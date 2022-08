Talouselämä: Hallituksen Uniper-papereiden mukaan ministerit pitivät heinäkuun kokouksensa sähköpostilla

Talouselämä-lehti on selvittänyt hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan asiakirjoista, miten hallitus osallistui Uniperin pelastusprojekti ”Einon” valmisteluun.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta piti kesällä kaksi kokousta Fortumin tytäryhtiö Uniperin pelastuspaketista, käy ilmi Talouselämän tietopyynnöllä hankkimista ministerivaliokunnan asiakirjoista.

Tytti Tuppurainen.

Ensimmäinen Uniper-kokous pidettiin Säätytalolla kesäkuun 28. päivä, ja kokouksessa asian esitteli omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd). Kokouksessa käsiteltiin valtion omistajaohjauksen laatimaa Fortumin yhtiökohtaista raporttia.

Talouselämän mukaan ministerivaliokunta ei pyytänyt Uniperistä lisäselvityksiä.

Valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiö Uniper on myynyt venäläistä kaasua saksalaisille. Vaikeudet alkoivat kaasun hinnan noustua huimasti, Saksassa hinnannousua ei ole voinut siirtää kuluttajille ja Uniper teki jopa sadan miljoonan euron tappiota päivittäin.

Uniperin pelastuspaketin toinen ministerivaliokunnan kokous pidettiin heinäkuun 21. päivä. Ministereille esitettiin kokouksessa omistajaohjauksen laatima sisäpiiriprojekti ”Eino”.

Kokousta johti kesälomalla ollut pääministeri Sanna Marin (sd), ja esittelevä ministeri oli taas Tuppurainen. Ministerivaliokunnan kokous oli sähköpostikokous.

Sähköpostikokoukseen osallistuivat myös ministerit Annika Saarikko (kesk), Maria Ohisalo (vihr), Li Andersson (vas), Anna-Maja Henriksson (r), Mika Lintilä (kesk), Tuula Haatainen (sd) ja Sirpa Paatero (sd).

Talouselämän mukaan heinäkuun talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käytiin läpi Saksan valtion omistuksen kasvattamistaUniperissa, 7,7 miljardin vaihtovelkakirjalainaa ja Saksan lainarahoitusta Uniperille.

Uniperin kivihiilivoimala Rotterdamissa.

Pääministeri Marinilta on kysytty, mikä oli pääministerin rooli Uniperin pelastuspaketissa.

Marin kertoi IS:lle viime perjantaina olleensa yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin kahdesti. Uniper-sotkun alkaessa vyöryä päälle Ruisrock-viikonlopun lauantaina 9. heinäkuuta. ja myöhemmin torstaina 21. heinäkuuta, jolloin Uniper-sotkun ratkaisu oli syntymässä.

– Kyllä minä sanoisin että ministeri Tuppurainen on tehnyt sen ison työn tässä, ja siitä annan hänelle kyllä tunnustusta. Hän on käynyt neuvotteluita ja keskusteluja kollegoidensa kanssa koko hallituksen tuella. Hän on sitä työtä tehnyt, mutta toki myös yhtiöt ovat työtä tehneet.

– Kyse on yhtiöasioista, ja siksi olen niitä varovainen kommentoimaan. Omistaja­ohjausministeri on oikea henkilö vastaamaa näitä koskeviin kysymyksiin, Marin sanoi perjantaina IS:lle.

Näin jälkikäteen ajatellen, olisiko pitänyt lomalta tulla sanomaan jonkinlainen viesti siitä, että asiaa seurataan tarkasti tai mitä tahansa?

– Ehkäpä oleellista on kuitenkin se, että riippumatta siitä, onko kyseessä ollut lomapäivät tai muut päivät, töitä on tehty tämäkin asian osalta, Marin vastasi perjantaina IS:lle.

Uniperin pelastuspaketti julkistettiin ministerivaliokunnan sähköpostikokousta seuranneena päivänä, heinäkuun 22. päivä.

Saksan valtio osti Uniperista 30 prosentin osuuden 267 miljoonalla eurolla, Saksan hallitus tarjosi yhtiölle 7,7 miljardia lisärahoitusta, Saksan valtion omistama pankki KfW antoi Uniperille 7 miljardia lisätukea ja lokakuusta lähtien Uniper voi siirtää asiakkailleen 90 prosenttia kaasun korkeammista hankintakustannuksista.

Fortumin omistusosuus Uniperistä laimeni 80 prosentista 56 prosenttiin.

Fortumin liiketulos huhti-kesäkuussa oli yhdeksän miljardia tappiollinen.