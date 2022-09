Puolustusvaliokunnan johtoon kokoomuksen Antti Häkkänen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo luopuu valiokunnan puheenjohtajuudesta.

Kansanedustaja Antti Häkkänen on valittu kokoomuksen ehdokkaaksi puolustusvaliokunnan johtoon.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmä on valinnut kansanedustaja Antti Häkkäsen ehdokkaakseen puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Häkkänen tuli valituksi suljetussa lippuäänestyksessä äänin 18–12. Vastaehdokas oli kansanedustaja Jukka Kopra.

– Lähdin jälkijunalla ehdokkaaksi. Tässä oli varmasti ajateltu jo erilaisia ehdokkuuksia. Viime viikolla ilmoitin ehdokkuuden ja sanoin, että olen käytettävissä, jos näin katsotaan. Mielenkiinnolla lähden tehtävää hoitamaan, Häkkänen sanoi toimittajille vaalin jälkeen.

Häkkänen on kokoomuksen varapuheenjohtaja ja hän on toiminut kuluneen kauden perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana. Hän on ollut huhtikuusta lähtien myös puolustusvaliokunnan varajäsen.

Valinnan myötä Häkkänen luopuu perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajan paikasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsee seuraajan ensi viikolla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo luopuu puolustusvaliokunnan puheenjohtajuudesta, kuten hän ilmoitti jo valintansa yhteydessä huhtikuussa. Orpo valittiin tehtävään, kun valiokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) menehtyi. Orpo halusi hoitaa tehtävää Nato-selonteon käsittelyn ajan.

– Nyt alkaa seuraava vaihe, kun ryhdytään rakentamaan Nato-Suomea, Orpo sanoi.

Häkkänen katsoo, että valiokunnan työnsarkaan kuuluu Nato-Suomen rakentaminen yhteistoiminnassa muiden valtioelinten kanssa, oman puolustuskyvyn kehittäminen ja kokonaisturvallisuus.