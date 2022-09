Zyskowicz: Fortumin johdon palkkiota pitää tarkastella uudelleen

Energiayhtiö Fortumin tytäryhtiö Uniper on tehnyt miljarditappiot ja Fortumin johto on saanut suuren palkkansa päälle viiden vuoden aikana kymmenien miljoonien eurojen kannustimet ja bonukset.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) ei ymmärrä valtioyhtiö Fortumin johdon saamia palkkioita ja kannustimia.

Zyskowicz on vuosikaudet kritisoinut yritysjohdon löperöitä kannustinjärjestelmiä.

Zyskowicz laski IS:n taannoisesta jutusta, että Fortumin johto on viiden vuoden aikana saanut 30-35 miljoonan euron palkkiot ja kannustimet, jo moninkertaisesti pääministerin palkkaa suuremman palkkansa päälle.

Zyskowicz sanoo Youtubessa julkaistavassa Ben-TV:ssä, että on aiheellista puhua Fortumin johdon palkkioista, koska valtion puoliksi omistaman energiayhtiön johto on tehnyt miljardiluokan tappiot.

– Fortum käytti Uniperin ostoon yli 7 miljardia euroa ja sen lisäksi se on antanut osakaslainana ja takauksia noin 8 miljardilla eurolla. Eli puhutaan noin 15 miljardista eurosta.

– Puhutaan firmasta, joka tällä hetkellä olisi konkurssin partaalla tai konkurssissa, ellei sitä olisi tuettu, Zyskowicz perusteli kritiikkiään.

Uniper myi venäläistä kaasua saksalaisille, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti kaasun hintaa huimasti. Saksassa kuluttajien kaasunhintaa ei voinut nostaa, ja Uniper on tehnyt kymmenien miljoonien eurojen tappiot päivittäin.

– Riskien arviointi kuuluu myös yritysjohtajien ydinosaamisalueeseen.

– Vaikka tämä on jälkitarkastelua, nämä Fortumin johtajat ovat aiheuttaneet veronmaksajien puoliksi omistamalle yhtiölle miljardiluokan tappiot, ja samanaikaisesti saaneet yhteensä kymmenien miljoonien palkkiot ja kannustimet, Zyskowicz muistutti.

Konkarikansaedustaja sanoo videoklipissään, että Fortumin pitää rukata johtonsa palkitsemista.

– Jos Fortumin palkitsemispäätöksissä on loppuklausuuli, että jos kaikki menee päin helvettiä, näitä voidaan tarkastella uudelleen – esimerkiksi osakepalkkio-ohjelmaa, jonka arvo on toki pienentynyt, kun kurssi on sulanut.

– Mielestäni Fortumin hallituksen pitää tarkastella näitä nyt johdossa olevien ihmisten osalta uudelleen, Zyskowicz esitti.

Zyskowicz huomautti, että Fortum vaatii nyt väliaikaista lisätukea valtiolta. Samaan hengenvetoon Zyskowicz muisteli, miten 1990-luvun pankkikriisissä palkittiin pankkien johtoa.

Zyskowicz toivoo kohtuullista palkitsemista myös Fortumin johdolle.

– Kun 90-luvulla annettiin pankkitukea, pankkituen ehdoksi asetettiin pankeille, että yritysjohdon palkkioiden pitää olla kohtuullisia. Olisiko aika samanlaisten ehtojen, Zyskowicz kyseli Fortumin johdon palkkioista.