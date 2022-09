Alustavan suunnitelman mukaan sähkövähennystä voisi saada enintään 2 400 euroa.

Hallitus päätti torstaina budjettiriihessään sähköpaketista, jolla vastataan nouseviin sähkön hintoihin.

Hallitus valmistelee nopealla aikataululla kaksi tukimuotoa, joista toinen on sähkövähennys ja toinen sähkötuki. Tuet on tarkoitettu ”kohtuuttomista” sähkölaskuista kärsiville, jotka asuvat tyypillisesti sähkölämmitteisissä omakotitaloissa.

Sähkövähennys toimii samalla tavalla kuin kotitalousvähennys. Tarkoituksena on, että vähennys voitaisiin ottaa huomioon verokortin ennakonpidätystä laskettaessa jo heti helmikuun alussa, jolloin se vaikuttaisi suoraan käteen jääviin tuloihin.

Vähennykseen tulee omavastuuosuus ja yläraja, mutta hallitus ei kertonut summia vedoten siihen, että valmistelu on vielä kesken.

IS:n tietojen mukaan alustavana suunnitelmana on, että sähkövähennyksen saisi, jos sähkölasku on yli 500 euroa kuukaudessa. Sähkölaskusta saisi vähentää 60 prosenttia, mutta ainoastaan 500 euroa ylittävästä osasta ja korkeintaan 1 500 euroon asti. Tukea voisi saada neljän kuukauden ajalta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sähkövähennystä voisi saada enimmillään 600 euroa kuukaudessa ja 2 400 euroa neljän kuukauden ajalta.

Malli saattaa vielä elää lukujen osalta, kun vähennyksen toimeenpanoa, kohdentumista ja kustannuksia selvitetään jatkovalmistelussa.

Lisäksi hallituksen pöytäkirjamerkinnän mukaan tavoitteena on vähennyksen kohdentuminen muille kuin suurituloisille veronmaksajille, mutta kirjauksen toteuttaminen saattaa osoittautua vaikeaksi.

Hallitus on varannut rahaa sähkövähennykseen 300 miljoonaa euroa. IS:n saamien tietojen mukaan summan pitäisi riittää yllä kuvatun kaltaiseen vähennykseen.

Niille pienituloisille, joiden tulot eivät riitä verovähennykseen, hallitus valmistelee uutta sähkötukea.

Kyse olisi määräaikaisesta sosiaalietuuden muodosta, jota pienituloiset voisivat hakea todennäköisesti Kelasta. Tuki on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät muutoin kuulu sosiaalietuuksien piiriin. Esimerkkinä käytettiin takuueläkeläistä.

Sähkötuen valmistelu on vielä kesken, mutta IS:n tietojen mukaan tuki saatettaisiin maksaa könttäsummana. Harkinnassa on ollut, että tukea saisi, jos sähkösopimuksen hinta ylittäisi tietyn senttimäärän per kilowattitunti.

Lisäksi hallitus on päättänyt alentaa sähkön arvonlisäveroa 24 prosentista 10 prosenttiin määräaikaisesti joulukuun alusta huhtikuun loppuun.

Arvonlisäveron alennus koskee kaikkien suomalaisten sähkölaskuja. Alennus laskee sähköenergian hintaa 11,3 prosenttia.

Lisäksi IS:n tietojen mukaan hallitus selvittää EU-tasolla, voisiko sähkön arvonlisäveroa laskea viiteen prosenttiin. Suomi tarvitsisi sitä varten EU:lta poikkeusluvan, sillä alennettuja arvonlisäverokantoja saa olla vain kaksi.