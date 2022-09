IS SEURAA

Marinin on määrä avata parlamentille näkemystään Euroopan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Pääministerin on määrä avata parlamentille näkemystään Euroopan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Marinin vierailu on osa ”Tämä on Eurooppa" –keskustelusarjaa.

Marinilla on myös tapaamiset Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsolan ja komissaari Jutta Urpilaisen kanssa.

Tilaisuus alkaa noin kello 11.30 Suomen aikaa.

Noin kello 13.00 Suomen aikaa Marin ja puhemies Metsola pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

IS seuraa täysistuntoa hetki hetkeltä tässä artikkelissa ja näyttää tilaisuuden suorana.

Euroopan parlamentin täysistuntoviikko alkoi maanantaina Ranskan Strasbourgissa.

Parlamentin käsittelyssä on esimerkiksi metsäkato ja äänestyksessä erilaisia ilmastopakettiin kuuluvia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on nopeuttaa uusiutuvan energian hankkeita sekä vähentää energiankulutusta vuoteen 2030 mennessä.