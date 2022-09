Joni Jaakkola kertoi maanantaina Twitterissä kohtaamisestaan Sanna Marinin kanssa eväsretkellä. Sen jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä väitteitä hänen yhteyksistään pääministeriin.

Työhyvinvointiluennoitsija ja tietokirjailija Joni Jaakkola sanoo, ettei hän tunne pääministeri Sanna Marinia (sd) henkilökohtaisesti, eikä hän ollut kohdannut Marinia ennen eväsretkeään.

– Ei varmaan pääministeri perheineen meitä tunnistaisi, jos tulisimme kadulla vastaan. Emme ole olleet tuttuja, emmekä ole vieläkään, Jaakkola sanoo IS:lle.

IS ja moni muu suomalainen media kertoivat maanantaina Jaakkolan perheen eväsretkestä, jolla he tapasivat Marinin perheineen.

Jaakkolan vaimo Kaisa oli hänen mukaansa tarjonnut nuotiolla Marinin 4-vuotiaalle tyttärelle vaahtokarkkia. Jaakkola kertoi tapauksesta Twitterissä, ja Marin vastasi kiittämällä häntä vaahtokarkista ja ystävällisyydestä.

Uutisen julkaisun jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuvakaappauksia Jaakkolan vanhoista twiiteistä ja epäilyksiä hänen ja hänen vaimonsa yhteyksistä Mariniin. Koko kertomusta on syytetty pr-tempuksi. Jaakkola kiistää epäilyt.

Lue lisää: Jonin perhe oli eväsretkellä, kun pääministeri Marin istui viereen... ”On Suomi aika hieno paikka”

Twitterissä väitetään muun muassa, että Kaisa Jaakkola ja Marin olisivat opiskelleet samaan aikaan.

– Vaimoni on valmistunut Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2007. Sanna Marin aloitti Tampereen yliopistossa vuonna 2007. He ovat käyneet eri koulua ja eri aikaan, joten he eivät ole koulukavereita, Jaakkola selvittää.

Eräässä vanhassa twiitissä Jaakkola on kysynyt Marinilta, voiko hän lähettää kirjoittamansa kirjan Marinille. Jaakkola on kirjoittanut kaksi tietokirjaa ja hänet oli linkitetty keskusteluun, jossa myös Marin oli mukana. Jaakkola tarjoutui laittamaan kirjan lisäksi kuoreen laskun, jotta ”ei tule sanomista” lahjuksista.

– Twiittiin ei ole tullut vastausta, enkä ole lähettänyt kirjaa hänelle, Jaakkola sanoo.

– Ei se tee minusta ja (Yhdysvaltain presidentti) Joe Bidenistakaan ystäviä, vaikka kysyisin häneltä Twitterissä, että haluatko minun kirjani, Jaakkola lisää.

Joni Jaakkola kiistää Twitterissä levinneet huhut.

Nuotiopaikalla tapahtuneesta kohtaamisesta Jaakkola vielä kertoo, että hänen vaimonsa oli tarjonnut vieraalle lapselle vaahtokarkkia ja huomannut vasta nostaessaan katseensa, että vieressä seisoi pääministeri. Jaakkola itse oli seurannut tilannetta etäämmältä.

– Pääministeri oli kuin kuka tahansa joukossa eikä tehnyt siitä mitään numeroa.

Jaakkola kertoo asuneensa Yhdysvalloissa pari vuotta eikä siellä voisi kuvitella vastaavaa tilannetta. Siksi hän halusi kertoa kohtaamisestaan pääministerin kanssa somessa.

– Asumme lintukodossa ja hienossa maassa. Presidenttikin tulee välillä ihmisiä vastaan lenkkipolulla hupparissa, Jaakkola toteaa.

Hän sanoo yllättyneensä huomion mittakaavasta, jonka hänen jatkamansa tarina sai ja negatiivisesta sävystä, joka joissakin viesteissä oli.

– Mielestäni olisi hyvä, jos ihmiset yrittäisivät sisäistää, mitä viestissä sanottiin. Sehän ei ollut poliittinen viesti, vaan viesti poliitikosta.