Vaikka Baltian maat ja Puola epäävät venäläisiltä turistiviisumit, Suomi haluaa EU-maiden päättävän asiasta yhteisesti.

Suomi ei ole kieltämässä omalla päätöksellään venäläisturisteilta viisumeita kokonaan. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo IS:lle, että viisumikielto edellyttäisi Suomen tulkinnan mukaan EU:n yhteistä päätöstä.

Venäläisten turistiviisumien kielto nousi keskusteluun taas eilisiltana, kun Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik ja Suomen ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner keskustelivat A-Studiossa venäläisten turistiviisumeista.

Raik ihmetteli Suomen lepsua tapaa myöntää viisumeita venäläisille, ja konsulipäällikkö Tanner vetosi lakiin ja sanoi, että Suomi toimii EU-viisumisäännöstöjen mukaan.

Ulkoministeri Haavisto on IS:n haastattelussa samalla linjalla kuin ministeriönsä konsulipäällikkö.

Baltian maat ja Puola aikovat evätä venäläisiltä turisteilta pääsyn Schengen-alueelle, mutta Suomi ei ole tekemässä vastaavia rajoituksia. Suomesta on siis tulossa ainoa Venäjän naapurimaa, josta venäläiset pääsevät maitse suoraan EU-alueelle.

Baltian maat ja Puola pystyvät kieltämään turistiviisumit venäläisiltä – miksi Suomi ei pysty, ulkoministeri Pekka Haavisto?

– Siinä on ilmeisesti käytetty turvallisuusperiaatetta. Eli kaikki Venäjän kansalaiset muodostavat näiden maiden näkökulmasta turvallisuusuhan.

– Meillä on Suojelupoliisin omat arviot, mutta vastaavaa arviota ei ole meillä tehty. Tässä oikeuskansleri on ollut mukana päätöksenteossa, ja virkamiehet tekevät sen, mikä on laillisesti mahdollista, Haavisto vastasi.

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Baltian maat ja Puola ovat kieltämässä venäläisiltä turistiviisumit sillä perusteella, että ne katsovat kaikkien venäläisten muodostavan turvallisuusuhan ja Suomessa tällaista arviota ei ole.

Tarkoittaako tämä sitä, että Suomi ei edes yritä kieltää venäläisten turistiviisumeita?

– Tämä tarkoittaa sen, että jos verrataan koronaa edeltäneeseen aikaan, myönnämme viisumeita noin kaksi prosenttia siitä määrästä, joka on silloin ollut. Tämä on valtava pudotus turistiviisumien määrässä, mutta niitä ei ole totaalisesti kielletty.

Kansan suuri enemmistö lienee sitä mieltä, että Suomen olisi lakkautettava venäläisten turistiviisumit. Miksi Suomi edustaa EU:ssa eri linjaa kuin Baltian maat ja Puola?

– Suomi on nostanut EU:ssa esiin sen, että Schengen-viisumit, turistiviisumit voidaan meidän puolesta kokonaan kieltää. Mutta se pitää tehdä laillisessa järjestyksessä, Haavisto sanoi.

– Se vaatisi EU:lta päätöksentekoa Schengen-kokonaisuudessa. Tällaisia laillisen pohjan muutoksia ei ole EU:ssa tehty, siitä johtuu se, miksi meidän ymmärtääksemme jäsenmaat eivät voi näitä yksittäin tehdä.

– Tässä on tapahtumassa se, että jäsenmaat alkavat tehdä yksittäin toimenpiteitä. Se ei ole meidän tavoitteiden mukaista. Tämä pitäisi tehdä kerralla koko EU-alueella, Haavisto jatkoi.

Ovatko Baltian maat ja Puola tehneet väärin, kun ne ovat venäläisiltä turistiviisumit kieltäneet?

– Emme halua ottaa tähän kantaa. Meillä oikeuskansleri on käynyt tämän kokonaisuuden läpi ja pyrimme toimimaan laillisesti.

Onko oikeuskansleri myös EU:n ylin laillisuusvalvoja?

– Oikeuskansleri seuraa lainsäädäntöä, joka Suomessa on voimassa, Haavisto totesi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti tänään kantaa venäläisten viisumeihin puheessaan europarlamentissa Brysselissä. Marinin mukaan venäläisturistien viisumeita on rajoitettava voimakkaasti, mutta ei sanonut mitään turistiviisumien kieltämisestä.

– Pakotteiden on näyttävä myös tavallisten venäläisten arjessa. Ei ole oikein, että samalla kun Venäjä tappaa Ukrainassa siviilejä, venäläiset turistit matkustavat vapaasti Euroopassa. Viisumien myöntämistä on rajoitettava voimakkaasti. EU:n ja Venäjän viisumihelpotussopimuksen soveltamisen täydellinen keskeyttäminen on tässä tilanteessa perusteltu, muttei yksinään riittävä päätös, Marin sanoi puheessaan Brysselissä.

EU:n ulkoministerit sopivat elokuussa viisumihelpotussopimuksen jäädyttämisestä.

Pääministeri Sanna Marin puhui tänään Euroopan parlamentissa Brysselissä.

Ulkoministeri Haaviston mukaan Suomi ei ole siis itse omalla päätöksellään kieltämässä venäläisten turistiviisumeita.

– Arvio siitä, että kaikki venäläiset muodostaisivat turvallisuusuhan –Suomella ei tällaista arviota ole tällä hetkellä.

– Meillä viisumityyppejä on rajallisesti. Muilla mailla on esimerkiksi humanitaarinen viisumi käytössä ja tässä poikkeamme osasta EU-maista, Haavisto totesi.

Suomi kiristi viisumien myöntämistä venäläisille syyskuun alussa. Myönnettävien viisumien määrää vähennettiin 500:een päivässä, eli puoleen alkuperäisestä. Turistiviisumien määrä taas vähennettiin kymmenesosaan alkuperäisestä.

Ulkoministeriö kertoi tarkastelevansa uudelleen myös monikertaviisumeiden myöntämisperusteita.