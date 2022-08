Toomas Henrik Ilves haukkui Halosen ja Tuomiojan – jakaa Suomelle nyt myös kehuja

Viron entisen presidentin Toomas Hendrik Ilveksen mielestä Suomi ja Baltian maat ovat löytämässä yhteisen sävelen viisumipolitiikassaan. IS:n haastattelussa Ilves sanoo sodan loppuvan vasta Venäjän selkeään tappioon.

– Haluan rehellisesti myöntää, että olisimme voineet kuunnella tarkemmin ystäviämme Baltian maissa pitkin matkaa viime vuosikymmeninä, kun yhteisestä turvallisuudestamme ja Venäjästä on ollut kyse, totesi pääministeri Sanna Marin (sd) tiistaina suurlähettiläspäivillä pitämässään puheessa.

Näkyvimpiin Venäjästä varoittelijoihin on vuosien ajan kuulunut Viron presidenttinä 2006–2016 toiminut Toomas Hendrik Ilves, joka vieraili lauantaina Suomessa puhumassa ajatuspaja Liberan nuorille suunnatussa Kesäkoulussa.

Puheen jälkeen IS:lle tarjoutui tilaisuus kysyä Ilvekseltä: kuunteleeko Suomi ja muu Eurooppa Viroa ja Baltian maita nyt riittävästi?

– Tämä jää nähtäväksi. On eri asia sanoa kuin tehdä asioita, ja kovin paljon ei ole tapahtunut. Retoriikka on mukavaa, mutta meidän täytyy nähdä muutoksia. Emme ole vielä nähneet paljon muutoksia politiikassa, Ilves vastaa.

Suomessa Ilves tunnetaan katkerista kommenteistaan Suomen johtajista Mauno Koivistosta Tarja Haloseen, Paavo Lipposeen ja Erkki Tuomiojaan, jotka eivät hänen mielestään ole tukeneet Viroa riittävästi. Sama teema ja samat syylliset nousevat esiin myös tällä vierailulla – ryyditettynä suomalaismedian arvostelulla.

Suomen nykyisen johdon päätös kiristää viisumipolitiikkaa saa Ilvekseltä kuitenkin kehuja. Vielä heinäkuun lopussa Ilves arvosteli Suomen viisumien myöntämistä asiassa ankarasti, mutta heltyy nyt jopa sanomaan Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan olevan ”samalla sivulla” asiassa.

– En tiedä kuunnellaanko meitä, mutta ainakin asioita nähdään enemmän samalla tavalla kuin me olemme aikaisemmin nähneet. Tämän pitäisi tapahtua koko Euroopassa, mutta venäläisestä turismista hyötyvät maat vastustavat sitä.

Epäilemättä myös Suomen päätös hakea Naton jäseneksi yhdessä Ruotsin kanssa miellyttää Ilvestä. Hän ei laske ratkaisua missään määrin Viron varoittelun ansioksi.

– Suomen päätöksellä liittyen Natoon ei ole mitään tekemistä Viron kanssa, te teitte sen omillanne.

Viime viikkoina Suomessa on keskusteltu Helsinki-Vantaan lentokentän pysäköintihallissa seisovista venäläisistä luksusautoista, joista on tullut symboli venäläisten epäoikeudenmukaisena pidetylle matkustelulle Suomessa ja Euroopassa.

Samaan aikaan venäläisten matkustajien tekemät ostokset ovat herättäneet huolta ja huomiota. IS kertoi tällä viikolla, kuinka venäläiset turistit yrittävät viedä viikoittain Suomesta ostamiaan luksustuotteita Venäjälle myös tietoisesti pakotteita kiertämällä. Venäläisten on myös pelätty yrittävän viedä kotimaahansa teknologiaa, jota voitaisiin hyödyntää myös sodankäynnissä Ukrainaa vastaan.

Ilves kertoo lukeneensa uutisia ja seuranneensa keskustelua Suomessa. Hänen mukaansa tilanne ei ole lainkaan hallinnassa. Yksittäisten maiden on kuitenkin vaikea tehdä asialle mitään.

– Tällä hetkellä meidän rajanylityspaikkojamme käytetään myös muualle Eurooppaan suuntautuvaan matkustamiseen. Niin kauan kuin vaikka Saksaan pääsee matkustamaan Narvan tai Lappeenrannan kautta, meidän on vain hyväksyttävä se.

Venäläisiä autoja Lappeenrannan Prisman parkkipaikalla 28. heinäkuuta.

Voivatko turistiviisumilla Suomeen saapuvat venäläiset olla turvallisuusuhka? Ilves huomauttaa, että GRU:n agentit ovat jo vuosien ajan matkustaneet Eurooppaan turistiviisumeilla. Nämä tulijat ovat tappaneet tai yrittäneet tappaa ihmisiä, esimerkiksi Sergei Skripalin Britanniassa.

Hiljattain Albaniassa otettiin kiinni turistiviisumilla matkustaneita venäläisiä, joita epäillään asetehtaan vakoilusta. Ilveksen mukaan tiedossa olevien esimerkkien tulisi toimia hälytyskellona myös Suomen viranomaisille. Osalla rajan yli tulevista on pahat mielessään.

– Minusta Suomen päätös vähentää viisumien määrää 90 prosentilla on hyvä. Mutta samaan aikaan olisi katsottava entistä tarkemmin, kenelle se jäljelle jäävä 10 prosentti myönnetään.

Ilveksen mukaan ympäri Eurooppaa on tullut myös ilmi tapauksia, joissa venäläiset matkailijat ovat ahdistelleet ukrainalaisia pakolaisia. Myös tämä on hänen mielestään syy rajoittaa matkustelua.

Tähän saakka myös Venäjältä pois pyrkivät Putinin vastustajat ovat matkustaneet turistiviisumilla, joiden määrän rajoittamisen pelätään heikentävän myös toisinajattelijoiden asemaa. Korvaavana toimena ulkoministeriö valmistelee parhaillaan lähtömaasta käsin myönnettävää humanitaarista viisumia, jonka turvin hakija voisi matkustaa Suomeen hakemaan turvapaikkaa.

Ilves huomauttaa, että lyhytaikaista viisumia voi jo nyt hakea mistä tahansa EU-konsulaatista.

– On mahdollista mennä siinne, kertoa edustavansa oppositiota ja saada viisumi.

Tulevasta talvesta odotetaan koko Euroopassa vaikeaa energian hintojen noustessa pilviin Venäjän rajoittaessa kaasun saantia. Samalla omia etujaan puolustavien Euroopan maiden pelätään ajautuvat keskenään riitoihin, joka on epäilemättä Vladimir Putinin ja Venäjän tarkoituskin.

– Näin he pyrkivät tekemään, ja on meistä itsestämme kiinni annammeko sen tapahtua. Kyse on siitä, kuinka itsekkäitä maat tulevat olemaan.

Esimerkiksi Saksa joutuu Ilveksen mukaan pyytämään nyt apua, vaikka se on aiemmin itse ollut varsin haluton auttamaan muita maita. Kommenteista paistaa läpi haastattelun penseys Saksan ja liittokansleri Olaf Scholzin valitsemaa linjaa kohtaan.

Ilves kuvailee tilannetta ”täydelliseksi myrskyksi”, jota osaltaan edesauttavat esimerkiksi Saksan päätös sulkea ydinvoimalansa suunnitelmien mukaan ja riittämättömät panostukset uusiutuvaan energiaan.

– Ongelma ei koske pelkästään tätä vuotta, vaan se tulee jatkumaan myös seuraavana ja aina siihen saakka, kun onnistumme kehittämään uusia energialähteitä. Tilanne tulee olemaan paha.

Toomas Hendrik Ilves kuvattuna vierailun yhteydessä Helsingin Jollaksen maisemissa lauantaina.

Myös Ukrainan sotilaallisessa auttamisessa erityisesti Saksa saa pyyhkeitä Ilvekseltä.

– Saksan avun määrä on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna kymmenesosa Viron antamasta avusta. Ensimmäisinä kuukausina Viron apu oli myös rahassa suurempi kuin Saksan.

Suomikaan ei lukeudu Euroopan suurimpiin Ukrainan auttajiin. Ilveksen kommenteista on helposti luettavissa, että hänen mielestään myös Suomi voisi tehdä ja antaa nykyistä enemmän.

Haastattelu tehdään Helsingin Jollaksessa sijaitsevassa Villa Kuunarissa, jonka vastarannalla sijaitsee Santahaminan sotilassaari. Ilves säpsähtää ja näyttää huolestuneelta, kun saarelta kantautuu yhtäkkiä räjähdyksen ääniä.

Onko hänen mielestään Suomella aihetta olla huolissaan ajasta ennen kuin meidän hyväksytään Natoon? Ilves sanoo pitävänsä jonkinlaista provokaatiota Venäjän suunnalta vielä mahdollisena, mutta ei lähde arvailemaan tuleeko sellaista tapahtumaan.

Turkin kanssa neuvotteluissa syntyneen umpisolmun avaamiseen Suomi ei hänen mukaansa voi suuremmin vaikuttaa.

– Ensinnäkin Turkilla on kiistaa Ruotsin, ei Suomen kanssa. Ja toisekseen minulla on aavistus, että Turkki haluaa jotakin amerikkalaisilta. Teillä ei ole paljon tehtävää tässä tilanteessa.

Ilves korostaa, että Venäjän toimintaa ei voi ennakoida miettimällä mikä on järkevää Venäjän kannalta.

– Mitä tapahtuu jos he päättävät räjäyttää Zaporizzjan ydinvoimalan? Kaikki, mitä he ovat tehneet, on ollut täydellisen epärationaalista, mutta he ovat tehneet sen silti.

Miten sota sitten voitaisiin saada loppumaan? Olisiko mahdollista, että venäläiset ennemmin tai myöhemmin nousevat vastustamaan sotaa ja pakottaisivat presidentti Putinin lopettamaan sen?

– En usko että näin tulee tapahtumaan ennen kuin on selvää, että Venäjä on todella häviämässä. Kun tilanne muuttuu riittävän pahaksi ja on selvää että suuri ja mahtava Venäjä on hävinnyt sodan, voivat he myöntää ettei Putin ollutkaan niin viisas johtaja.