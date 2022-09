Perussuomalaiset ilmoitti pääministerin ilmoituksen yhteydessä, että puolue tekee hallitukselle välikysymyksen energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi on valmis edistämään energiakriisiin EU-tasolla yhteisiä ja nopeita ratkaisuja, jotka soveltuvat jäsenvaltioiden erilaisiin tilanteisiin.

– Me emme voi tässä tilanteessa, jossa Putin käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan, käpertyä sisäänpäin ja katsoa vain kansallisia intressejä.

Marin antoi torstaina eduskunnalle pääministerin ilmoituksen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista eurooppalaisiin energiamarkkinoihin.

Kokoomuksesta esitettiin epäilyjä siitä, kuinka aktiivisesti Suomi todella on vaikuttamassa etukäteen EU-tason päätöksiin. Marin vakuutti, että yhteydenpito on ollut kaikilla tasoilla tiivistä.

– Tänäänkin olen viestittänyt yhdessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa komissiolle niitä näkökulmia, joihin me haluamme komission kiinnittävän huomiota.

– Mutta vastaus ei voi olla, että katsokaa vain Suomen ja Pohjoismaiden tilannetta. Meidän pitää olla tässä solidaarisia, Marin sanoi.

Marinin mukaan esillä olleita toimia ovat muun muassa keinot vähentää kaasun hinnan vaikutusta sähkön hintaan, sähköpörssin tarjousten enimmäishinnan alentaminen sekä eurooppalaiset ratkaisut sähkön johdannaismarkkinoiden vakuusvaatimuksiin.

Suomi toimii aktiivisesti vaikuttaakseen erityisesti sähköpörssin tarjousten enimmäishinnan alentamiseen sekä johdannaiskaupan sääntöihin. Marinin mukaan mitään vaihtoehtoa ei voi kuitenkaan sulkea pois.

– Käyttöön otettavat keinot eivät kuitenkaan saa aiheuttaa uusia suurempia ongelmia markkinoilla kuin mitä niillä pyritään korjaamaan, hän sanoi.

EU:n energianeuvosto ja valtiovarainministerit EU:n energiaministerit kokoontuvat perjantaina epäviralliseen hätäkokoukseen puimaan energiakriisiä eurooppalaisella tasolla.

EU-komissio esitti jo keskiviikkona hintakattoa Venäjän kaasulle, windfall-veroa energiayrityksille ja velvoittavia toimia sähkönkulutuksen rajaamiseksi suurimman kulutuksen hetkinä. Komissiolta odotetaan Marinin mukaan uusia konkreettisia toimia lähipäivinä.

Keskustelussa pidettiin useita puheenvuoroja sen puolesta, että yhteisen rintaman on pysyttävä EU:ssa.

– Ei auta sulkea silmiä ja sanoa, että Saksa saa hoitaa omat asiansa. Ilman yhteisiä toimia me emme tästä tilanteesta selviä, Iiris Suomela (vihr) sanoi.

– Mitä yhtenäisempiä me olemme, sitä paremmin me voitamme pahan eli Venäjän, sanoi Joonas Könttä (kesk).

Myös muunlaisia puheenvuoroja pidettiin. Jani Mäkelä (ps) painotti Suomen omavaraisuutta.

– Saksa on meitä 13 kertaa isompi maa. Ei meidän kannata miettiä, mitä he tekevät, he tekevät mitä lystäävät. Ja jos Norjasta uhkaa talvena loppua sähkö, he pistävät Suomeen johtavan linjan poikki ennemmin kuin antavat oman kansansa paleltua.

Oppositio tivasi myös pääministerin roolia Fortumin Uniperia koskevissa neuvotteluissa Saksan kanssa.

Valtionyhtiö Fortum solmi heinäkuussa tytäryhtiönsä Uniperin kanssa pelastuspaketin, jonka myötä Saksan valtio hankkii Uniperista 30 prosentin osuuden ja Fortumin osuus yrityksessä laskee lähes 80 prosentista 56 prosenttiin.

Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan Uniperia 7,7 miljardin euron suuruisella rahoituksella.

Neuvotteluista vastasi omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Marin sen sijaan on kertonut olleensa kesälomallaan yhteydessä liittokansleri Olof Scholzin kanssa.

– Olen ollut yhteydessä puhelimitse. Viestillä, joka on valmisteltu yhteistyössä omistajaohjauksen kanssa, Marin vastasi pääministerin ilmoitusta edeltäneellä kyselytunnilla. Hän kertoi pitävänsä hyvin tyypillisenä, että valtionpäämiehet ovat välillä toisiinsa yhteyksissä viestitse.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän johtaja Kai Mykkänen totesi, että on aivan sama, oliko pääministeri yhteydessä Saksan liittokansleriin viestinä, pullopostilla tai savumerkeillä.

Hän halusi tietää, tekikö Marin Saksan suuntaan selväksi, että Suomi ei hyväksy sellaista Saksan hintarajoitusta, joka kääntää laskun kaasusta suomalaisille, kun Uniper ei voi nostaa omia hintojaan.

Vastaus tuli omistajaohjausministeri Tuppuraiselta.

– Uniper teki vuosi kausia valtavia voittoja sillä, että se treidasi Venäjältä halpaa maakaasua ja myi sitä hyvällä voitolla saksalaisille. Olisiko tässä nyt ollut jostain löydettävissä se sellainen ihmeellinen ilmaveivi, että kun yhtiöt nyt tekevät tappiota, niin yhä vain Uniper olisi voinut jatkaa voittojen tekoa, Tuppurainen kysyi.

Tuppurainen selvensi opposition vaatimuksesta myös heinäkuisten neuvotteluiden ennakkoasetelmia. Hänen mukaansa Suomen tavoitteet olivat Uniper-neuvotteluiden alussa selvät.

– Suomen omistaja-arvo säilyy Fortumissa, Suomen veronmaksajien ja Fortumin rahoilla ei pääomiteta Uniperia lisää. Tämän lisäksi alkuvuodesta tehty 8 miljardin euron järjestely Uniperiin säilyy edelleen Fortumille saatavana, Tuppurainen listasi.

– Ettei suomalaisia veronmaksajia tässä kohtuuttomasti rasiteta.

IS:n haltuunsa saamat talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistiot kuitenkin vahvistavat, että Saksan valtion voi nähdä saaneen tahtonsa läpi kesällä käydyissä neuvotteluissa.

Fortum ja Suomen valtio ajoivat neuvotteluissa mallia, jossa kaasuliiketoiminnat olisi irrotettu Fortumin tytäryhtiö Uniperista ja jäljelle olisivat jääneet kannattavat vesi- ja ydinvoimatoiminnot. Saksa ajoi ”Unity-mallia”, jossa Saksan valtio tulee osaomistajaksi Uniperiin ja tuo mukanaan merkittävän rahoituspaketin. Tämä malli myös toteutui.

Tuppurainen vakuutti tästä huolimatta, että kaikki Suomen tavoitteet neuvotteluissa saavutettiin.

Perussuomalaiset ei ollut kyselytunnin päätteeksi tyytyväinen hallituksen vastauksiin, ja kertoikin tekevänsä hallitukselle välikysymyksen energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta.

Puolueen puheenjohtajan Riikka Purran mielestä hallitus ei edelleenkään ymmärrä tilanteen koko kuvaa.

– Venäjän hyökkäys on akuutin kärjistymisen aiheuttaja, mutta se ei ole energiaongelmien koko syy. Ideologisesti toteutettu energia- ja ilmastopolitiikka on perimmäinen syy ongelmille ja energiakriisille. Koska hallitus ei vieläkään suostu tätä ymmärtämään, eivät sen esittämät korjauskeinotkaan ole toimivia, Purra sanoi.