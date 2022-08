NYT julkaisi laajan analyysin Marinin bilekohusta: Suomen kansa jakautui kahtia

New York Times hakee laajassa artikkelissaan vastauksia siihen, miksi pääministeri Sanna Marinin edesottamukset yöelämässä ovat jakaneet muuten niin rauhallisena tunnetun kansan kahtia.

Pääministeri Sanna Marinin bilekohusta on uutisoitu ympäri maailmaa. Lauantaina tunnettu yhdysvaltalainen sanomalehti New York Times julkaisi laajan artikkelin aiheesta.

NYT kysyy artikkelissaan, miksi Marinista julkaistut riehakkaat tanssivideot ovat jakaneet rauhallisena tunnetun kansan niin pahasti kahtia, että osa vaatii Marinin eroa ja osa kannustaa häntä yhä innokkaammin – jopa tatuoimalla polvillaan liukuvan Marinin kuvan pohkeeseensa, lehti kertoo.

Yhdysvaltalaislehti viitannee jutussaan järvenpääläiseen Samiin, 34, joka päätti ottaa bilekohun innoittamana pohkeeseensa Marin-aiheisen tatuoinnin. Mies itse kuvaili Ilta-Sanomien haastattelussa ottaneensa tatuoinnin, koska piti sitä ”hauskana ja hupsuna juttuna”.

– Nuo Sanna Marinin touhut ovat muutenkin olleet hauskoja. Ihan sketsijuttuhan tämä on, ei siinä sen kummempaa, Sami kommentoi tuoretta tatuointiaan.

NYT on haastatellut artikkelissaan muun muassa saksalaissyntyistä kirjailijaa Roman Schatzia. Hän kertoo, että Suomi on muuttunut yhden sukupolven elinaikana ilottomasta protestanttisesta yhteiskunnasta hyvin moderniksi ja digitaaliseksi maaksi. Schatz huomauttaa, että tanssiminen oli kiellettyä Suomessa sodan aikana.

– Sanna Marin on osa uutta Suomea. Näemme tässä Suomi 3.0.:n synnytyskipuja, Schatz arvioi kohun juuria.

Jutussa Helsingin Sompasaunalla ja Siltasessa haastatellut nuoret aikuiset puolustavat pääministeriä. Eräs 23-vuotias baarityöntekijä kertoo Marinin inspiroivan ja näyttävän tietä nuorille politiikassa, joka tuntuu joskus olevan vain vanhoille ihmisille. Iäkkäämmät haastatellut puolestaan sanovat olevansa häpeissään Marinin ja hänen antamansa Suomi-kuvan vuoksi.

New York Timesin mukaan Marinia on maailmalla pääasiassa ylistetty kohun vuoksi. Yhdysvalloissa nuoren johtajan sulavia liikkeitä tanssivideolla on jopa kadehdittu.

Maailmalla kuitenkin kuuluu myös soraääniä. NYT:n artikkelin julkaisun jälkeen brittiläisen The Sun -lehden kolumnisti kärjisti, että Marinin viinanhuuruiset tempaukset muistuttavat enemmän Mykonoksella riehuvaa teiniä kuin vakavasti otettavaa maailmanjohtajaa.

New York Times on haastatellut aiheesta myös presidentti Tarja Halosta. Hän arvioi, että Suomessa nuoren naisen johtama hallitus, jonka kaikkien puolueiden johtajat ovat naisia, loukkaa joitakin vanhempia miehiä. Lehti huomauttaa, että jopa suomalaisilla standardeilla Marin on poikkeuksellisen nuori pääministeri ja hänen hallituksensa poikkeuksellisen naisvoittoinen.

Artikkelissa todetaan, että kansan jakautuminen kahtia kertoo siitä, että - joidenkin näkemysten mukaan - kaikki eivät ole sisäistäneet, että Suomesta on tullut eräänlainen edistyksellisyyden ikoni maailmalla.

Marinin bilekohusta ja sen käänteistä on raportoitu laajasti maailmalla. Etusivulleen aiheen ovat nostaneet useaan kertaan muun muassa BBC, ruotsalaiset iltapäivälehdet Aftonbladet ja Expressen, uutistoimisto Reuters, brittiläinen tabloid-lehti Daily Mail, Fox News, The Times sekä saksalainen iltapäivälehti Bild.