Hallitus ei vielä pystynyt kertomaan sähkövähennyksen omavastuuosuuden suuruutta tai kattoa. Saarikon mukaan tilanteen rajuus ja kohtuuttomuus ilmeni ”tässä mittakaavassa vasta aivan viime viikkoina”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) saivat tiedotustilaisuudessa vastata kysymyksiin siitä, miksi esitellyt uudet sähkötukimallit eivät olleet jo valmiimpia.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan hallituksen oli lähdettävä luomaan uusia tukimalleja puhtaalta pöydältä.

– Sosiaaliturva sellaisenaan, toimeentulotuki erityisesti, auttaa kaikista pienempituloisia. Sähkön hinnannousun keskellä ihmiset, jotka eivät kuulu nykyisten sosiaaliturvaetuuksien piiriin saattavat joutua kohtuuttomiin vaikeuksiin eli on luotava kokonaan uusi järjestelmä.

Saarikon mukaan hallituksen ei ollut vielä riihessä mahdollista kertoa tarkemmin tuista.

– Aukotonta mallia, joka kohdistuisi varmasti juuri niille, jotka tukea kaikkein eniten tarvitsevat, ei ole olemassa. Välttämättä ei ole mahdollista myöskään luoda sellaista mallia, joka tulisi mieluummin nopeammin kuin hitaammin.

Sähkön arvonlisäveron alentaminen toimi kaiken pohjana. Sähkön alv:tä alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin joulukuun alusta huhtikuun loppuun. Arvonlisäveron alennus koskee kaikkien suomalaisten sähkölaskuja.

Uuden sähkövähennyksen ja sähkötuen askelmerkit eivät olleet yhtä selvät. Hallitus kertoi tukiin varatut rahasummat ja perusidean, mutta ei mitenkään yksilöinyt niiden reunaehtoja.

Sähkövähennys luodaan kotitalousvähennyksen kylkeen. Se on verovähennys, jonka voi toteuttaa sähkölaskun suuruuden pohjalta. Vähennykseen tulee omavastuuosuus ja yläraja, mutta hallitus ei siis vielä kertonut summaa, johon ne asetetaan. Rahaa tähän on varattu 300 miljoonaa euroa.

– Verovähennys ajoittuu talven kylmimpiin kuukausiin.

Tuki on tarkoitettu heille, joiden sähkölaskut ovat kohtuuttomia. Tavoitteena on, että verovelvollinen voi hakea verokortin, jossa vähennys otetaan huomioon ennakkopidätyksessä heti helmikuun alusta lähtien.

Lisäksi pienituloisille kotitalouksille, joilla ei ole verotettavia tuloja, otetaan käyttöön määräaikainen sähkötuki. Saarikon mukaan se on suunniteltu osaksi sosiaaliturvaa, eikä se ole verotettavaa tuloa. Senkin mittakaava on enintään 300 miljoonaa euroa.

– Se todennäköisesti kohdistetaan tukena, joka maksetaan vastaavalla tavalla sähkölaskun suuruuden perusteella. Sen kohderyhmä on vielä tarkentumassa. Mittakaava voi olla joitakin tuhansia suomalaisia. Heidän laskunsa olisi niin suuri, että hyvitys heihin kohdistuisi suorana sosiaalitukena.

Saarikon mukaan kyse voi olla vaikkapa takuueläkeläisestä, joka asuu sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Myös asumistuen lämmityskuluja korotetaan.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hintalaput malleille perustuvat hallituksen käytössä olleisiin laskelmiin, mutta luvut tulevat tarkentumaan jatkovalmistelussa.

Kysymykseen tukien merkityksestä sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuville Marin arvioi näin:

- Kyllä me puhumme sadoista euroista, joita kotitaloudet voisivat saada. Summat tulevat täsmentymään, Marin sanoi.

Marin nosti esiin myös EU-tason päätöksiä, joita Suomi odottaa. Marinin mukaan nyt päätettyjä tukitoimia on valmisteltava, jos EU-tason toimilla ei tilannetta saada rauhoitettua.

– On mahdollista, että komissio tukee jo ensi viikolla energiaministerien kokouksessa toimia, jolla saisimme sähkön hintaa alaspäin.

Marinin mukaan nyt päätettyjä tukitoimia on valmisteltava, jos EU-tason toimilla ei tilannetta saada rauhoitettua.

Saarikon mukaan päätöksiä ei voitu tehdä jo keväällä, koska tilanne on kehittynyt koko ajan hyvin nopeasti. Viime keväänä kaikkia huoletti polttoaineiden hinnat. Nyt ollaan sähkön osalta ennennäkemättömässä tilanteessa.

– Sen rajuus ja kohtuuttomuus on oikeastaan ilmennyt tässä mittakaavassa vasta aivan viime viikkoina.

Huomiota herätti myös se, että paketissa ei ollut porkkanoita sähkön säästämiseksi.

– Valtio ei tule ihmisten avuksi niin, että sataprosenttisesti kompensoisimme kallistuvat hinnat. Tulemme avuksi, jotta jokainen suomalainen tästä tilanteesta selviäisi. Jos sähkölaskut tulevat kallistumaan sillä tavalla kuten nyt epäilemme ja varaudumme, niin kyllä se raha on se, joka saa ihmiset sähköä säästämään, Marin sanoi.

Saarikko painotti, että nyt kerrotut uudet tukimallit perustuvat omavastuuosuuteen.

– Kansalaisilla on ensisijainen vastuu itsellään tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tämä on tuki, tämä on apu.

Hallitus päätti budjettiriihessä myös erityisestä lapsiperhepaketista, jolla tuetaan lapsiperheiden ostovoimaa.

– Tämän arvovalinnan taustalla on se, että jo 90-luvun lamassa lapsiperheköyhyys kaksinkertaistui Suomessa, eikä sen taso ole sen jälkeen laskenut, Saarikko perusteli tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa yli 110 000 lasta asuu pienituloisessa perheessä. Myös syntyvyys on historiallisen alhaisella tasolla.

Lapsiperheille maksetaan ylimääräinen lapsilisä 23. joulukuuta 2022. Ylimääräinen lapsilisä ei vaikuta toimeentulotuen tasoon. Se maksaa valtiolle 112 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pysyvästi 70 miljoonalla eurolla. Varhaiskasvatusmaksut laskevat 1. elokuuta 2023.

Lisäksi yksityisen hoidon tuen hoitolisään esitetään 100 euron korotusta.

Työttömyysturvan lapsikorotusta nostetaan 20 prosentilla eli noin 24–45 euroa lapsiluvusta riippuen vuodeksi 2023.

Myös toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden perusosaa korotetaan 10 prosentilla vuoden 2023 ajaksi.

Lisäksi opintorahan huoltajakorotusta nostetaan 10 eurolla ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta viidellä eurolla kuukaudessa vuodeksi 2023.

Korotuksiin varataan yhteensä noin 49 miljoonaa euroa.