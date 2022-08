Ulkoministeri keskustelee venäläisten viisumirajoituksista tällä viikolla Prahassa eurooppalaisten kollegoidensa kanssa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan vaikuttaa siltä, että EU:lla olisi valmius lakkauttaa Venäjän kanssa tehty viisumihelpotussopimus.

– Näyttäisi siltä, että viisumihelpotussopimuksen keskeyttämiseen löytyisi yhteisymmärrys. Olisi erittäin tärkeää, että tämä olisi EU:n yhteinen toimi, jolloin kaikki menettelisivät samalla tavalla, Haavisto sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Haavisto osallistuu huomenna tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona Prahassa EU:n ulkoministerien epäviralliseen Gymnich-kokoukseen, jossa on määrä keskustella muun muassa venäläisten viisumirajoituksista.

Hän kuitenkin muistuttaa, että varsinainen päätös sopimuksen lakkauttamisesta täytyy vielä lyödä lukkoon tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Brittilehti Financial Times kertoi jo viikonloppuna, että EU-maat aikovat antaa poliittisen tukensa sopimuksen lakkauttamiselle tiistaina Prahassa.

EU päätti jo tämän vuoden helmikuussa, että venäläiset diplomaatit ja valtion virkailijat eivät enää voi hyötyä viisumihelpotuksista, jotka mahdollistavat etuoikeutetun pääsyn EU:hun.

Päätös ei kuitenkaan vaikuttanut tavallisiin Venäjän kansalaisiin.

Nyt odotettu EU:n päätös koko sopimuksen lakkauttamisesta tarkoittaisi Haaviston mukaan sitä, että venäläiset saisivat jatkossa maksaa viisumeistaan yli kaksinkertaista hintaa nykyiseen verrattuna. Viisumihakemusmaksu nousisi 35:stä eurosta 80:een euroon.

Tämän lisäksi viisumeiden käsittely voisi hidastua huomattavasti, sillä sopimus on määrittänyt tähän asti enimmäisajan viisumien käsittelylle.

Suomi on ajanut yhdessä muiden Venäjän rajanaapurien kanssa EU:n yhteisen linjan aikaansaamista viisumirajoituksille.

Viisumisopimuksen lakkauttaminen olisi Haaviston mukaan hyvä alku, mutta ei sellaisenaan vielä riittävä.

– Pääsisimme tällä sellaiseen puoleen matkaan, hän kuvailee.

Tämän lisäksi kaikkien EU-maiden olisi Haaviston mukaan rajoitettava viisumien myöntämistä venäläisille vieläkin selkeämmin.

Ulkoministeriö kertoi toissa viikolla Suomen ryhtyvän rajoittamaan syyskuun alusta venäläisten turistiviisumeja kymmeneen prosenttiin nykyisestä.

Esimerkiksi Saksa on suhtautunut tähän asti venäläisten viisumirajoituksiin nihkeästi.

– Monet ovat vielä siinä viime kevään keskustelussa, että mitään Venäjän kansalaisiin kohdistuvaa toimenpidettä ei haluta tehdä, vaan vain sellaisia, jotka kohdistuvat Venäjän johtoon, Haavisto sanoo.

Mikä valmius EU:lla sitten olisi hyväksyä Suomen kaltaisia viisumien määrällisiä rajoituksia?

Haavisto ei jaksa uskoa siihen, että EU-tasolla löytyisi lähiaikoina yksimielisyyttä pidemmälle menevistä venäläisten turistiviisumien rajoituksista. Syksyllä tilanne saattaa hänen mukaansa kuitenkin olla jo toinen.

– Me näimme jo, miten vaikeita öljyä ja kaasua koskevat sanktiot ovat EU:lle olleet. Jos poliittisen arvion voi tässä vaiheessa esittää, niin kun ruvetaan elämään syksyä ja mietitään, mitä sanktioita on ylipäätään käytettävissä, niin uskon, että viisumiasia tulee pysymään pöydällä. Ja siihen voi vielä kohdistua syksyn mittaan uusia rajoituksia ja sellaisia, joista EU sopii yhdessä.

Haaviston mukaan vaarana on se, että osa EU-maista myöntää edelleen venäläisille suuria määriä uusia Schengen-viisumeita ja toiset rajoittaisivat tai lopettaisivat niiden myöntämisen kokonaan.

Koronarajoitukset poistuivat Suomesta 1. heinäkuuta ja Venäjältä heinäkuun puolivälissä, ja viisumijonot kasvavat nyt Haaviston mukaan nopeasti.

– Suomella ei ole keinoa leimata näitä viisumeita epäpäteviksi. Mutta emme halua maaksi, jota kautta hyvin helposti myönnettävillä muiden maiden Schengen-viisumeilla tullaan.

– Ettei Helsinki-Vantaasta tulisi puhtaasti kauttakulkuasemaa, kun lentokentiltä Moskovasta ja Pietarista ei pääse suoraan Eurooppaan. Se ei ole meidän tavoitetilamme, me emme sellaisesta välitä, Haavisto sanoo.

Oma vaaransa on myös siinä, että esimerkiksi Viro on päättänyt kieltää maahan pääsyn venäläistä, joilla on Viron itsensä myöntämä Schengen-viisumi.

– Virolla on 50 000 Schengen-viisumia jo myönnettynä. Kysyin kyllä virolaisilta sitäkin, että mitä tehdään, jos ihmiset alkavat kulkea Suomen kautta, jos eivät pääse suoraan Viroon. On hankalaa, jos järjestelmiä ei ole sovitettu yhteen.

Baltian maat, Tsekki ja Puola ovat ottaneet tiukan kannan venäläisiin turisteihin. Useissa Venäjän naapurimaissa suunnitellaan ja harkitaan kiristyksiä viisumien myönnön osalta nyt entisestään.

Suomessa hallitus ei ole Haaviston mukaan kuitenkaan keskustellut uusista, entistä tiukemmista kansallisista viisumirajoituksista venäläisille.

– Meillä on se käsitys, että mitä nyt on tehty, on tiukinta, mitä meillä voidaan nykylainsäädännön puitteissa tehdä. Mutta jos EU-tasolla päädytään vielä tiukempaan linjaan, niin totta kai sitä seurataan.