikeskustalainen huokailee ja miettii, ketä asiasta pitäisi moittia: Pohjois-Pohjanmaan piiriä, puolueen johtoa vai äänestäjiä?