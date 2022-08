Puolue vaatii hallitusta kiirehtimään ennen kuin kuluttajat ajautuvat ”ahdinkoon ja velkaloukkuun” sähkön nousevan hinnan vuoksi.

Sähkön hinnan noustessa perussuomalaiset vaatii, että hallitus kokoontuu kriisineuvotteluihin energiateollisuuden kanssa.

– Sähkölaskuja, joita ei voida maksaa, ei makseta. On järjetöntä ajaa kuluttajat ahdinkoon ja velkaloukkuun, ja sitten yrittää pelastella jälkikäteen erilaisilla tuilla. Tämä on myös energiateollisuuden ongelma. Tuskin sielläkään halutaan, että suuri osa suomalaisista on sähköstä velkaa ja perinnässä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne toteaa tiedotteessa.

Ranne ja puolueen puheenjohtaja Riikka Purra vaativat myös sähkön tuotannon maksimointia.

Puolueen tiedotteessa kritisoidaan pörssisähkön hinnoittelua.

– Esimerkiksi torstai-iltana 25.8. klo 20–21 pörssihinta oli 75 senttiä kilowattitunnilta, vaikka puhtaasta sähköstä ei ollut pulaa. Tuona aikana Pohjoismaiden ja Baltian vesi-, ydin- ja tuulivoiman tuotanto riitti alueen koko kulutukseen. Saksassa sähkö maksoi samaan aikaan lähes saman verran kuin Suomessa, mutta oli 13 kertaa likaisempaa.

Perussuomalaiset vaatii hallitusta puuttumaan asiaan välittömästi Pohjoismaiden ja Baltian hallitusten kanssa.

– Kotimainen ja pohjoismainen puhdas sähkö on myytävä kuluttajille kohtuuhinnalla, tarvittaessa pörssin ohi.

Tiedotteessa todetaan, että Suomen sähkömarkkinalaki edellyttää kohtuuhintaisen sähkön tarjoamista kuluttajille.

Puolue ottaisi käyttöön tehoreservistä vapautuneet voimalat.

– Suomessa on pois käytöstä seitsemän voimalaitosta, joiden sähköteho on yhteensä 2 000 MW eli suurempi kuin Olkiluoto 3:lla. Lisäksi turve tulee ottaa uudelleen käyttöön niissä voimaloissa, joissa se on mahdollista.

– Jos suomalaisten talvi aiotaan pelastaa katastrofilta, on aivan jäätävä kiire.