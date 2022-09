Kommentti: Pakkoruotsi on punainen vaate

Ruotsin kielen opiskelu pitäisi muuttaa vapaaehtoiseksi Suomessa, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Päätös ruotsin opetuksen lisäämisestä aiotaan runtata läpi nopeasti. Tarkoituksena on, että uudistus astuu voimaan viimeistään syksyllä 2024.

Pakkoruotsi on punainen vaate Suomessa. Se on sana, joka menee voimakkaasti tunteisiin.

Kirjoitin viime viikolla uutisen, jonka otsikossa kerrottiin, että pakkoruotsin opiskelua lisätään peruskoulussa. Päätös oli tehty hallituksen budjettiriihessä.

Lue lisää: Yllätys­päätös budjetti­riihestä: Ruotsin opiskelua lisätään perus­koulussa

Itse jutussa kerrottiin, että hallitus on päättänyt lisätä yhden vuosiviikkotunnin B1-kieltä perusopetuksen kieliohjelmaan ja että se tarkoittaa yhtä lisätuntia viikossa. B1-kieli on 6. vuosiluokalta alkava toinen kotimainen kieli eli suomenkielisessä opetuksessa olevilla ruotsi ja ruotsinkielisessä opetuksessa olevilla suomi.

Lisäksi jutussa kerrottiin, että B1-kielen opetuksen lisääminen oli erityisesti Rkp:lle tärkeä tavoite neuvotteluissa.

Mielestäni pakollinen-sanan käyttö oli perusteltua siitä näkökulmasta, että osa kielistä on vapaaehtoisia. Otsikossa se lyhentyi pakko-etuliitteeksi.

Tässä muutama ote viesteistä, joita sain ruotsin opettajilta ja eräältä korkeakoulun rehtorilta uutisen jälkeen:

”Ilmeisesti olet kokenut ruotsin kielen opiskelun aikanaan todella negatiivisena. Harmi sinänsä. Olet voinut menettää jotain. Älä siirrä negatiivisuuttasi muihin.” ”Täytyy todeta, että aikamoinen rimanalitus on päivän otsikkonne ”Pakkoruotsin opiskelua lisätään peruskoulussa”. [...] Otsikointinne kautta teette asiasta poliittisen ja pyritte tietoisesti hakemaan naurettavia irtopisteitä. Uskon ja toivon kuitenkin, että lukijanne pystyvät näkemään tämän populistisen hötön läpi. Pieni itsetutkistelu uutisoinnista ja sen moraalista saattaisi hyvinkin olla paikallaan.”

Myös sosiaalisessa mediassa ruotsin opetuksen lisäämisestä ja ennen kaikkea pakkoruotsi-sanasta käytiin vilkasta keskustelua. Selväksi tuli, että pakkoruotsi on varsin latautunut sana, jonka katsotaan heijastelevan kielteistä asennetta ruotsin kielen opiskelua kohtaan.

Mielenkiintoinen tulkinta on se, että pakkoruotsi-sanan käyttö tekisi asiasta poliittisen, jota ruotsin opiskelun lisääminen ei muutoin olisi. Ajatus on naurettava, sillä totta kai päätös on poliittinen.

Ruotsia puhuu äidinkielenään viisi prosenttia suomalaisista, ja enimmäkseen maantieteellisesti hyvin rajoitetulla alueella. Ruotsin opetuksen lisäämisen taustalla on Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin huoli siitä, että ruotsinkielinen väestö ei saa peruspalveluita omalla äidinkielellään etenkään pääkaupunkiseudulla.

Päätös aiotaan runtata läpi nopeasti. Tarkoituksena on, että uudistus astuu voimaan viimeistään syksyllä 2024. Asetukset annetaan jo tämän vuoden lopussa, ja Opetushallitusta ”kannustetaan käynnistämään opetussuunnitelman uudistaminen mahdollisimman ripeästi”.

Opetusministeri Li Andersson perusteli STT:n haastattelussa ruotsin kielen opetuksen lisäämistä muun muassa sillä, että kielivaranto maassa kaventuu tällä hetkellä. Vieraita kieliä opiskellaan aiempaa vähemmän.

Lue lisää: Ruotsin kielen opetuksen lisäämisen takana huoli kieli­varannon kaventumisesta – huomiota kiinnitetään opiskelu­motivaation yllä­pitämiseen

Opetusministerin perustelu ontuu, sillä kielivarantoa eli kielten moninaisuutta kaventaa juuri pakollinen ruotsi. Nykyisin ensimmäinen vieras kieli aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla. Valtaosa valitsee A1-kieleksi englannin, mutta esimerkiksi Helsingissä lähes 30 prosenttia ekaluokkalaisista valitsi ensimmäiseksi kielekseen jonkun muun kuin englannin vuonna 2020. Monissa kunnissa ei kuitenkaan ole tarjolla muuta kuin englanti.

Vapaaehtoisen A2-kielen voi Helsingissä valita nykyisin 3. luokalta. Yllättävä piirre on ollut se, että esimerkiksi oman asuinalueeni koulussa ei ole saatu kasaan saksan kielen ryhmää kahtena viimeisenä vuotena. Sen sijaan ruotsista ja englannista on syntynyt A2-kielten ryhmät.

Useat vanhemmat katsovat, että kolme vierasta kieltä on lapselle liikaa, kun ruotsi tulee joka tapauksessa pakollisena. Näin ollen he valitsevat lapselleen vieraiksi kieliksi englannin ja ruotsin.

Vieraiden kielten opiskelu Suomessa on romahtanut. Vuonna 1997 lyhyen saksan kirjoitti 12 400 oppilasta. Vuonna 2020 määrä oli 1 600. Sama trendi näkyy ranskassa. Syynä pidetään koulutuspolitiikan uudistuksia, kuten pilkottua ainereaalia ja korkeakouluvalintoja, joissa kielistä saa muita aineita vähemmän pisteitä.

Jos kielivarantoa halutaan monipuolistaa Suomessa, ratkaisu siihen on ruotsin kielen muuttaminen vapaaehtoiseksi, ei pakollisen ruotsin opetuksen lisääminen. Yksi vaihtoehto on painottaa korkeakouluvalinnoissa vieraita kieliä yhtä paljon kuin matematiikkaa. Ruotsistakin voisi antaa erityisen hyvin pisteitä siellä, missä kieltä aidosti tarvitaan.

Mitä tulee ruotsin kielen opiskelun motivaatio-ongelmiin, vapaaehtoisuus on avain siihenkin. Kyse ei ole siitä, että pakkoruotsi-sanan käyttö olisi pilannut kielen maineen, vaan siitä, että ruotsin kielen opiskelun pakollisuus lietsoo kollektiivista asenneongelmaa kieltä kohtaan sukupolvesta toiseen. Se on sääli, sillä kieltä saattavat alkaa karsastaa nekin, joille ruotsista voisi olla hyötyä esimerkiksi työelämässä.

Aidosti motivoituneet opiskelijat turvaisivat todennäköisesti paremmin ruotsinkielisten palvelut kuin pakolliset ruotsin opinnot läpikahlanneet opiskelijat, jotka eivät käytännössä pärjää ruotsilla. Laatu korvaisi määrän. Lisäksi pakollisesta ruotsista luopuminen jättäisi tilaa muiden vieraiden kielten valinnalle.