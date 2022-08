Oppositiopuolue tahtoo selvyyden hallituksen toimista.

Kokoomus vaatii Sanna Marinilta (sd) pääministerin ilmoitusta eduskunnalle Fortumin tilanteesta ja sähkömarkkinoiden kriisiytymisestä.

– Hallituksen on tehtävä selkoa avoimesti eduskunnalle ja Suomen kansalle, mitä toimenpiteitä on otettu käyttöön sähkömarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi ja kriisin ehkäisemiseksi, ja miten tilannetta on kevään ja kesän aikana hoidettu, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (kok) totesi tiedotteessa.

– Lisäksi on saatava avoimesti vastaus siihen, millaisiin vastuisiin Suomi on sitoutunut. Kyse on valtion ja kuntien omistuksien kautta miljardien eurojen kysymyksestä suomalaisille veronmaksajille. Tilanteen laajuuden vuoksi eduskunnalla on oikeus saada oikea informaatio asiaan suoraan pääministeriltä, Mykkänen jatkoi.

Kokoomus muistuttaa, että hallitus on kertonut, ettei Uniper-yhtiön kriisi vaadi Suomesta lisärahaa Saksan valtion kanssa sovitun paketin ansiosta.

Kokoomuksen mukaan ”sopimuksen seurauksena Fortum tulee menettämään enemmistön Uniperista, jos se ei investoi miljardeja euroja lisää Uniperiin merkitäkseen sen osakkeita”.

Kokoomus haluaa hallituksen ja pääministerin vastauksen 11:een kysymykseen.

– Onko hallitus tehnyt riittävät toimenpiteet energiayhtiöissä olevan suomalaisten yhteisen varallisuuden turvaamiseksi epäreilulta kohtelulta, kokoomus muun muassa kysyy.

Pääministerin ilmoitus on pääministerin antama suullinen ilmoitus ajankohtaisesta asiasta. Pääministerin ilmoitusta ei lähetetä valiokuntaan käsiteltäväksi, siitä ei tehdä päätöstä ja siitä ei äänestetä.