Kai Mykkänen hämmästyi ministerin Uniper-näkemyksestä: Ei kai Tuppurainen rinnasta Saksaa Putinin Venäjään?

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mielestä Suomi antautui liian helposti Saksalle. Hänen mielestään Saksan viranomaistulkinta olisi pitänyt kyseenalaistaa ja hakea neuvotteluvipua EU:sta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen hämmästelee sitä, että omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mielestä reilun kohtelun vaatiminen Saksalta Fortumin investoinnille olisi sama kuin, jos Venäjälle mentäisiin sanomaan, että kaikista Fortumin investoinneista on saatava rahat takaisin.

Mykkänen viittaa Tuppuraisen haastatteluun maanantaina Ilta-Sanomissa.

Mykkänen toteaa, että Saksa on markkinatalousmaa ja EU-maa, joka on sitoutunut yhteismarkkinoiden pelisääntöihin. Venäjä puolestaan ei ole EU-sääntelyn piirissä eikä sitä voi pitää markkinatalousmaana.

– Ei kai Tuppurainen rinnasta Saksaan tehtäviä investointeja sellaisiksi, että sinne Kankkulan kaivoon vain häviävät investoinnit samalla tavalla kuin jos Putinin Venäjälle investoi, Mykkänen kysyy.

Mykkänen painottaa, että EU:n sisämarkkinoilla on tietyt pelisäännöt ja Euroopan energiaperuskirja, joka suojaa investointeja lainsäädäntömuutoksilta energia-alalla.

Osana heinäkuun lopulla syntynyttä neuvottelutulosta Uniper siirtää kohonneita kustannuksia yhtiön saksalaisille asiakkaille, mutta vasta lokakuun alusta ja vain 90-prosenttisesti. Uniper tekee päivittäin kymmeniä miljoonia euroja tappiota.

Saksan viranomainen ei tunnustanut, että kyseessä olisi force majeure -tilanne, vaikka Venäjä rajoittaa kaasuntuloa ja Uniper joutuu ostamaan kaasun kalliiseen markkinahintaan.

Tuppuraisen mukaan kyse oli Saksan kansallisesta päätöksestä, miten se ottaa käyttöön lainsäädännön antamia mahdollisuuksia.

– Tässä on antauduttu liian helposti, sillä Saksaa pitäisi sitoa tietyt investointisuojan pelisäännöt, joita Saksan viranomaisen päätös estää kaasun hintojen nostamista kohtelee vähintäänkin kyseenalaisesti, jollei suoranaisesti riko, Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen ryhmäjohtajan Kai Mykkäsen mielestä EU-komission olisi pitänyt tutkia, oliko Saksan viranomaisen päätös oikeudenmukainen.

Mykkäsen mielestä olisi ollut paikallaan, että EU-komissio olisi tutkinut kesällä, onko Saksan päätös oikeudenmukainen vai ei.

– Varsinkin, kun Saksan päätös johti siihen, että Saksassa elo-, syys- ja lokakuussa mennään vielä hyvin alhaisilla kaasun hinnoilla, jotka ruokkivat kaasun kulutusta.

Mykkäsen mielestä nyrkin pöytään lyöminen asiassa ei ole lainkaan utopistinen ajatus, kuten Tuppurainen naljaili IS:n haastattelussa.

– Kysynkin Tuppuraiselta, eikö se ole väärin, että Saksa estää tällä tavalla kaasun hintojen nostamista tilanteessa, jossa olisi täyttynyt energiahätätilan kriteerit. Kai meidän pienenäkin maana pitää pystyä puolustautumaan investointisuojan ja EU:n sisämarkkinoiden näkökulmasta?

Mykkäsen mielestä Tuppuraisen puheenvuoroista saa käsityksen, ettei Suomella ollut mitään sananvaltaa Saksan valtion Uniper-ratkaisuun.

– Jos olisi syntynyt pienikin uhka sille, että EU-komissio olisi lähtenyt kyseenalaistamaan tätä Saksan käytäntöä, niin pidän ihan mahdollisena, että se olisi voinut vaikuttaa siihen, minkälainen kompromissi sieltä saadaan.

Mykkänen arvelee, ettei Suomelle täysin mieleistä ratkaisua varmaankaan olisi saatu, mutta kun kyse oli miljardeista, niin sitä olisi pitänyt ainakin yrittää.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tunnusti viimein torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että hän oli ollut yhteydessä tekstiviestillä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin Uniper-asiassa. Mykkänen toteaa, että tosiasiat puhuvat puolestaan.

– En halua riekkua sen ympärillä, oltiinko yhteydessä tekstiviestillä vai äänipuhelulla, mutta sen se minusta kertoo, että tässä ei käyty voimakasta päämiestason vääntöä juuri tästä lainsäädännön oikeutuksesta. Sehän nimenomaan olisi päämiestason kysymys, onko oikein, että Saksa tulkitsee lainsäädäntöään tällä tavoin ulkomaista energiayhtiötä kohtaan, joka on sijoittanut Saksaan miljardeja.

Mykkänen toteaa, että sellaista keskustelua ei nyt käyty, vaan asia siirrettiin suoraan omistajaohjauskysymykseksi.

Pääministeri Sanna Marinilla oli omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan ratkaiseva rooli Uniper-neuvotteluissa.

Vaikkei liittokansleri Scholz itse osallistunut neuvotteluihin, Mykkänen tulkitsee, että kyse oli liittokansleritason neuvotteluista, mistä osoituksena on se, että neuvotteluratkaisuista kertoi Scholz itse tiedotustilaisuudessa 22. heinäkuuta.

Mykkänen vaati heinäkuun puolivälissä pääministeri Marinia keskeyttämään kesälomansa Uniper-kriisin vuoksi.

– Peräänkuulutan sitä, että hänen olisi pitänyt voimakkaammin kyseenalaistaa Saksan viranomaistulkinta ja hakea neuvotteluvipua siitä, että meillä olisi ollut kortti saada EU-komissio tai jokin muu kansainvälinen viranomainen tätä tulkitsemaan.

Tuppurainen vaati IS:n haastattelussa omistajaohjaukseen kolmikohtaista remonttiohjelmaa, johon sisältyy muun muassa valtion äänen kuuluvuuden lisääminen valtio-omisteisissa yhtiöissä. Tuppurainen haluaa nyt Nesteen hallitukseen virkamiesedustajan, kuten Fortumin hallituksessa on.

Mykkäsen ei tyrmää virkamiesjäsentä. Hänen mielestään virkamiesedustus ei kuitenkaan ratkaise ongelmia.

– Sen jälkeen kyseinen virkamies ei voi puhua omistajaohjausosastolla yhtiön asioista, jotka ovat vain yhtiön hallituksen tietoon tarkoitettuja. Hän ei voi edes raportoida niistä.

Siinä Tuppurainen on Mykkäsen mielestä oikean asian äärellä, että omistajaintressiä täytyy kirkastaa.

– Niissä yhtiöissä, joissa meillä on määräävä valtionosuus, kuten Fortumissa, Nesteessä ja Finnairissa, niin minulla on huoli, että siinä on isännättömän rahan dilemma. Meillä on lakoniset kirjaukset siitä, mitä valtio omistuksellaan tavoittelee.

Mykkäsen mielestä omistajapoliittisessa periaatelinjauksessa pitäisi nykyistä selvemmin ja yksityiskohtaisemmin kuvata, miksi valtiolla on määräävä osuus jonkin yhtiön osakkeista.

– On hankala yhtälö olla samaan aikaan pörssiyhtiö ja valtion enemmistöomistama, kuten nyt Fortumin osalta nähdään.

Mykkäsen mielestä pääsäännön pitäisi olla se, että jos valtiolla on omistukselleen strateginen intressi, kuten pitää riittävä määrä sähköntuotantoa Suomessa, niin sellainen yritys ei lähtökohtaisesti olisi pörssilistattu.

Sellaisissa toiminnoissa, jotka ovat vapaassa kilpailussa markkinoilla, valtion ei Mykkäsen mielestä kannata olla enemmistöomistajana.