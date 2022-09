Pääministeri Sanna Marin puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa. Puheen aiheena oli Euroopan nykytila ja tulevaisuus erityisesti Ukrainan sodan vaikutusten osalta.

Marin kuvaili, että hänen vierailunsa Euroopan parlamentissa ajoittuu synkkään aikaan.

– Ukrainaan kohdistamallaan hyökkäyssodalla Venäjä on rikkonut ja hylännyt eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja sitoumukset, Marin sanoi.

Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen epävarmuus ja inflaatio uhkaavat Marinin mukaan syöstä Euroopan taantumaan.

Hän nosti esiin myös kesän ennätyksellisen kuivuuden ja luonnonkatastrofit.

– Jos emme toimi ajoissa, toimi heti, on liian myöhäistä. Uusia mahdollisuuksia ei tule.

Venäläisten viisumikysymys on puhuttanut Suomessa ja maailmalla.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik arvosteli Ylen A-studiossa maanantaina kovin sanoin Suomen lepsua tapaa myöntää viisumeita venäläisille. Raikin mukaan tämä ei ole ihmisoikeuskysymys.

Baltian maat ja Puola aikovat evätä venäläisiltä turisteilta pääsyn Schengen-alueelle, mutta Suomi ei tee vastaavia rajoituksia. Suomesta on siis tulossa ainoa maa, josta venäläiset pääsevät maitse suoraan EU-alueelle.

Marin otti puheessaan lyhyesti kantaa venäläisten turistiviisumeihin.

Hänen mukaansa pakotteiden on näyttävä myös venäläisten arjessa.

– Ei ole oikein, että samalla kun Venäjä tappaa Ukrainassa siviilejä, venäläiset turistit matkustavat vapaasti Euroopassa. Viisumien myöntämistä on rajoitettava voimakkaasti, Marin sanoi.

– EU:n ja Venäjän viisumihelpotussopimuksen soveltamisen täydellinen keskeyttäminen on tässä tilanteessa perusteltu, muttei yksinään riittävä päätös, hän täsmensi.

Yhtenäisyys on Marinin mukaan avain kriisin voittamiseen.

Venäjä yrittää käyttää energiakriisiä hyväkseen ja hajottaa Euroopan yhtenäisyyden.

Pääministeri kuitenkin uskoo, että energiakriisi vain vauhdittaa Euroopan irtautumista Venäläisestä fossiilienergiasta. Venäjä romuttaa sodallaan oman taloutensa ja tulevaisuutensa.

– Luottamuksemme Venäjään on mennyt ja vaikka sota loppuisi tänään, ei luottamus palaudu pitkään aikaan, Marin painotti.

– Selviämme Venäjän kiristyksestä ja pitkästä talvesta. Mutta tarvitsemme siihen yhtenäisyyttä, päättäväisyyttä ja rohkeutta. Kun me laskemme sodan hintaa euroissa, ukrainalaiset laskevat hintaa ihmishengissä.

Marinin mukaan kyse ei ole vain Ukrainasta vaan eurooppalaisista arvoista ja koko kansainvälisestä sääntöpohjaisesta järjestelmästä.

Euroopan unionin ovien on Marinin mukaan oltava avoimet kaikille eurooppalaisille valtioille. Sellaisille, jotka tahtovat osaksi EU:n arvoyhteisöä ja ovat sitoutuneet tekemään tarvittavat reformit.

Energian saatavuus ja hinta ovat Marinin mukaan seuraavien kuukausien ja vuosien tärkeimpiä ratkottavia kysymyksiä.

– Lyhyellä aikavälillä on välttämätöntä etsiä kaikki keinot, joilla voimme turvata energian saannin ja laskea energian hintaa. On tärkeää, että komissio tuo esityksiä, joilla voidaan nopeasti puuttua sähkön hintaan, sähkömarkkinoiden häiriöihin sekä tähän liittyviin akuutteihin kysymyksiin kuten sähkön johdannaispörssin ongelmiin, Marin sanoi.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ainoa tie ulos energiakriisistä on Marinin mielestä se, että investoidaan voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energian tuotantoon, yhteisiin eurooppalaisiin siirtoverkkoihin ja varastointiteknologioihin.

– Meidän on irtauduttava venäläisestä fossiilienergiasta niin nopeasti kuin mahdollista, hän sanoi.

Pääministerin mielestä on tärkeää, että Euroopalla on omaa puolustusmateriaalituotantoa. Sota on osoittanut paitsi tämän myös sen, miten haavoittuva Eurooppa on energian suhteen.

– Meidän on tunnustettava, että olemme suhtautuneet aivan liian naiivisti Venäjään ja rakentaneet oletuksemme Venäjän toiminnasta virheellisiin käsityksiin. Meidän olisi pitänyt tarkemmin kuunnella ystäviämme Baltiasta ja Puolasta, jotka ovat eläneet neuvostovallan alla.

Marin sanoi, että nyt maksetaan yhdessä kovaa hintaa siitä riippuvuudesta, joka kohdistuu venäläiseen energiaan.