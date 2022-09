IS:n tiedot: Hallitus on esittämässä, että hoitajat voisi määrätä lakon aikana suojelutyöhön sakon uhkalla

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin mukaan potilasturvallisuuslaki ei ehdi voimaan ennen ensimmäistä teho-osaston lakkoa. Sen sijaan laki on mahdollista saattaa voimaan 20. syyskuuta alkavaan työtaisteluun, jos työriitaa ei ole siihen mennessä saatu ratkaistua.

Hallitus on Ilta-Sanomien tietojen mukaan esittämässä, että aluehallintovirasto (avi) voisi potilasturvallisuuslain nojalla määrätä suojelutyöstä työtaisteluriidan aikana kieltäytyvän hoitajan töihin sakon uhalla. Sakon suuruuden määrittelisi avi.

Ennen kuin avi voi määrätä hoitajia töihin, täytyy sen varmistua siitä, että työnantaja on käyttänyt kaikki muut käytettävissä olevat keinot potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) mukaan kiireellä sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu potilasturvallisuuslaki voitaisiin antaa eduskunnalle viikon alusta.

Lakia ryhdyttiin valmistelemaan viime viikolla sen jälkeen, kun hoitajajärjestöt Tehy ja Super ilmoittivat, etteivät he lupaa annettuihin lakkovaroituskohteisiin, teho-osastoille ja vanhusten kotihoitoon suojelutyötä.

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Hoitajajärjestöt ovat ristineet hankkeen ”pakkolaiksi”. Hallituksen piiristä korostetaan, ettei lailla olla heikentämässä lakko-oikeutta pysyvästi, vaan laista tulee määräaikainen.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus ei ole vielä päässyt täysin yhteisymmärrykseen lakiesityksen sisällöstä. Vahvimmin haraa vastaan vasemmistoliitto. Helppoa lain säätäminen ei kuitenkaan ole yhdellekään hallituspuolueelle.

Ministeri Lindén kiersi viime torstaina hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kokouksissa esittelemässä lakikokonaisuutta kansanedustajille. Hänen kerrotaan painottaneen lain säätämisen akuuttia tarvetta.

Hallituksen sote-ministerityöryhmä on neuvotellut asiasta torstaina ja perjantaina. Yhteistä ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt, sillä vasemmistoliitto ei suostunut kuittaamaan neuvoteltua kokonaisuutta.

– Viidestä hallituspuolueesta neljällä oli lähtökohtainen yhteisymmärrys, mutta yhdellä oli paljonkin kysyttävää. Suurella osalla oli se käsitys, että puoli kuuden aikaan paketti oli valmis, mutta ei se ihan näin vasemmistoliiton osalta ollutkaan, hallituslähde kuvailee IS:lle tunnelmaa loppuviikon neuvotteluissa.

Lindén kertoo IS:lle, että hän suhtautuu edelleen luottavaisesti siihen, että laki etenee.

– Pientä säätöä tarvitaan vielä tarvitaan, minulla on optimismia tässä tilanteessa, Lindén sanoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén

Eniten keskustelua hallituksen piirissä on IS:n tietojen mukaan käyty siitä, minkälaisissa tilanteissa lakko-oikeutta voitaisiin rajoittaa ja hoitajia pakottaa töihin.

Keskeinen kysymys on se, tulisiko lailla turvata suojelutyö vain terveydenhuollossa vai myös sosiaalipuolella, kuten vanhusten kotihoidossa.

Lindénin mielestä keskiössä tulisi pikemminkin olla se, aiheuttaako suojelutyön puuttuminen hengenvaaran tai vakavan terveyden menettämisen.

– Itse edustan sellaista kantaa, että meidän ei tulisi tehdä hirveän suurta eroa sille, onko palvelun nimi terveydenhuolto vai sosiaalihuolto. Täytyy noudattaa logiikkaa, että jos palvelun antamatta jättäminen uhkaa henkeä tai vakavasti terveyden menetystä, niin se on aina se laukaiseva tekijä. Riippumatta siitä, minkä organisaation puitteissa työtä tehdään, Lindén sanoo.

Hänen mielestään laissa ei ole mieltä luetella erikseen osastoja ja osa-alueita, joiden suojelutyö olisi turvattava.

– Vaikka lakot nyt uhkaavat teho-osastoja, niin ne voivat kohta kohdistua jonnekin muualle. Ei ole viisasta kirjoittaa joka viikko uutta lakia.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne toteaa IS:lle, että vihreiden mukaan esityksen on kuitenkin oltava tarkkarajainen.

– Ihmishenget eivät saa vaarantua. Meidän kantana on, että kynnys tällaisen lain säätämiselle on syystäkin korkealla ja esityksen on oltava tilanteeseen nähden perusteltu ja tarkkarajainen. Ihmishenget on kuitenkin turvattava lailla, jos muuta keinoa ei ole. Hoitajapula ei toki tietenkään pakottamalla parane, Harjanne sanoo.

Rkp:n ryhmänjohtaja Anders Adlercreutz painottaa lain säätämisen tärkeyttä.

– Tässä tilanteessa, kun on lakkouhka päällä, niin tällainen lakiesitys varmasti kiristää tunnelmaa. Olisi varmaan syytä tällainen laki olla valmiina ihan normaalioloissa. Mutta kun lakkouhka nyt kohdistuu teho-osastoon, niin se on potilasturvallisuuden näkökulmasta perusteltua.

Ensimmäinen, Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoon kohdistuva vuorokauden mittainen lakko uhkaa alkaa jo ensi viikon perjantaina 16. syyskuuta kello 00.01 ja Tyksin neljän vuorokauden lakko sitä seuraavana tiistaina 20. syyskuuta kello 00:01.

Lindénin mukaan potilasturvallisuuslakia ei olla saamassa voimaan Kanta-Hämeen lakkoon mennessä.

Jos lakiesitys saataisiin esiteltyä eduskunnalle ensi viikon tiistaina, on perustuslakivaliokunnan lausunto ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö saatavissa mahdollisesti torstaihin mennessä. Tuolloin eduskunnan ensimmäinen käsittely asiassa järjestettäisiin jo samana päivänä.

– Siitä kolmen päivän kuluttua eduskunta voi ottaa asian toiseen käsittelyyn. Varmaan ei sunnuntaina kokoonnuta, mutta maanantaina olisi ratkaiseva toinen käsittely, Lindén sanoo.

Tuolloin laki ehtisi Lindénin mukaan voimaan 20. syyskuuta alkavaan Tyksin työtaisteluun, jos työriitaa ei ole siihen mennessä saatu ratkaistua.

– Tärkeintä on kuitenkin edelleen se, mitä itse neuvottelupöydissä tapahtuu, hän toteaa.

Hoitajaliittojen sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työriidan sovittelua jatkettiin perjantaina valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla.

Hoitoalan työriidan sovittelu jatkui eilen perjantaina. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (vas.), Elsa-Maj Kirvesniemi, Anne Sainila-Vaarno ja Superin puheenjohtaja Silja Paavola hoitoalan työriidan sovittelussa valtakunnansovittelijan toimistolla.

Hoitajajärjestöt ja sairaanhoitajapiirejä on kutsuttu tänään lauantaina sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuuteen potilasturvallisuuslakiin liittyen.

– Jos meitä halutaan kuulla lakiluonnoksesta, jota emme ole edes nähneet, mistä meitä lopulta halutaan kuulla? Vai onko tämä vain joku teatteriosuus tässä prosessissa? Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kommentoi tilannetta eilen Twitterissä.

Kuulemisten pohjalta sote-ministerityöryhmä jatkaa neuvotteluja laista, ja seuraava kokous on alustavasti määrä järjestää huomenna sunnuntaina.