Onko Suomessa ennätystyöllisyys vai onko hallitus jäänyt omista työllisyys­tavoitteistaan? Mitä työllisyydelle oikein pitäisi tehdä? Mats Uotila ja Lauri Lindén pistävät kuuman keskustelunaiheen halki, poikki ja pinoon.

Mats Uotila: Hallituksen oma tavoite oli saada 80 000 lisätyöllistä ja vahvistaa julkista taloutta 1–2 miljardilla eurolla. VTV:n arvion mukaan lisätyöllisiä on tullut alle puolet tavoitteesta, ja julkinen talous on vahvistunut vain 30–500 miljoonalla. Hallituksen omien toimien vaikutus on lähellä nollaa. Henkselien paukutteluun ei siis ole aihetta.

Lauri Lindén: Hallituksen keskeinen tavoite oli 75 prosentin työllisyysaste. On riidatonta, että se ollaan saavuttamassa. Se on melkoinen saavutus, koska sitä pidettiin oppositiossa melkein mahdottomana, ja hallituskaudelle on osunut suurin reaalitalouden kriisi vuosikymmeniin koronan myötä. Henkselien paukuttelusta en tiedä, mutta tyytyväinen suomalaisten pitäisi kyllä olla.

Mats Uotila: Edes valtioneuvoston työmarkkinaennusteen mukaan tuota 75 prosentin tavoitetta ei olla saavuttamassa, ja koronakin oli reaalitaloudelle paljon pienempi töyssy kuin finanssikriisi. Hallitus ei ole vahvistanut julkista taloutta käytännössä lainkaan. On vain otettu lisää velkaa ja jätetty työllisyystoimet tekemättä. En näe syytä olla tyytyväinen.

Lauri Lindén: Kokoaikaiseksi muutettu työllisyysaste on tällä hetkellä Pohjoismaiden paras. Työllisyysaste on koko mittaushistorian paras. Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 2022 Suomessa oli 50 000 työllistä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko hallituskaudella puhutaan 100 000 uudesta työllisestä. Ei tämä nyt ihan surkeasti ole mennyt.

Mats Uotila: Kyse on päätösperäisistä työllisyystoimista. Hallitus on saanut alle puolet sen tavoittelemasta 80 000 päätösperäisestä lisätyöllisestä. Ei hallitus voi ottaa kunniaa talouden suhdanteesta. Nyt pitäisi tehdä uudistuksia kuten ansiosidonnaisen keston leikkaaminen, paikallisen sopimisen lisääminen ja irtisanomissuojan heikentäminen.

Lauri Lindén: Tuo 80 000:n tavoitehan on vuoteen 2030 mennessä, että sikäli vauhti on aika hyvä, kun eletään vuotta 2022. Helsingin Sanomien selvityksen mukaan hallitus oli jo vuoden 2021 alussa tehnyt yhtä järeät toimet kun Sipilän hallitus. Toimet toki eroaa. Sipilän hallitus antoi pelkkää keppiä ja leikkasi köyhiltä.

Mats Uotila: Helsingin Sanomat ei ottanut artikkelissaan huomioon työllisyyttä heikentävien päätösten vaikutusta. Sekä Sipilän että Marinin hallitus on käyttänyt keppiä ja porkkanaa työllisyyden nostamiseksi. Ero on se, että Marinin hallitus rahoittaa kaiken velaksi. Olisi kiva nyt kuulla niitä vasemmiston työllisyystoimia maalitolppien siirtelyn sijaan. Onko niitä?

Lauri Lindén: Hallituksen työllisyystoimia löytyy vaikka kuinka. Keskeisiä on koulutukseen panostaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen. Lisäksi on tärkeää puuttua pitkiin työttömyysputkiin. Se vaatii panostusta palveluihin. Tässä kohtaa ansiosidonnaisen porrastaminen voisi tulla kysymykseen.

Mats Uotila: Oleellista on toimien vaikutus julkiseen talouteen. Tähän mennessä työllisyystoimilla on saatu 30–500 miljoonan euron positiivinen vaikutus, kun hallituksen oma tavoite on 1–2 miljardia. Ansiosidonnaisen porrastus on hyvä ehdotus, mutta sekään ei yksin riitä. Sitä paitsi hallitus vastusti sitäkin niin kuin muitakin opposition ehdotuksia.

Lauri Lindén: Suomen julkinen talous kokee monia haasteita tulevaisuudessa. Koronalle ja sodalle eivät hallitukset voi kauheasti mitään. Samoin väestön ikääntyminen on ikävä tosiasia. Oleellista on panostaa osaamiseen. Sillä on suurta vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen. 80 prosentin työllisyysaste pitää olla tavoitteena. Mutta ei vain se työntekijöiden määrä, vaan myös työnteon laatu.

Mats Uotila: Rinteen hallitus aloitti menojen paisuttamisen jo kauan ennen koronaa tai sotaa. Kestävällä talouspolitiikalla vahvistetaan kansakunnan kriisinkestävyyttä, siksi ei olisi pitänyt tuhlata. Tuo 80 prosentin työllisyysaste on hyvä tavoite, mutta se edellyttää toimia. Oppositiosta niitä on esitetty, mutta hallitus on torpannut lähes jokaisen. Mikä teille kelpaa?

Lauri Lindén: Meille kelpaavat työllisyystoimet. Niitä on tehty, ja niitä tulee lisää. Mutta kun työllisyystoimet oikeistolaisittain suunnataan köyhimmiltä leikkaamiseen, ei se meille käy. Sipilän hallituksen toimet lisäsivät suomalaisten köyhyyttä. Se ei ole se suunta, jota kohti kulkea.

Mats Uotila: Hallituksella on ollut yli kolme vuotta aikaa tehdä työllisyystoimia, mutta edes omia tavoitteita ei ole saavutettu. Oppositio ei varmasti vastusta työllisyystoimia, jotka kohentavat julkista taloutta. Silti niitä ei ole ehdotettu tässä tai hallituksen esityksissä. Sipilän hallituksen aikana yli 140 000 sai työpaikan ja köyhien kotitalouksien määrä väheni.

Lauri Lindén: Loppujen lopuksi hallituksen vaikutus työllisyyteen yliarvioidaan aina hallituksen itsensä toimesta. Sipilän hallituksen päätösperäiset ansiot eivät ole lähelläkään 140 000:tta työpaikkaa. Tämä hallitus pääsee lähes samoihin lukuihin, mutta ei täysin itsensä ansiosta. Silti kritiikki menee jokseenkin ohi. Suomen työllisyydessä ei ole ikinä mennyt näin hyvin. Eikä ole tarvinnut nähdä THL:n raportteja, että hallitus on sysännyt 40 000 ihmistä köyhyyteen. Kuten Sipilän aikana.

Mats Uotila: Molemmat hallitukset ovat hyötyneet talouden nousukaudesta, mutta Sipilän hallitus lisäsi omilla toimillaan työpaikkoja paljon enemmän kuin Marinin hallitus. Lisäksi julkinen talous vahvistui ja velkaantuminen taittui. On helppoa luvata kaikkea kivaa kaikille, kun ottaa hallituskauden aikana lähes 40 miljardia velkaa. Velaksi ei vain voi elää ikuisesti. Siksi niitä työllisyystoimia pitäisi tehdä.