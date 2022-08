Eduskunnan työterveyshoitaja saa palkkaa noin tuhat euroa enemmän kuin Työterveyshoitajaliiton jäsenkyselyyn 2021 vastanneet.

Työterveyshoitajan työn vaativuus on määritetty eduskunnassa luokkaan 9, kun korkein vaativuustaso on 14.

Eduskunnan kanslian palkkalistoilla työterveyshoitaja pääsee nauttimaan tavanomaista suuremmasta palkasta. Asia selviää eduskunnan kanslian jättämästä työpaikkailmoituksesta.

Ilmoituksessa kerrotaan, että tehtävässä aloittavan henkilön palkka on 4 159,61 euroa kuukaudessa.

Työn kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen mukainen laillistus. Lisäksi tehtävä edellyttää työterveyshuollon erikoistumisopintoja ja kokemusta työterveyshuollosta.

– Hakijalta odotamme vähintään 5 vuoden työterveyshoitajakokemusta. Arvostamme asiakaslähtöistä, itsenäistä ja joustavaa työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, tietoteknisiä taitoja sekä kehitysmyönteisyyttä, ilmoituksessa todetaan.

Eduksi hakijalle luetaan myös kiinnostus ja osaaminen henkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen sekä ryhmätoimintaan.

Palkka on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

– Miksi eduskunnan työterveyshoitajalle pitäisi maksaa enemmän kuin muidenkaan työterveyshoitajalle? Vai näyttävätkö mallia, että palkalla voi kilpailla? eräs sairaanhoitajana itsensä Twitterissä esittelevä kysyy.

IS tavoitti eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion kommentoimaan asiaa.

– Eduskunnalla on niin sanottu integroitu terveydenhuolto, eli ostopalveluiden sijasta kansanedustajien ja henkilökunnan terveydestä ja terveysturvallisuudesta vastaavat eduskunnan terveysaseman palveluksessa olevat omat virkamiehet. Terveysasema on pieni organisaatio, jonka henkilöstön toimenkuva on monipuolinen ja vaativa.

Työterveyshoitajan palkka määräytyy muun muassa työn vaativuusluokan mukaan. Rauhio kertoo, että eduskunnan virkaehtosopimuksessa tehtävät on määritelty vaativuusluokkiin 4–14. Työterveyshoitajan työ on vaativuusluokassa 9.

Työterveyshoitajaliiton jäsenkyselyn mukaan työterveyshoitajien kokonaispalkan mediaani 2021 maaliskuussa oli 3 143 euroa. Eduskunnassa hoitajaa saa palkkaa siis noin tuhat euroa enemmän.