Hallituksen budjettiesitys poiki sosiaaliseen mediaan kommentteja budjetin myös vähemmän puhuttaneista yksityiskohdista.

IS poimi Twitter-keskusteluista suurimman kohinan alle jääneitä huomioita hallituksen budjetista.

Kansanedustaja Elina Valtonen (kok) kummasteli pääministeri Sanna Marinin (sd) viljelemää sotatalous-termiä.

– Euroopassa on sota ja kauteen on osunut kriisejä, mutta on historiatonta puhua sotataloudesta. Ei oikeuta rajattomaan velkaantumiseen. Päinvastoin! Sota jatkuu, taantuma on tulossa. Jos ei todennäköistä, niin mahdollista, että pian on uusi kriisi. Hallitus syö siemenperunoitamme, Valtonen twiittasi.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok) hämmästeli sitä, miksi hallitus, ja etenkin vihreät hyväksyivät kotimaan lentojen arvonlisäveron alentamisen nollaan. Henkilökuljetusten alv lasketaan kymmenestä prosentista nollaan tammi-huhtikuun ajan.

– Arvoisa hallitus ja etenkin ilmastoministeri Maria Ohisalo. Pitääkö tämä paikkansa? Onko hallitus laskemassa LENTOLIIKENTEEN alvia? Sanoitte ilmastotoimien olevan hallituskysymys, joten tämä todella kiinnostaa, Sirén kyseli twiitissään.

Kansanedustaja Jenni Pitko (vihr) omassa twiitissään sanoi, että 80 prosenttia joukkoliikenteen alv-alennuksesta menee busseihin, juniin ja raitiovaunuihin.

– Joukkoliikenteen alv-kannan laskeminen on äärimmäisen tärkeä toimi koronan kurittaman joukkoliikenteen tukemiseksi. Alv-alennuksesta ainakin 80 % menee bussi, ratikka- ja junaliikenteeseen. Vähentää painetta lippuhintojen nostoon ja vuorojen lakkautuksiin, Pitko kirjoitti Twitterissä.

Muutamat vihreät kansanedustajat muistuttivat, että hallitus ei tässäkään tilanteessa tinkinyt lainkaan ilmastotavoitteistaan.

– Päätimme hallituksessa olla lykkäämättä tai perumatta yhtään ilmastotoimea. Suomi pyrkii edelleen nollaamaan päästöt vuoteen 2035 mennessä. Sen sijaan Kokoomus on vaatinut ilmastotoimien lykkäämistä. Pelottaa, että mitä tapahtuu, jos puolue nousee valtaan ensi keväänä, Iiris Suomela (vihr) kommentoi Twitterissä.

Kansanedustajat huomioivat twiiteissään myös budjettiriihen päätösten vaikutuksia omille kotiseuduilleen.

Vantaalainen kansanedustaja Sari Multala (kok) oli harmissaan siitä, että hallituksen opetuksen laadun parantamiseen myönnetty sata miljoonaa lisäeuroa loppuu ensi vuonna ja Vantaalta pitää lopettaa sadan opettajan työt.

– Hallitus jatkaa ”koulutuksen kunnianpalautusta” jättämällä voimaan jo kevään kehysriihessä päätetyn koulutuksen tasa-arvorahoituksen rajun tippumisen yli 100 miljoonalla ensi vuodeksi. Vantaalla tarkoittaa yli 100 opetushenkilöä vähemmän peruskouluissamme, Multala konkretisoi.

Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kok) puolestaan iloitsi kotikaupunkiinsa tulevasta 30 miljoonan euron uudesta tierahasta.

– Tämä on hyvä päätös! Puu ja tavara kulkevat pian Pohjois-Suomessa entistä paremmin. Tänään hallitus päätti budjettiriihessä myöntää 30 miljoonaa euroa Oulun Poikkimaantien leventämiseen. Valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti tätä erityisesti Oulun Stora Enson tehtaan jättihankkeen takia, Aittakumpu riemuitsi.

Twitterin keskusteluista löytyy aina vastakkaiset mielipiteet.

Kaupunki-maaseutu-mittelö on jatkunut ratkaisemattomana vuosikymmenet, niin edelleen.

Kansanedustaja Sari Essayah (kd) soimasi hallitusta maaseudun unohtamisesta. Essayahin mukaan julkisen liikenteen alv-ale ei maaseudulla näy, lisäksi maatalous ja yritykset eivät hyödy sähkön alv:n alennuksesta.

– Budjettiriihi unohti maaseudun, julkisen liikenteen alv lasku ei auta siellä missä ei ole julkista liikennettä. Maatalous- ja yritystoiminta jäi ilman sähkölaskujen tukea koska alv on niille läpilaskutettava erä, Essyah kirjoitti.

Kaupunkilaisten, ja tässä tapauksessa helsinkiläisten puolia hanakimmin piti kaupunginvaltuutettu, Helsingin valtuuston puheenjohtaja Fatim Diarra (vihr). Hallituspuolue vihreiden Diarra antoi sapiskaa hallitukselle, koska se hyväksyi osana itäisen Suomen tukipakettia opintolainojen anteeksiannon alueen asukkaille.

– Tämä hallitus on systemaattisesti lyönyt kaupunkeja. Ensin sote ja nyt vasta-valmistuneet pyritään ajamaan pois jo työvoimapulasta kärsivältä pääkaupunkiseudulta, joka on Suomen talouden kiistaton veturi, Diarra twiittasi.

– Nyt Suomen keskustan vaatimuksesta päätettiin antaa opintolainahyvitystä jos päättää muuttaa Keskustan kannatusalueelle. Vähemmän yllättäen ei kaupunkeihin, Diarra jatkoi twiittiketjussaan.