Ylen gallup: Näin Sanna Marinin bilekohu vaikutti Sdp:n kannatukseen

Kokoomus on edelleen suurin puolue, mutta kakkosena tulee yhä Sdp, kertoo Ylen tuore kannatusmittaus.

Kokoomus on kärkipaikalla Ylen vasta julkaistussa puolueiden kannatuskyselyssä. Puoluetta kannattaa vastaajista 24,2 prosenttia. Kyselyn kakkospaikalla on yhä pääministeripuolue Sdp, jonka kannatus on 19,4 prosenttia.

Kokoomuksen kannatus on kasvanut Ylen edellisestä kyselystä vajaalla prosenttiyksiköllä. Sdp taas on menettänyt vajaan prosenttiyksikön kannatuksestaan.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, että kokoomuksen hienoinen nousu perustuu selkeästi mieskannattajiin.

Kolmatta paikkaa pitää perussuomalaiset, jonka kannatus on kyselyssä 16,2 prosenttia.

Tutkimusjohtaja huomauttaa, että Marinin juhlinta ei näytä juurikaan vaikuttaneen Sdp:n kannatukseen. Pientä vaikutusta kannatukseen kohulla voi olla, sillä mittausjaksolla eniten laskua on näkynyt 50–64-vuotiaissa. Eläkeläisten keskuudessa Sdp:n kannatus on pysynyt ennallaan.

Nelospaikalla olevan keskustan kannatus on piristynyt hieman 11,7 prosenttiin. Samoin on käynyt vihreille, joita kannattaa nyt 9,6 prosenttia vastaajista.

Vasemmistoliiton kannatus on pysynyt 8,1 prosentissa. Pienempien puolueiden kannatuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä liikahduksia.

Helsingin Sanomien mielipidemittauksessa kokoomuksen kannatus oli elokuun puolivälin jälkeen 23 prosenttia. Sdp:n kannatus oli puolestaan HS-gallupissa 20,1 prosenttia.