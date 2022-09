Uutissuomalainen: Marin ei järjestänyt Uniper-kokousta Saarikon ehdotuksesta huolimatta

Valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoo Uutissuomalaiselle, että koska kokousta ei järjestetty, hän hankki tietoa asiasta valtion omistajaohjausyksikön virkakunnalta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ehdotti heinäkuussa talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokousta Uniper-sopimuksen vuoksi, mutta pääministeri Sanna Marin (sd) ei kutsunut sitä koolle, kertoo Uutissuomalainen.

Sen mukaan kokouksen aiheena olisivat olleet Suomen valtion enemmistöomistaman Fortumin, sen saksalaisen tytäryhtiön Uniperin ja Saksan valtion välillä tuolloin käydyt neuvottelut.

Uutissuomalaisen mukaan Saarikko oli ollut asiasta Mariniin ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiseen (sd) epävirallisesti yhteydessä aikana, jolloin sekä Saarikko että Marin olivat lomalla.

Saarikko kertoo Uutissuomalaiselle, että koska kokousta ei järjestetty, hän hankki tietoa asiasta valtion omistajaohjausyksikön virkakunnalta. Järjestettyihin kahteen informaatiokokoukseen osallistui myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Asiaa käsiteltiin sen jälkeen talouspoliittisen ministerivaliokunnan sähköpostikokouksessa heinäkuun 21. päivänä eli päivää ennen Uniperin pelastuspaketin julkistamista.

Marin sanoo käyttäneensä heinäkuussa lomansa aikana useita päiviä Suomen valtion enemmistöomistamaan Fortumiin ja sen saksalaiseen tytäryhtiöön Uniperiin liittyvien kysymysten äärellä.

Hän kirjoittaa STT:lle lähettämässään viestissä, että yhtiöomistusten tilannetta on käyty läpi talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 28. kesäkuuta ja ministereille on toimitettu kesällä useaan otteeseen informaatiota asiasta.

– Lisäksi omistajaohjausosasto on käynyt asiaa muutoin läpi avainministerien kanssa. Ministeri Saarikko on kertonut, että omistajaohjausosastolta saatu informaatio on ollut tuossa tilanteessa riittävää, Marin kirjoittaa.

Hän lisää keskustelleensa omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen kanssa tilanteesta sen eri vaiheissa ja olleensa myös yhteydessä Saksan liittokansleriin Olaf Scholziin 9. ja 21. päivä heinäkuuta.

– Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokous on pidetty kirjallisella menettelyllä 21.7., kun päätösesitys on ollut olemassa, Marin kirjoittaa.

Uniperin pelastuspaketti julkistettiin seuraavana päivänä.