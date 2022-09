Muistiot vahvistavat: Saksa sai tahtonsa läpi Uniper-neuvotteluissa – Fortum pyysi apua ”korkealta poliittiselta tasolta”

Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamalle ministerivaliokunnalle annettiin pysäyttävä arvio Uniperin tilanteesta juuri ennen Marinin kesäloman alkamista.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistiot vahvistavat, että Saksan valtio sai tahtonsa läpi kesällä käydyissä Uniper-neuvotteluissa.

IS sai muistiot valtion omistajaohjausyksiköstä tietopyynnöllä. Ensimmäisenä muistioista kertoi Talouselämä.

Fortum ja Suomen valtio ajoivat neuvotteluissa mallia, jossa kaasuliiketoiminnat olisi irrotettu Fortumin tytäryhtiö Uniperista ja jäljelle olisivat jääneet kannattavat vesi- ja ydinvoimatoiminnot.

Saksa ajoi ”Unity-mallia”, jossa Saksan valtio tulee osaomistajaksi Uniperiin ja tuo mukanaan merkittävän rahoituspaketin. Tämä malli myös toteutui.

Fortumin hallitus katsoi paketin täyttävän perusvaatimukset, kun kaasukaupasta aiheutuvien tappioiden määrälle asetettiin seitsemän miljardin yläraja, Uniperin konkurssi ja kansallistaminen vältettiin, Suomen valtion lisärahoitusta ei tarvittu ja Fortum voi halutessaan säilyttää jatkossakin merkittävän omistusosuuden Uniperissa.

Ote talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistiosta.

Suomen poliittinen johto hyväksyi ratkaisun 21. heinäkuuta pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla käydyssä sähköpostikokouksessa.

Kokoukseen osallistuivat Marinin ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) lisäksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), kuntaministeri Sirpa Paatero (sd), elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), työministeri Tuula Haatainen (sd), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), opetusministeri Li Andersson (vas) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

Hallitus siunasi Uniper-neuvottelutuloksen 21. heinäkuuta pidetyssä sähköpostikokouksessa. Pelastuspaketin sisällöstä tiedotettiin seuraavana päivänä.

Marin oli lomalla ratkaisevalla neuvotteluviikolla, eikä kommentoinut medialle neuvottelutulosta. Marinin esikunnasta viestitettiin tuolloin IS:lle, että asiaa kommentoi Tuppurainen.

Marinin rooli Uniper-neuvotteluissa on herättänyt kiinnostusta myös sen vuoksi, että Saksan liittokansleri Olaf Scholtz keskeytti Uniper-kriisin vuoksi kesälomansa.

12. heinäkuuta päivätystä pöytäkirjasta ilmenee, että Fortum oli pyytänyt ”korkealta poliittiselta tasolta tukea tasa-arvoisemman neuvotteluaseman saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Saksan delegaatiolla on todellinen neuvottelumandaatti”.

Fortum pyysi apua neuvotteluihin ”korkealta poliittiselta tasolta”.

Marin jäi pidemmälle kesälomalle 8. heinäkuuta. Lauantaina 9. heinäkuuta Marin osallistui Ruisrockiin. Seuraavana päivänä Marin toi ystäväseurueensa virka-asunnolleen Kesärantaan. Illanvietosta levisi myöhemmin kuva, jota Marin pahoitteli julkisesti.

Uutissuomalaisen mukaan Saarikko ehdotti heinäkuussa Marinille ja Tuppuraiselle talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen järjestämistä Fortumin, sen tytäryhtiön Uniperin ja Saksan valtion välillä käydyistä neuvotteluista, mutta kokousta ei järjestetty.

Oppositio on vaatinut pääministeri Marinilta selvitystä hallituksen roolista Uniper-kriisin hoitamisessa.

Marin viestitti STT:lle käyttäneensä heinäkuussa lomansa aikana useita päiviä Fortumiin ja sen saksalaiseen tytäryhtiöön Uniperiin liittyvien kysymysten äärellä.

IS:lle Marin on kertonut olleensa yhteydessä Scholziin kahdesti, Ruisrock-viikonlopun aikana 9. heinäkuuta sekä myöhemmin 21. heinäkuuta.

Marin ei ole täsmentänyt, miten hän on käytännössä yhteydenpitoa hoitanut.

Marin on kertonut välittäneensä Scholtzille sen viestin, että ”ministeri Tuppurainen on se henkilö, joka hallituksen mandaatilla näitä neuvotteluja käy”.

Marinin johtamalle ministerivaliokunnalle oli annettu Uniperin tilanteesta pysäyttävä arvio jo 4. heinäkuuta, juuri ennen Marinin kesälomaa. Marinin ensimmäinen lomapäivä oli 5. heinäkuuta.

– Mikäli Venäjän rajoitukset kaasuntuonnissa jatkuvat, yhtiön arvion mukaan Uniperin varat loppuvat syys-lokakuussa tänä vuonna, muistiossa todetaan.

Venäjän rajoitukset kaasuntuontiin ajoivat Uniperin nopeasti hätään, muistiosta ilmenee.

Asia ei ollut hallitukselle uusi: valtion omistajaohjausta oli taustoitettu Uniperin kohtaamasta kaasukriisistä jo 4. tammikuuta. Fortum tuki alkuvuodesta Uniperia kahdeksan miljardin euron rahoituspaketilla.

4. heinäkuuta päivättyyn muistioon kirjattiin Fortumin arvio, jonka mukaan häiriöt Euroopan energiahuollossa voivat nostaa pohjoismaisen sähkön hintoja hallitsemattomasti, jolloin myös Fortum saattaisi tarvita apua rahoitusjärjestelyissään.

– Tällöin kyse voi olla huomattavan suurista (mustattu osuus).

Fortumin hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Reinikkalan mukaan Fortum tarvitsee valtiolta ”muutaman miljardin” likviditeettituen vakuusvaatimuksista selvitäkseen. Tukeen ei liity Reinikkalan mukaan riskiä.

12. heinäkuuta pidetyssä talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa tuotiin esiin, että ratkaisu Saksan valtion kanssa käytävissä neuvotteluissa on löydettävä hyvin nopeasti.

– Olemme huolissamme aikataulusta. Tämä on iso ja merkittävä asia, joka tulisi tutkia nopeasti, mutta perusteellisesti. Suomen valtio katsoo asian olevan niin merkittävä, että sen on oltava mukana keskusteluissa.

Kokouksessa listattiin valtio-omistajan ehtoja, joista yksi oli se, ettei valtio ole valmis sijoittamaan enää uutta pääomaa Uniperiin.

Tuppurainen kävi keskusteluja Uniperin tilanteesta Berliinissä 14. heinäkuuta.

Apunaan Tuppuraisella oli valtiosihteeri, omistajaohjausyksikön virkamies, erityisavustaja ja suurlähettiläs.

Vastassaan Tuppuraisella oli raskas saksalaisdelegaatio. Tuppurainen tapasi muun muassa Uniperin toimitusjohtajan Klaus-Dieter Maubachin sekä liittohallituksen pääneuvottelijan, osastopäällikkö Philipp Steinbergin. Yhteensä muistiossa mainitaan saksalaisten puolelta 17:n henkilön nimet.

Uniper on ostanut Gazpromilta kiinteän määrän kaasua 1970-luvulta lähtien yhteisesti määritellyn hinnoittelukaavan pohjalta. Venäjä aloitti kaasutoimituksiensa rajoittamisen 16. kesäkuuta, minkä jälkeen Uniper sai Gazpromilta vain noin 40 prosenttia sopimusten mukaisista kaasumääristä. Kuvassa Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach.

Suomelle oli tärkeää löytää ratkaisu Uniperin akuuttiin kassakriisiin ja saada ”perälauta” tappioille.

– Tällä hetkellä osapuolilla on liian iso näkemysero, talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistioon kirjattiin 19. heinäkuuta.

21. heinäkuuta päivätyssä muistiossa korostettiin jälleen asian kiireellisyyttä ja ennakoitiin, että maan hallituksen pitää osallistua neuvotteluihin.

– Ratkaisulla on kiire, ja on mahdollista, että se syntyy kuluvan viikon aikana. On oletettavissa, että sopimuksen viimeistelyvaiheessa tarvitaan jälleen neuvottelutukea poliittiselta tasolta, sillä Saksan neuvottelijat tulevat nostamaan viime vaiheen virkamiestason neuvottelusta poliittiselle tasolle.

Uniper-pelastuspaketin sisällöstä kerrottiin perjantaina 22. heinäkuuta.

Osana Unity-ratkaisua Saksan valtio hankki Uniperista 30 prosentin osuuden 267 miljoonalla eurolla, ja Fortumin omistusosuus Uniperista laimeni 80 prosentista 56 prosenttiin. Saksan valtio osti osakkeita pilkkahintaan, sillä Fortum on maksanut Uniper-osuudestaan noin seitsemän miljardia euroa.

Lisäksi Saksan valtio kasvatti lainarahoitusta Uniperille yhdeksään miljardiin euroon. Uniperin ahdinkoa kuvaa, että se oli kuluttanut yhdeksän miljardin valmiusluoton jo elokuun loppuun mennessä.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi 22. heinäkuuta, että Uniper-neuvotteluiden lähtökohtana on ollut se, ettei suomalaisen veronmaksajan tarvitse rahoittaa Uniperin toimintaa enempää. Tuppuraisen mukaan tämä tavoite saavutettiin. Tuppurainen lisäsi, että ”mitä tulevaisuudessa tapahtuu, se jää nähtäväksi”.

Osana neuvottelutulosta Uniper siirtää lokakuun alusta lähtien 90 prosenttia kohonneista kustannuksista yhtiön saksalaisille asiakkaille. Tappioita kaasusta kertyy siis lokakuun alun jälkeenkin.

Fortumin hallituksessa perusteltiin paketin hyväksymistä muun muassa sillä, että ”oman pääoman arvoa säilyy enemmän kuin kansallistamisen tai konkurssin yhteydessä ja lisäksi jää mahdollisuus arvonnousuun tulevaisuudessa”.

Valtion omistajaohjausosaston mukaan saavutettu lopputulos on paras mahdollinen kompromissi ”näissä olosuhteissa ja aikataulussa”.

Fortum julkisti osavuosikatsauksensa elokuun lopulla. Katsauksen mukaan Fortumin liiketappio tammi-kesäkuussa oli peräti 11,6 miljardia euroa.

Jättimäiset tappiot selittyvät Uniperin tappioilla: Uniper raportoi alkuvuodelta 12,4 miljardin tappiot.