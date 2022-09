Hallituslähteet IS:lle: Eduskuntaryhmä veti maton vasemmistoliiton ministerien alta

Hallituksen on tarkoitus hyväksyä potilasturvallisuuslaki valtioneuvoston istunnossa tiistaina kello 18. Vasemmistoliiton ministerien odotetaan äänestävän lain puolesta.

Vasemmistoliiton ministerit, opetusministeri Li Andersson ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, ilmoittivat maanantaina pääministeripuolue Sdp:lle, että he äänestävät potilasturvallisuuslain puolesta valtioneuvostossa.

Laista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) kertoi tämän jälkeen julkisuuteen, että sopu potilasturvallisuuslaista on löytynyt. Heti perään vasemmistoliiton eduskuntaryhmä lähetti tiedotteen, jossa se ilmoitti, ettei ryhmä kannata hallituksen esitystä nykymuodossaan.

Asia tuli hallituskumppaneille täytenä yllätyksenä.

– Eduskuntaryhmä on ilmeisesti vetänyt maton jalkojen alta, hallituslähde sanoo IS:lle.

Lue lisää: Hallitus sai sovun potilas­turvallisuus­laista, mutta vasemmisto saattaa äänestää sitä vastaan

Potilasturvallisuuslaista on neuvoteltu hallituksessa useita kertoja eri kokoonpanoissa. Sunnuntai-iltana hallituspuolueiden puheenjohtajien viisikko oli koolla ja maanantaina lakia hierottiin vielä Sdp:n ja vasemmistoliiton kesken.

– Vasemmistoliitolla on ollut torstaista asti jäätävä lypsy käynnissä ja heille on annettu paljon myöten, toinen hallituslähde kertoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ilmoitti tiedotteessaan vaativansa lakiin merkittäviä muutoksia eduskuntakäsittelyssä, jotta se voisi hyväksyä lain.

IS:lle kerrotaan, että hallituskumppaneiden on ollut vaikea hahmottaa, mitä muutoksia vasemmistoliitto edes haluaa lakiin, sillä puolue ei ole kyennyt yksilöimään muutostarpeita.

– Vasemmistoliiton toiminta on täysin älytöntä. He puhuvat julkisuuteen lakon murtamisesta, mutta ei tässä laissa ole kyse siitä, vaan tämä on hyvin rajattuihin tilanteisiin sovellettava lakiesitys, joka mahdollistaa työtaistelut laajoissa mitoissa, kolmas hallituslähde sanoo.

Nyt syntynyttä tilannetta, jossa yksi hallituspuolue on julkisesti ilmoittanut vastustavansa hallituksen lakiesitystä, pidetään poikkeuksellisena ja täysin hallituksen pelisääntöjen vastaisena.

– Onhan tämä kummallista vaalitemppuilua. Miten he voivat samaan aikaan hallituksessa kannattaa ja eduskunnassa vastustaa lakiesitystä?

Hallituksessa on todettu, että normaalit pelisäännöt pätevät potilasturvallisuuslain osalta eduskunnassa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että mahdollisista muutoksista eduskuntakäsittelyssä sovitaan yksimielisesti hallituspuolueiden ja vastuuministerin kesken.

Hallituskumppanit eivät ole halukkaita spekuloimaan sillä, mitä tapahtuu, jos vasemmistoliitto lopulta äänestää lakia vastaan eduskunnassa. Muissa puolueissa on epätietoisuutta siitä, mitä puolue operaatiollaan oikein hakee, sillä kiitosta ei heru edes hoitajajärjestöiltä.

– Onko tältä hallituskaudelta ulosmitattu kaikki se, mitä ulosmitattavissa on ja olisiko helpompi poistua, hallituslähde pohtii.

Toisen lähteen mielestä vasemmistoliitto pelaa isoilla panoksilla julkisuuspeliä.

– Onkohan tämä heillä itselläkään hallussa?

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mukaan puolue haluaa jatkaa hallituksessa.

– Haluamme jatkaa hallituksessa, mutta tiedostamme, että vastaan äänestäminen voi johtaa seurauksiin, Saramo sanoi maanantaina Kansan Uutisille.

Lue lisää: Vasemmisto­liitto vastustaa potilas­turvallisuus­lakia, Saramo KU:ssa: ”Haluamme jatkaa hallituksessa”

Hallituskumppanit vyöryttävät vastuuta tilanteesta pääministeri Sanna Marinille (sd), jonka pitäisi ilmoittaa vasemmistoliitolle, ettei hallituspuolue voi toimia näin.

– Ainoa, joka voi tilannetta uskottavasti avata, on pääministeri. Jossain vaiheessa hänen täytyy julkisuudessa kantaa ottaa.

Potilasturvallisuuslaki on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston istunnossa tiistaina kello 18. Anderssonin ja Sarkkisen odotetaan äänestävän lain puolesta.