Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) esitys ylimääräisestä lapsilisästä on saanut odotettua positiivisemman vastaanoton hallituskumppaneilta.

Hallitus kokoontuu neuvottelemaan ensi vuoden budjetista Säätytalolle keskiviikkona ja torstaina.

Pöydällä on vaikeita asioita ratkaistavaksi. Talvesta povataan vaikeaa elinkustannusten noustessa, kun samanaikaisesti inflaatio laukkaa. Hallitukselta odotetaan päätöksiä muun muassa sähkön hinnan alentamiseksi tai kompensoimiseksi kansalaisille.

Hallituspuolueilta onkin kesän mittaan sadellut esityksiä, joilla kansalaisten ahdinkoa voitaisiin helpottaa.

Kovin yksimielisiltä eivät hallituspuolueiden ratkaisupaletit ole tähän asti näyttäneet. Maanantaina riihen valmistelevat neuvottelut jatkuivat yömyöhään.

Kaikkiaan hallituspuolueista kuitenkin vakuutetaan, että riihen alustavissa neuvotteluissa ei ole nähty erityistä draamaa ja riihessä saadaan synnytettyä tasapainoinen kokonaisuus.

– Voi hyvin tulla valmista kahdessa päivässäkin, hallituslähteestä todetaan.

Viime päivien aikana on myös tarkentunut se, mitkä vaihtoehdot ovat vielä pöydällä ja mistä on pitkälti jo luovuttu. Avainsanoja ovat nopeasti toteutettavat keinot, jotka kohdistuvat eniten apua tarvitseville.

IS:n tietojen mukaan hallitus ryhtyy todennäköisesti suitsimaan sähkön korkeita hintoja alentamalla sähkön arvonlisäveroa nykyisestä 24 prosentista joko 10:een tai 14 prosenttiin. Aihetta on pitänyt esillä jo aikaisemmin elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on ehdottanut sähkön arvonlisäveron alentamista ja asumistuen korotusta.

Vihreät ei ole tyrmännyt ajatusta, kunhan myös pienituloisia tuetaan. Myös vasemmistoliitosta löytyy esitykselle ymmärrystä, vaikka ehdotusta pidetään riittämättömänä ja epätarkkana.

Vasemmistoliitto ajaa niin sanottua Norjan mallia, jossa kotitalouksille taataan tietty määrä sähköä kohtuullisella hinnalla. Jos joku haluaisi lämmittää vaikka uima-allasta sähköllä, siitä maksettaisiin markkinahinta.

Lue lisää: Ministeriön arvio: Lintilän ehdotus sähkön veroalesta toisi valtion kassaan 220–300 miljoonan euron loven

Toinen hallituksen pöydällä edelleen oleva keino asuinkustannusten nousun kompensoimiseksi on niin ikään Lintilän esille tuoma asumistuen korotus. Käytännössä korotus kohdistuisi lämmityskuluihin.

Hallitukselta on riihestä luvassa myös toimia sosiaaliturvaan liittyen.

Vasemmistoliitto, vihreät ja Sdp ovat kesän mittaan pitäneet esillä ylimääräistä sosiaalietuuksien indeksikorotusta. Ylimääräinen indeksikorotus tehtiin jo elokuun alussa ja seuraava indeksitarkistus on luvassa vuoden vaihteessa.

Toisaalta vihreistä myönnetään, että korotuksia ei voi tehdä rajattomasti.

Vasemmistoliitosta painotetaan, että pelkät sosiaaliturvajärjestelmän keinot eivät toimi, kun pulaan on joutumassa moni keskituloinenkin sähkölämmitetyssä talossa asuva.

Saarikon esitys vuoden viimeisen lapsilisän tuplaamisesta, yksinhuoltajille korotettuna, on saanut osakseen ”ennakoitua enemmän” tukea. Vasemmistoliitolle ja vihreille olisi kuitenkin tärkeää, että kytkös toimeentulotukeen tulisi purkaa ylimääräisen lapsilisän osalta.

Ansiotuloveron alennus sen sijaan ei ole enää riihessä vakavassa harkinnassa. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) piti asiaa esillä jo alkukesästä palkankorotusvaatimusten hillitsemiseksi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti kesällä ansiotuloveron alentamista.

Palkansaajajärjestöt ovat kuitenkin ilmoittaneet, että ne eivät halua tuloveronkevennyksiä ja toisaalta palkkaveron alennus kiihdyttäisi tässä vaiheessa inflaatiota.

Tuloveroalea on kannattanut myös pääministeripuolue Sdp sillä edellytyksellä, että alennus kohdennetaan pieni- ja keskituloisiin ja kevennykset ulotetaan myös eläkkeensaajille.

Lue lisää: Saarikko kommentoi valtion budjettineuvotteluja: Ansiotulojen veronkevennykset yhä pöydällä

Sen sijaan vasemmistoliitto on kritisoinut esitystä vahvasti keväästä lähtien, etenkin jos veroale kohdistuisi myös suurituloisille. Myös vihreät keskittyisi riihessä mieluummin pienituloisten tilanteen ratkaisemiseen.

Budjettiriihen yhteydessä on ollut määrä keskustella myös 0,7 hoitajamitoituksen aikataulusta. Tällä hetkellä mitoituksen olisi määrä tulla voimaan ensi vuoden huhtikuussa, mutta hoitajista on huutava pula. Myös Sdp on ollut valmis lykkäämään uudistusta, kunhan tavoitteesta ei tingitä.

Lue lisää: Kommentti: Sdp on jo lähellä myöntää, ettei ihminen ollutkaan desimaali

Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan ensi vuoden budjetin loppusumma on 79,5 miljardia euroa. Uutta velkaa otetaan ensi vuonna 6,3 miljardia euroa. Ensi vuoden lopussa velkasaldo on 144 miljardia euroa.