Mikä oli pääministeri Marinin rooli Uniper-neuvotteluissa? Näin Marin oli yhteydessä Scholziin kohun aikaan

Marin kertoo olleensa yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin kahdesti Uniper-kohun aikana.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) rooli niin sanotuissa Uniper-neuvotteluissa herätti kesällä kysymyksiä. Pääministeri ei keskeyttänyt kesälomaansa neuvotteluiden vuoksi, eikä hän kommentoinut Uniper-asiaa tiedotusvälineille.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan Marin kuitenkin edisti neuvotteluja kulissien takana koko ajan.

Mikä tarkalleen oli pääministerin rooli?

Pääministeri Sanna Marin kertoo olleensa yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin kahdesti. Uniper-sotkun alkaessa vyöryä päälle Ruisrock-viikonlopun lauantaina 9.7. ja myöhemmin torstaina 21.7. Tuolloin Uniper-sotkun ratkaisu oli syntymässä.

Milloin ja miten tarkalleen olitte yhteydessä Scholziin Ruisrock-viikonloppuna Uniper-kohun vyöryessä päälle?

– Heinäkuun aikana kahteen kertaan olen ollut yhteydessä liittokansleri Scholziin, päällimmäinen viesti on ollut antaa tukea ministeri Tuppuraiselle hänen työssänsä. Olen kertonut, että ministeri Tuppurainen on se henkilö, joka hallituksen mandaatilla näitä neuvotteluja käy, ja hänellä on koko hallituksen täysi tuki työssänsä, eli minun tehtäväni on ollut tukea ministeri Tuppuraista hänen työssänsä.

Olivatko nämä yhteydenotot Scholzille puheluita?

– En lähde tarkemmin avaamaan, miten tätä yhteyttä on pidetty, mutta olemme olleet yhteydessä liittokansleri Scholziin, ja kuten sanoin, päällimmäinen viestini on ollut tukea ministeri Tuppuraista.

Miten ratkaisevana pidätte omaan roolianne Uniper-sotkun kulissesissa? Ministeri Tuppurainen on sanoi neuvottelujen päätteeksi, että roolinne on mahdollisesti ollut ”hyvinkin ratkaiseva”. Tuppurainen viittasi siihen, että piditte yhteyttä Scholziin viime metreille asti.

– Kyllä minä sanoisin että ministeri Tuppurainen on tehnyt sen ison työn tässä, ja siitä annan hänelle kyllä tunnustusta. Hän on käynyt neuvotteluita ja keskusteluja kollegoidensa kanssa koko hallituksen tuella. Hän on sitä työtä tehnyt, mutta toki myös yhtiöt ovat työtä tehneet. Kyse on yhtiöasioista, ja siksi olen niitä varovainen kommentoimaan. Omistajaohjausministeri on oikea henkilö vastaamaa näitä koskeviin kysymyksiin.

Näin jälkikäteen ajatellen, olisiko pitänyt lomalta tulla sanomaan jonkinlainen viesti siitä, että asiaa seurataan tarkasti tai mitä tahansa?

– Ehkäpä oleellista on kuitenkin se, että riippumatta siitä, onko kyseessä ollut lomapäivät tai muut päivät, töitä on tehty tämäkin asian osalta.

Eli ette tekisi mitään sen suhteen toisin?

– Minä olen lomalta käsin useita työtehtäviä hoitanut koko lomani aikana, mutta emme ole näistä medialle viestineet.

Oppositiopuolueista perussuomalaiset vaatii hallitusta selvittämään eduskunnalle. Ryhmäjohtaja Ville Tavion mukaan perussuomalaiset haluavat selvittää, miten ”hallitus toimi Uniper-sotkussa tai oliko se edes toimintakykyinen Marinin juhlinnan keskellä”.

– Tietenkin oppositiolla on aina oikeus kysyä, ja hallitus vastaa.

Kristillisdemokraatit ovat toivoneet Marinilta eduskunnalle pääministerin ilmoitusta tai hallituksen tiedonantoa pääministerin virkatehtävien hoidosta ja päätöksentekokyvystä.