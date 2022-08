Ilta-Sanomien tietojen mukaan sähkön arvonlisäveroa ollaan laskemassa, mutta palkkaveron kevennys on vastatuulessa.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona kello 10 neuvottelemaan ensi vuoden budjetista.

ISTV seuraa hallituspuolueiden edustajien saapumista Helsingin Säätytalolle suorassa lähetyksessä kello 9.30 alkaen.

Aikaa neuvotteluille on varattu huomiseen torstaihin asti.

Elinkustannukset ovat nousussa, inflaatio laukkaa ja suomalaiset ovat huolissaan siitä, miten ensi talven sähkölaskut saadaan maksettua.

Hallitus pyrkiikin löytämään tänään ja huomenna tilanteeseen mahdollisimman nopeasti toteutettavia ratkaisuja, jotka kohdistuvat eniten apua tarvitseville.

Ilta-Sanomat kertoi tiistaina, että hallitus ryhtyy todennäköisesti suitsimaan sähkön korkeita hintoja alentamalla sähkön arvonlisäveroa nykyisestä 24 prosentista joko 10:een tai 14 prosenttiin. Aihetta on pitänyt esillä jo aikaisemmin elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Lue lisää: IS:n tiedot: Sähkön arvon­lisä­vero alenemassa, palkka­veron kevennys vasta­tuulessa

Toinen hallituksen pöydällä edelleen oleva keino asuinkustannusten nousun kompensoimiseksi on niin ikään Lintilän esille tuoma asumistuen korotus. Käytännössä korotus kohdistuisi lämmityskuluihin.

HALLITUKSELTA on riihestä luvassa myös toimia sosiaaliturvaan liittyen.

Vasemmistoliitto, vihreät ja Sdp ovat kesän mittaan pitäneet esillä ylimääräistä sosiaalietuuksien indeksikorotusta. Ylimääräinen indeksikorotus tehtiin jo elokuun alussa ja seuraava indeksitarkistus on luvassa vuoden vaihteessa.

Saarikon esitys vuoden viimeisen lapsilisän tuplaamisesta, yksinhuoltajille korotettuna, on saanut osakseen ”ennakoitua enemmän” tukea. Vasemmistoliitolle ja vihreille olisi kuitenkin tärkeää, että kytkös toimeentulotukeen tulisi purkaa ylimääräisen lapsilisän osalta.

ANSIOTULOVERON alennus sen sijaan ei ole enää riihessä vakavassa harkinnassa. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) piti asiaa esillä jo alkukesästä palkankorotusvaatimusten hillitsemiseksi.

Budjettiriihen yhteydessä on ollut määrä keskustella myös 0,7 hoitajamitoituksen aikataulusta. Tällä hetkellä mitoituksen olisi määrä tulla voimaan ensi vuoden huhtikuussa, mutta hoitajista on huutava pula. Myös Sdp on ollut valmis lykkäämään uudistusta, kunhan tavoitteesta ei tingitä.

Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan ensi vuoden budjetin loppusumma on 79,5 miljardia euroa. Uutta velkaa otetaan ensi vuonna 6,3 miljardia euroa. Ensi vuoden lopussa velkasaldo on 144 miljardia euroa.