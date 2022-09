Osmo Soininvaaran mukaan rikkaiden sähkölaskuista maksetaan suhteessa enemmän kuin köyhien.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus päätti torstaina budjettiriihessään keinoista, joilla tuetaan kasvavien sähkölaskujen kanssa kamppailevia suomalaisia.

Hallitus valmistelee talveksi sähkövähennyksen ja sähkötuen. Sähkövähennys on tarkoitus toteuttaa kotitalousvähennyksen yhteydessä. Sähkötukea voisivat hakea pienituloiset ihmiset, joiden tulot eivät riitä verovähennykseen.

Lisäksi hallitus aikoo alentaa sähkön arvonlisäveroa 24 prosentista kymmeneen prosenttiin viideksi kuukaudeksi.

Entinen ministeri ja kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr) katsoo, että hallituksen päättämät tuet hyödyttävät ennen kaikkea rikkaita. Soininvaara toimii tällä hetkellä sähköyhtiö Helenin hallituksen puheenjohtajana.

Soininvaara perustelee näkemystään sillä, että rikkaat käyttävät sähköä keskimäärin enemmän kuin köyhät.

– Ellei olisi omavastuuta, rikkaita tuettaisiin euroina enemmän mutta suhteessa yhtä paljon kuin köyhiä, Soininvaara kirjoittaa Twitterissä.

Hän toteaa, että 500 euron omavastuun takia rikkaiden laskusta maksetaan suhteessa enemmän kuin köyhien.

– Oikeudenmukaista olisi, että omavastuuraja riippuisi tuloista. 400 euron sähkölasku raunioittaa kansaneläkeläisen talouden, mutta hänen laskuaan ei hyvitettäisi lainkaan, Soininvaara kirjoittaa.

– Rikkaan ökytalossa sähkölasku saattoi olla jo aiemmin 1 000 euroa, joten 500 euron raja on hänelle matala.

Vihreiden ministeriryhmän sihteeri, erityisavustaja Jarno Lappalainen huomauttaa Soininvaaralle, että kansaneläkeläinen ei verovähennyksestä muutenkaan hyötyisi.

– Niille, joilla on sellainen tilanne, on tarkoitus tehdä sähkötuki, joka maksetaan rahana, Lappalainen toteaa ja lisää, että parametrit ovat vielä näissä auki.

Hallitus ei ole vielä linjannut summista, vaan sekä sähkövähennystä että sähkötukea jatkovalmistellaan virkakunnan toimesta pikaisella aikataululla.

Hallituksen budjettiriihessä tekemän pöytäkirjamerkinnän mukaan tavoitteena on vähennyksen kohdentuminen muille kuin suurituloisille veronmaksajille.

IS:n tietojen mukaan alustavana suunnitelmana on ollut, että sähkövähennyksen saisi, jos sähkölasku on yli 500 euroa kuukaudessa. Sähkölaskusta saisi vähentää 60 prosenttia, mutta ainoastaan 500 euroa ylittävästä osasta ja korkeintaan 1 500 euroon asti. Tukea voisi saada neljän kuukauden ajalta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sähkövähennystä voisi saada enimmillään 600 euroa kuukaudessa ja 2 400 euroa neljän kuukauden ajalta.

Lisäksi pienituloisille valmisteltava sähkötuki olisi uusi, määräaikainen sosiaalietuuden muoto, jota haettaisiin todennäköisesti Kelasta. Tuki on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät muutoin kuulu sosiaalietuuksien piiriin. Esimerkkinä on käytetty takuueläkeläistä.

Sähkötuen valmistelu on vielä kesken, mutta IS:n tietojen mukaan tuki saatettaisiin maksaa könttäsummana. Harkinnassa on ollut, että tukea saisi, jos sähkösopimuksen hinta ylittäisi tietyn senttimäärän per kilowattitunti.

Hallituksen piirissä on arvioitu, että erityisesti sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvat tarvitsevat tukia tulevana talvena.