Kokoomusjohtaja Petteri Orpon mukaan kansalaisia pitää tukea talven yli, mutta Marinin hallituksen velkapolitiikka jättää raskaan perinnön seuraavalle hallitukselle. Myös perussuomalaiset pitää budjettia vaalibudjettina.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi hallituksen budjettiratkaisua lyhyesti Twitterissä. Orpon kritiikki kohdistui hallituksen budjettiriihiratkaisujen rahankäyttöön.

– Suomalaisilla on edessään kova talvi, tukea tarvitaan, se on selvä. Marinin (sd) hallituksen neljän vuoden velkapolitiikka jättää kuitenkin raskaan perinnön. Kokoomus lähtee siitä, että myös tulojen kasvattamiseen pitäisi panostaa. Se on ainoa tapa turvata suomalaisten hyvinvointi.

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen laittoi ilmoille lyhyen ja ytimekkään twiitin.

– Päätitte sitten tehdä vaalibudjetin – seuraava hallitus hoitaa ikävät hommat.

Grahn-Laasonen on eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja. Hallituksen sähköpaketin hintalappu on noin 800 miljoonaa.

Myös perussuomalaiset pitää hallituksen budjettia vaalibudjettina.

– Kaikki nämä revitään lopulta veronmaksajan selkänahasta samalla, kun hallitus tekee liki 10 miljardin alijäämän ensi vuonna. Tällainen julkisen talouden tilanne on tulevaisuudessa erityisen vakava uhka pienituloisille, jotka tarvitsevat tukia ja palveluita, puheenjohtaja Riikka Purra (ps) sanoi.

– Hallitus ei ole koko kautensa aikana onnistunut säästämään, niin ei se sitä tee viimeiseenkään budjettiin. Alijäämä valtava ja velkaantuminen vain syvenee. Akuutti tilanne on ymmärrettävä, mutta hallitus ei edelleenkään tee minkäänlaista priorisointia valtion menoihin, Purra jatkoi.

Perussuomalaisten mukaan hallitus ei sähköpaketissaan tehnyt mitään sähkön hintaan vaikuttavia toimia.

– Olemme vaatineet kotimaisen turpeen hyödyntämistä. Sen käytön hallitus ajoi alas holtittomasti. Olemme esittäneet sähkömarkkinoiden hinnanmuodostuksen uudistamista. Nämäkin ehdotukset ovat kaikuneet kuuroille korville Suomessa, vaikka muissa EU-maissa vastaavia toimia harkitaan.

– Olemme vaatineet täyttä tehoreservin käyttöönottoa, mutta tässäkin asiassa hallitus vastoin asiantuntijoiden näkemystä väitti, ettei se auttaisi, Purra listasi puolueensa ehdotuksia.

Valtiontalouden alijäämä kasvaa ensi vuonna VM:n pohjaehdotuksesta 1,7 miljardilla eurolla. Alijäämä on Annika Saarikon (kesk) mukaan 8,1 miljardia euroa.

Saarikko selitti aiemmin tänään, miksi alijäämä kasvoi merkittävästi pohjaehdotuksesta. Saarikon mukaan pelkästään VM:n kannan ja budjettiriihen välillä pelkät indeksiperusteiset menot ovat tarkentuneet liki miljardilla eurolla

– Aivan normaalilla tavalla joka vuosi budjetissa tietyt tarkentumiset toteutetaan vasta näiden viikkojen aikana, kun koko hallitus kokoontuu budjettiriiheen. Yksi tällainen tarkentuminen on indeksit etuuksissa eli kustannusten nousua vastaava nosto tiettyihin momentteihin budjetissa. Vaikkapa sosiaaliturvaetuuksiin tai koulutuksen rahoituksen indeksit. Koska hintojen nousu on näin kovaa, se näkyy myös valtion budjetissa.

Toinen vastaava tarkennus liittyy Saarikon mukaan talousennusteiden väliseen korkomenojen kasvuun.

– Tämänkin joudumme nostamaan pari sataa miljoonaa ylös päin.

Saarikon pohjaesitys budjetin alijäämäksi ei myöskään julki tullessaan kattanut nyt julistettua sähköpakettia.

– Se toteutetaan nyt ja tulee tietenkin budjettiin vaikuttamaan ja sitä kautta budjetin alijäämän kokonaisuuteen vaikuttamaan.