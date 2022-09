Hallitus on koonnut esitystä potilasturvallisuuslaista nopeasti. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan eduskuntaryhmän kanta selviää vasta, kun esityksen lopullinen muoto on selvä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä päättää äänestysratkaisustaan potilasturvallisuuslain suhteen sen jälkeen, kun esityksen lopullinen muoto on selvinnyt eduskuntakäsittelyssä, kertoo puolueen puheenjohtaja Li Andersson STT:lle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) kertoi eilen asiaa koskevan lakiesityksen valmistumisesta. Pian Lindénin ilmoituksen jälkeen vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ilmoitti vastustavansa esitystä nykymuodossaan. Puolue vaatii merkittäviä muutoksia lakiin eduskuntakäsittelyssä.

Opetusministeri Anderssonin mukaan puolue on kertonut avoimesti hallituskumppaneille ryhmän kannasta.

– Haluamme jatkaa työtä lain tekemiseksi mahdollisimman tarkkarajaiseksi eduskuntakäsittelyssä, Andersson sanoo.

Hallitus on kasannut esitystä kiistellystä potilasturvallisuuslaista pikavauhtia. Syynä ovat hoitajajärjestöjen Superin ja Tehyn antamat lakkovaroitukset eri teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon.

Andersson sanoo, ettei vasemmistoliitossa kielletä lain tarvetta teho-osastojen suojelutyön vuoksi. Hän kuvailee lakko-oikeutta perustuvalaatuiseksi mutta huomauttaa, että valtioneuvostolla on juridinen velvollisuus toimia tilanteessa, jossa ihmishenget voivat olla vaarassa.

– Lakko-oikeutta ei voi käyttää tavalla, jossa sivullisten henki voi olla vaarassa.

Andersson ei kuitenkaan vastaa siihen kysymykseen, mitä esityksessä voisi vasemmistoliiton mukaan tarkkaan ottaen kuulua tai olla kuulumatta.

– Lakiesityksellä pitäisi puuttua tähän uhkaan muttei mennä yhtään sen pidemmälle.

Hallitus on antamassa lakiesityksen eduskunnalle tänään kello 18 alkavassa valtioneuvoston yleisistunnossa. Neuvotteluilla eduskunnassa on kiire, koska ensimmäinen lakko on alkamassa ensi maanantaina. Andersson tunnustaa, että muutokset esitykseen pitäisi saada tehtyä tämän viikon aikana.

– Ryhmä tekee päätökset siinä vaiheessa, kun tiedetään, mikä esityksen lopullinen muoto on.

Andersson vakuuttaa, että puolue haluaa jatkaa hallituksessa.

– Hallituksella on isoja kysymyksiä käsiteltävänä tämän talven aikana, kuten energiakriisi ja sen vaikutukset kansalaisiin. Meillä on paljon tärkeää työtä jäljellä.

"Kaoottista", kuvaillaan hallituksesta

Vasemmistoliiton toiminta on herättänyt hämmennystä hallituskumppaneissa.

Hallituslähde kuvailee STT:lle, että hallituspuolueissa ollaan turhautuneita vasemmistoliiton aiheuttamaan tilanteeseen. Hän ei puhu hallituskriisistä, mutta kuvailee vasemmistoliiton toimintaa "kaoottiseksi". Hänen mukaansa hallituksen kokoonpanoon liittyviin kysymyksiin vastaa pääministeri Sanna Marin (sd).

Samoilla linjoilla on valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Saarikon esikunnasta kerrotaan, että ministeri ei halua kommentoida asiaa, sillä lakiesitystä ja sen poliittista sopua koskevan kommentoinnin hoitaa vastuuministeri Lindén, kun taas vasemmistoliiton hallitusedellytysten kommentointi kuuluu pääministerin vastuulle.

Marin kommentoi asiaa tiistaina suomalaismedialle sen jälkeen, kun oli puhunut Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Hän pitää selvänä, että kaikki hallituksen ministerit äänestävät potilasturvallisuuslain puolesta. Hän ei halunnut spekuloida vasemmistoliiton mahdollisuudella jäädä hallitukseen, jos eduskuntaryhmä äänestää kuitenkin esitystä vastaan.

Ensimmäinen hoitajajärjestöjen ilmoittamista lakoista on alkamassa maanantaina Hämeenlinnassa. Seuraavat teho-osastojen lakot ovat tulossa loppukuun aikana Turussa ja Oulussa. Jokaisella kolmella paikkakunnalla varaudutaan teho-osastojen sulkemiseen lakkojen toteutuessa.

Toisin kuin kevään hoitajalakoissa, näihin lakkoihin ei ole luvattu suojelutyötä eli työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.