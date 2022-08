Marin, Purra, Saarikko ja Orpo osallistuivat pääministeritenttiin Turussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei kelpuuttaisi perussuomalaisia Sdp:n kanssa seuraavaan hallitukseen EU-politiikan vuoksi.

Tämä kävi selväksi Eurooppa-foorumin EU-aiheisessa pääministeritentissä, johon osallistuivat neljän suurimman puolueen puheenjohtajat.

Tentin lopuksi puheenjohtajia pyydettiin laittamaan kilpailijapuolueensa paremmuusjärjestykseen seuraavan hallituksen kumppaneina EU-politiikassa.

– Minusta kaikki (sd, kesk, ps) ovat yhtä hyviä, ensimmäisenä vastannut puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) väisti kysymyksen tulevien hallituskumppaneiden arvottamisesta.

Valtiovarainministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) ryhtyi jo hivenen kritisoimaan perussuomalaisten EU-politiikkaa.

– Perussuomalaisten linja ei ole ihan kirkas. Me emme tiedä, mitä he ajattelevat EU-kriittisyydestä. Mitä tulee tämän vaalikauden yhteistyöhön (Sdp:n kanssa), minusta me olemme neuvotelleet erinomaiset ratkaisut aluekehityksen ja maatalouspolitiikan osalta.

– Kokoomuksen kanssa meitä yhdistää ajattelu kilpailukyvystä ja talouden merkityksestä. Ei tämä mahdottomalta näytä Suomen kannalta, Saarikko vastasi.

Pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin (vas.) ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra EU-poliittisessa pääministeritentissä Eurooppa-foorumissa Turussa 26. elokuuta 2022.

Pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Marin oli omassa vastauksessaan tyly perussuomalaisille. Marinin mukaan Sdp ei EU-politiikassa mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

– Tällä vaalikaudella politiikka on ollut poikkeuksellisessa ajassa, kyllä yhteistyö keskustan ja muiden hallituskumppaneiden kanssa on sujunut ja sen vuoksi sanon (ensimmäisenä) keskusta, Marin vastasi.

– Uskoisin, että kokoomuksen kanssa löytäisimme monista kysymyksistä myös yhteistä.

– Ehkä kauimpana on perussuomalaiset. Sdp:n ja perussuomalaisten ajattelu on monilla alueilla hyvin kaukana toisistaan. Näin on myös EU-politiikassa. Olisi vaikea nähdä meitä Riikan kanssa neuvottelemassa kovin hyvähenkisesti EU-kysymyksissä yhdessä, Marin sanoi suoraan.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) vastasi kysymykseen kilpailijapuolueiden paremmuudesta EU-kysymyksissä ympäripyöreästi.

– Hallitusyhteistyössä on kyse siitä, minkälainen hallitusohjelma saadaan aikaiseksi. Sehän sisältää kompromisseja, Purra totesi.

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina.