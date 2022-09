Kai Mykkäsen (kok) mukaan Uniper-neuvotteluissa olennaista on ollut se, onko ”natsoja” riittävästi. Ville Tavio (ps) katsoo, että ministeri Tytti Tuppurainen (sd) hävisi neuvottelut ”totaalisesti saksalaista ylivoimaa vastaan”.

Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset odottavat hallitukselta ja pääministeri Sanna Marinilta (sd) yhä vastauksia valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiön Uniperin kanssa heinäkuussa solmitusta pelastuspaketista.

Fortum ja Suomen valtio ajoivat neuvotteluissa mallia, jossa kaasuliiketoiminnat olisi irrotettu Fortumin tytäryhtiö Uniperista ja jäljelle olisivat jääneet kannattavat vesi- ja ydinvoimatoiminnot.

Saksa ajoi ”Unity-mallia”, jossa Saksan valtio tulee osaomistajaksi Uniperiin ja tuo mukanaan merkittävän rahoituspaketin. Tämä malli myös toteutui.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan pääkysymys on, hyväksyttiinkö liian helpolla se, ettei kaasutappioita voida vyöryttää Uniperin saksalaisille asiakkaille.

Osana heinäkuun lopulla syntynyttä neuvottelutulosta Uniper siirtää kohonneita kustannuksia yhtiön saksalaisille asiakkaille, mutta vasta lokakuun alusta ja vain 90-prosenttisesti.

– Hyväksyttiinkö liian helpolla se, että Saksalla on tällainen poikkeava säädös, että force majoure -pykälää Uniper ei voi käyttää kaasun hinnan nostamiseen, vaikka venäläinen osapuoli ei toimita enää kaasua? Veikkaan, että Suomi vastaavassa tilanteessa ei olisi voinut estää tällaista hätähintanousua. Vaikuttiko tähän se, että kyseessä oli pieni Suomi ja suuri Saksa? Mykkänen kysyy.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistioista selviää, että omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) neuvotteludelegaatioon Berliinissä heinäkuussa käydyissä Uniper-neuvotteluissa kuului hänen lisäkseen kolme henkilöä.

Vastassaan Tuppuraisella oli raskas saksalaisdelegaatio, johon kuului eri yhteyksissä ainakin 17 henkilöä.

Toistaiseksi on epäselvää, miten Marin vaikutti neuvotteluiden kulkuun. Marin on kertonut olleensa yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholtziin kahteen otteeseen lomansa aikana.

– On aivan relevantti kysymys, mitä pääministerin ja liittokanslerin välillä on oikeasti neuvoteltu ja mitä ei, saadut tiedot perustuvat siihen, miten omistajaohjausministeri ja hänen tiiminsä on käynyt näitä keskusteluja. Siellä toki yksityiskohdat kuuluukin hioa, mutta Saksan oikeus estää hinnannousua on nimenomaan päämiestason kysymys ja siinä ei delegaation koko vaikuta, vaan se, onko riittävästi natsoja, Mykkänen katsoo.

– Onko pääministereiden välillä välitetty pikemminkin tekstiviesti siitä, että sektoriministerit voivat tavata vai onko lyöty nyrkkiä pöytään, että tällaista hintasääntelyä ei Suomi voi hyväksyä? Mykkänen jatkaa.

Lue lisää: Muistiot vahvistavat: Saksa sai tahtonsa läpi Uniper-neuvotteluissa – Fortum pyysi apua ”korkealta poliittiselta tasolta”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan on tärkeää saada selkoa siihen, miten omistajaohjaus päätyi alkuvuodesta pääomittamaan Uniperia kahdeksalla miljardilla ja ”miksi hävisimme neuvottelut Saksan kanssa pelastuspaketista”.

– Tämä näyttää siltä, että pääministeri delegoi asian omistajaohjausministeri Tuppuraiselle, joka hävisi neuvottelut totaalisesti saksalaista ylivoimaa vastaan, Tavio näkee.

Tavion mukaan pitää myös saada selville, ”minkälaista yhteydenpitoa Marin on liittokansleriin tosiasiallisesti pitänyt ja onko hallitus ollut ylipäänsä kriisin keskellä toimintakykyinen, kun pääministeri on ollut bilettämässä.”

– Toivon, että hallitus vastaa näihin kysymyksiin kattavasti torstain täysistunnossa, olisimme halunneet vastauksia jo kesällä, mutta pääministeri ei halunnut lopettaa lomailua.

Fortum julkisti osavuosikatsauksensa elokuun lopulla. Katsauksen mukaan Fortumin liiketappio tammi-kesäkuussa oli peräti 11,6 miljardia euroa.

Jättimäiset tappiot selittyvät Uniperin tappioilla: Uniper raportoi alkuvuodelta 12,4 miljardin tappiot.

Valtio myöntää Fortumille 2,35 miljardin euron lainan, jotta yhtiö selviää sähkön johdonnaismarkkinoilla vaadittavista vakuusvaatimuksista.

Tämän lisäksi hallitus ehdottaa kymmenen miljardin euron valtuutta ja määrärahaa sähkön johdonnaismarkkinoilla toimiville ”suomalaisen yhteiskunnan kannalta kriittisille yhtiöille”.

Mykkäsen mukaan hallituksen ja pääministerin on ajettava läpi vakuussääntöjen muutos, jotta esimerkiksi Fortum voisi pantata miljardien arvoisia voimalaitoksiaan ”tässä samassa pörssissä, kun nyt siellä kelpaa vain käteinen”.

– Pitää tehdä selväksi, että ehto kaasukysymyksien ratkaisemiseen EU-tasolla on se, että sähkön vakuuskysymys ratkaistaan perjantaina niin, että EU:n neuvosto antaa komissiolle selvän ohjeen. Siinä pitää olla se paine, eli nyrkkiä pöytään Marinilta Scholtzilta ja von der Leyenille vielä tällä viikolla, Mykkänen vaatii.

Tavion mukaan johdannaismarkkinan vakuusturva ei ole tosi asiassa kymmenen miljardia, vaan 12,35 miljardia euroa, koska Fortum saa Solidiumin kautta samaan tarkoitukseen 2,35 miljardia.

– On selvää, että Fortumin tappiot ja lainantarve eivät olisi yhtä suuret, jos Uniper-neuvotteluissa ei olisi epäonnistuttu, Tavio sanoo.