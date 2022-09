Sanna Marin tulistui Petteri Orpolle Ylellä: ”Miten te hoidatte vanhustenhoidon kuntoon?”

Tuore valtion budjetti aiheutti tiukan keskustelun hallituksen ja opposition välillä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo olivat eniten napit vastakkain budjetin jälkipuinneissa. Kuva on viime tammikuulta.

Puoluejohtajien keskustelu torstai-illan A-talkissa Ylellä roihahti kunnolla, kun puhe kääntyi budjettiin.

Suomen velkataakka kasvaa 8,1 miljardia euroa.

Kovimmin tulistui pääministeri Sanna Marin (sd), joka hyökkäsi kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa vastaan.

Entinen valtiovarainministeri Orpo sanoi, että hallitus teki jo neljännen velkabudjetin.

– 150 miljardia velkaa, korkomenot nousevat tästä vuodesta ensi vuoteen 900 miljoonaa, yhtä paljon kuin poliisin vuoden budjetti. Nyt pitää herätä siihen, että meillä ei ole varaa tällaiseen velkaantumiseen! Tämä näyttää siltä, ettei ole edes yritetty, Orpo tuhahti.

Marin sanoi omia mietteitään jo pariin otteeseen Orpon puheen päälle ja kun Orpo esitti esimerkiksi avustajien määrän vähentämisen, Marin sai tarpeekseen.

– Onhan tämä nyt huvittavaa, että Petteri Orpo tässä nostaa esille avustajakustannukset tästä isosta budjetista ja samaan aikaan te esitätte miljardin verran veronalennuksia! Onhan tämä nyt lystikästä kuunnella, Marin kuittasi.

Kun Orpo jatkoi soten hallintokulujen leikkaamisella, Marin kimpaantui todella.

– Leikkaisitteko te hyvinvointialueilta rahoitusta? Muistan tämän, kun keskustelemme vanhustenhuollon tilanteesta kokoomuksen tekemän välikysymyksen puitteissa. Miten te hoidatte vanhustenhoidon kuntoon? Marin kysyi Orpolta tiukasti kahteen kertaan silmät leimuten.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko myönsi, että velan kasvu huolettaa laajasti, mutta nykyiseen hallituskauteen on mahtunut kolme isoa kriisiä: korona, Venäjän hyökkäyssota ja energiakriisi.

Myöskään valtionvarainministeri Annika Saarikko (vas.) ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra eivät olleet täysin samoilla linjoilla budjetista.

– Koronakriisissä pelastimme kuntia ja yrityksiä, Venäjän hyökkäyssodan alettua koimme välttämätöntä tarvetta vahvistaa omaa itsenäisyyttämme – puolustustamme – sekä huolehtia Ukrainan pakolaisista. Ja nyt edessä on kolmas kriisiaika, energiakriisi, oman elämäni aikana kovin hintojen nousu tällaisella aikatahdilla. Tämä kaikki on selittämässä sitä, miksi velkavuori kasvaa. Oppositio on ollut tukemassa näitä toimia. Onko nyt mieli muuttunut, ja te ette tukisikaan näitä toimia? Saarikko kysyi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi, että ongelma on koalitiohallitus, jossa jokaisella puolueella on omat toiveensa ja tavoitteensa.

– Opposition suuntaan näyttää, että ne kaikki menevät tänne budjettiin läpi. Joka suuntaan jaettiin, ja kaikki saivat merkittävästi jotakin, Purra purnasi.

Purra nosti esiin uudistuksista myös sote-hyvinvointialueuudistuksen, henkilöstömitoituksen sekä laajennetun oppivelvollisuuden.

– Ette ole priorisoineet minkäänlaisia menoja! Kaikilla hallinnonaloilla on varmasti leikattavaa. Uskoisin, että sentään jotakin höylättävää olisi ollut, Purra pamautti.

Marin sanoi, että Suomen ohella nämä samat kriisit ovat koetelleet muutakin Eurooppaa, ja kaikki muutkin maat ovat joutuneet ottamaan lisää velkaa.

Marin mainitsi myös sosiaalietuuksiin tehdyt indeksikorotukset inflaation johdosta sekä ostovoimaa lisäävät päätökset, jotka nekin ovat lisänneet valtion kustannuksia.