Kyselytunnin jälkeen eduskunta keskustelee pääministerin ilmoituksesta energiatilanteesta.

Perussuomalaiset ja pääministeri Sanna Marin (sd) ottivat mittaa toisistaan kyselytunnilla eduskunnassa Fortumista ja Uniperista.

Valtioenemmistöisen Fortumin tytäryhtiö Uniper on tehnyt miljarditappiot. Uniper myi venäläistä kaasua saksalaisille, kaasun hinta nousi huimasti ja Uniper ei Saksan lakien mukaan voinut siirtää kohonnutta kaasun hintaa kuluttajille.

Heinäkuun lopussa Suomi ja Saksa pääsivät sopuun Uniperin auttamisesta. Fortumin enemmistöomistus Uniperissa liudentui 56 prosenttiin ja Saksa huolehtii Uniperin rahoittamisesta.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) kysyi pääministeri Marinilta, mikä oli pääministerin rooli Uniper-neuvotteluissa Saksan kanssa.

– Hallitus ei ole reagoinut ennakoitavissa oleviin ongelmiin riittävällä nopeudella ja vakavuudella. Ongelmista ja suunnitelluista toimenpiteistä ei ole tiedotettu tarpeeksi ja ajallaan, Purra sanoi.

– Sähköpostittelu ja omistajaohjausministerin jättäminen lähes yksin vastapuolen neuvotteluarmeijan kanssa osoittaa täydellistä välinpitämättömyyttä. Perussuomalaiset haluaa vastauksia Fortumista, Purra jatkoi.

Pääministeri Marin sanoi, että Fortum on ottanut tarpeettomia riskejä, kun se osti Uniperin 2017. Marin antoi tukensa omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle (sd) asioiden hoitamisesta.

– Riskit ovat tuolloin olleet tiedossa: Venäjä-kytkökset, kytkökset fossiiliseen energiaan on ollut tiedossa, kun kaupat on tehty.

– Tässä tilanteessa Fortum on käynyt keskusteluja Saksan kanssa. Neuvotteluihin on osallistunut omistajaohjausministeri Tuppurainen. Ministeri Tuppuraisella on ollut koko hallituksen tuki ja omalta osaltani olen halunnut hänen työtänsä tukea, Marin totesi eduskunnassa.

Perussuomalaiset tivasi myös pääministerin roolia Fortumin neuvotteluissa Saksan kanssa.

Marin on kertonut olleensa kesälomallaan yhteydessä liittokansleri Olof Scholzin kanssa. Hallituksen asiakirjoista on selvinnyt, että Marin johti talouspoliittisen ministerivaliokunnan sähköposti-istuntoa. päivää ennen Uniper-paketin julkistamista.

– Haluan kysyä pääministeri Marinilta yhtä kysymystä, johon ei ole saatu vastausta. Millä viestivälineellä te olitte yhteydessä Scholziin, kansanedustaja Tom Packalén (ps) kysyi.

– Olen ollut yhteydessä puhelimitse. Viestillä, joka on valmisteltu yhteistyössä omistajaohjauksen kanssa, Marin vastasi.

Kokoomuksen Timo Heinonen kysyi myöhemmin kyselytunnilla, oliko tekstiviestin lähettäminen riittävä tapa lähestyä Scholzia. Marin totesi olleensa Scholziin yhteydessä kirjallisesti. Hän piti hyvin tyypillisenä, että valtionpäämiehet ovat välillä toisiinsa yhteyksissä viestitse.

- Olen ollut kirjallisesti yhteydessä, yhteydenpitoa on valmisteltu yhdessä omistajaohjauksen kanssa, Marin sanoi.

Kyselutunnilla Marin myös tyrmäsi opposition toiveet ilmastotavoitteista tinkimisestä, esimerkiksi turpeen ja varavoimaloiden käyttöönotosta sähkön hinnan alentamiseksi.

Marinin mukaan uusiutuva energia on tie irti Venäjän fossiilisista polttoaineista.

Sähköön ja energiaan keskittyneen kyselytunnin jälkeen eduskunnassa alkoi keskustelu pääministerin ilmoituksesta energiatilanteesta.